DGAP-News: Bayhorse Unternimmt Größere Metallurgische Probe Auf Dem Harrison Gold Project Und Ändert Finanzierungsbedingungen (deutsch)

Bayhorse Unternimmt Größere Metallurgische Probe Auf Dem Harrison Gold Project Und Ändert Finanzierungsbedingungen

Bayhorse Unternimmt Größere Metallurgische Probe Auf Dem Harrison Gold

Project Und Ändert Finanzierungsbedingungen

15.10.2020 / 20:14

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 15. Oktober 2020)

- Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse") ist

zufrieden mit den ersten Ergebnissen der jüngsten Due-Diligence-Probenahme

auf dem Harrison Gold Project in Harrison, BC.

Das Unternehmen unternimmt nun ein größeres metallurgisches Programm zur

Probentnahme aus der Zone RN unter der Aufsicht von John Jewitt, P.Eng., Dr.

Stewart Jackson, P.Geol, und Carl Von Einsiedel, P.Geol. Die Proben werden

an Met-Solve Metallurgical Labs, Langley, BC für Gravitationsgewinnungstests

eingesandt.

Die Goldgewinnungsarbeiten von Harrison erfolgen parallel zur laufenden

Förderung von silberreichem Konzentrat in der Flotationsanlage der

Silbermine Bayhorse in Idaho, USA.

Ziel der vorgeschlagenen metallurgischen Arbeiten ist, die von Bear Mountain

aus der Zone RN gemeldeten Ergebnisse des GRG-Tests (mittels Gravitation

gewinnbares Gold) zu bestätigen, bei dem das Verbundmaterial mit einer

Rückgewinnung von 90,7 % und einem endgültigen Konzentrationsgehalt von

1,088 g/t Au bei einem berechneten Kopfgehalt von 43,2 g/t Au gut auf die

Gravitationskonzentration reagierte. (BMGM, 2020).

Die Mineralisierung bei Harrison besteht aus durch Zerkleinerung

aufschließbare Goldkörner (von 0,2 bis 2,0 mm Größe) innerhalb von

Quarzadern mit einer Breite von weniger als einem Zentimeter bis zu mehreren

Dezimetern. Die Tests werden die erforderlichen Informationen für den

Entwurf einer Pilotanlage zur Verarbeitung des mineralisierten Gesteins

liefern. Zu dessen Gewinnung wird derzeit ein genehmigtes Massenprobenahme-

und Off-Site-Verarbeitungsprogramm für die historischen RN-Minenanlagen

geplant.

Das erste Diamantbohrprogramm von Harrison wird voraussichtlich in der

ersten Novemberwoche beginnen und auf die gemeldeten historischen Bohrlöcher

abzielen, um deren Abschnitte und Goldgehalte zu bestätigen.

Historischer Bohrkernabschnitt aus dem Bohrprogramm von Bema/Kerr Addison

Der unabhängige geologische Berater des Unternehmens, Dr. G.E. Ray, P.

Geol., der fünf geologische Abhandlungen über die Goldmineralisierung im

Goldgebiet Harrison verfasst hat, wird im Rahmen des Probentnahmeprogramms

eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung durchführen.

Die jüngste Due-Diligence-Probenahme, über die in der Pressemitteilung

BHS2020-22 des Unternehmens berichtet wurde, wurde vom leitenden

geologischen Berater von Bayhorse, Dr. Clay Conway durchgeführt. Es wurden

neun Quarzader-Pickproben aus dem Jenner-Stollen entnommen, wobei die

höchstgradige Probe 414,2 g/t (12,11 opt) Au betrug. Die vollständigen

Ergebnisse sind in den unten stehenden Tabellen aufgeführt.

Sample Type g/t Au g/t Au + g/t Au oz/t oz/t Au oz/t Au

Number - Au + -

FA FA FA FA FA FA

S.13 Chip 2.86 0.08

S.22 Chip 4.23 0.12

S.36 Chip 414.20 12.11

S.66 Chip 57.85 1.69

S.61 Chip 27.94 0.82

S.E9 Chip 35.88 1.05

S.61-62 Chip 5.14 0.15

S.63 Chip 27.47 0.80

Metallic Composi- 93.10 1,042.60 68.79 2.72 30.47 2.01

Screen te

(Kanal-, Pick- und Suspensionsproben sind ausgewählte Proben und

möglicherweise nicht repräsentativ für die auf der Liegenschaft vorhandene

Mineralisierung).

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX-V kündigt das Unternehmen eine

Revision der zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierungen an. Die

Flow-Through-Finanzierung wurde von 7.000.000 Einheiten zu 0,185 Cent pro

Einheit bei einem Bruttoerlös von 1.295.000 USD auf 8.000.000 Einheiten zu

0,15 Cent bei einem Bruttoerlös von 1.200.000 USD geändert. Jede Einheit

wird nun aus einer Stammaktie und einem übertragbaren

Stammaktien-Kaufwarrant bestehen, der zwei Jahre nach dem Ausgabedatum zu

einem Preis von jeweils 0,20 USD in eine Stammaktie des Unternehmens

umgewandelt werden kann.

Die Nicht-Flow-Through-Finanzierung wurde geändert und wird aus 5.000.000

Einheiten bestehen, zu 0,15 Cent pro Einheit bei einem Bruttoerlös von

750.000 USD. Jede Nicht-Flow-Through-Einheit wird aus einer Stammaktie und

einem übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant bestehen, wobei jeder Warrant

zwei Jahre nach dem Ausgabedatum zu einem Preis von jeweils 0,20 USD in eine

Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann.

Die Flow-Through-Platzierung soll die Harrison-Exploration und das

Earn-In-Programm finanzieren. Die Nicht-Flow-Through-Privatplatzierung ist

für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die

Bayhorse-Mine bestimmt.

Diese Pressemitteilung wurde im Namen des Vorstands von Bayhorse Silver Inc.

erstellt, der die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Dr.

Stewart Jackson, P.Geo., Qualifizierte Person und Berater des Unternehmens,

hat die Erstellung und Genehmigung der technischen Inhalte dieser

Pressemitteilung vorbereitet und überprüft.

Im Namen des Vorstands,

Graeme O'Neill, CEO

company@bayhorsesilver.com

1-866-399-6539

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

Über Bayhorse Silver Inc.

Bayhorse Silver Inc. ist ein Unternehmen zur Erkundung und Förderung von

Rohstoffen mit einem 100 %-igen Anteil an der historischen Bayhorse Silver

Mine in Oregon, USA, sowie einer Option zum Erwerb eines 80 %-igen Anteils

an der edelmetallreichen Liegenschaft Brandywine mit massiven Sulfiden

vulkanischen Ursprungs. Derzeit erwirbt es einen 50 %-igen Anteil am

Harrison Gold Project in B.C., Kanada. Das Unternehmen verfügt über ein

erfahrenes Management- und Technikteam mit weitreichender Bergbauerfahrung,

insbesondere im Bereich Erkundung und Minenbau.

