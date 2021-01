DGAP-News: Bayhorse Silver schließt formelle Abnahmevereinbarung mit Ocean Partners Ltd. für Bayhorse Silver-Konzentrat ab (deutsch)

Bayhorse Silver schließt formelle Abnahmevereinbarung mit Ocean Partners Ltd.



für Bayhorse Silver-Konzentrat ab

^

DGAP-News: Bayhorse Silver Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bayhorse Silver schließt formelle Abnahmevereinbarung mit Ocean Partners

Ltd. für Bayhorse Silver-Konzentrat ab

21.01.2021 / 16:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 21. Januar 2021)

- Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse ")

freut sich bekannt zu geben, dass es mit Ocean Partners UK Limited ("Ocean")

eine endgültige Abnahmevereinbarung über den Verkauf von Silber-/

Kupferkonzentrat aus seiner Bayhorse-Silbermine in Oregon, USA abgeschlossen

hat.

Die erste Abnahmevereinbarung betrifft die Lieferung und den Verkauf von 300

Tonnen oder 15 vollen Containerladungen Silber-/ Kupferkonzentrat, gefördert

aus der Bayhorse-Silbermine des Unternehmens. Ocean hat unter anderem nach

Abschluss der Lieferung der ersten 300 Tonnen Silber- / Kupferkonzentrat das

Vorkaufsrecht auf eine Vertragsverlängerung um 12 Monate.

Die Vertragsbedingungen sind zwischen den Parteien vertraulich.

"Diese Abnahmevereinbarung für Silber- / Kupferkonzentrat aus der

Bayhorse-Silbermine ist ein Meilenstein für das Unternehmen und ein

Vertrauensbeweis für seine Bereitschaft, von der Entwicklungsphase zum

kommerziellen Betrieb überzugehen", erklärt Graeme O'Neill, CEO von

Bayhorse. "Ich gratuliere unserem Team zu dieser Leistung und freue mich

darauf, unsere Förderziele für das Konzentrat zu erreichen. Dabei hilft uns

unser neu erworbener Betriebsstandort in Payette, ID, USA, wohin wir unsere

Anlagen zur Konzentratverarbeitung verlagern wollen."

Jay Hemenway, Senior Trader für Ocean für den Bereich Nebenprodukte, Edel-

und Kleinmetalle (USA), sagt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und

eine langfristige Beziehung mit Bayhorse und auf dessen Weiterentwicklung

seiner Silberbergbauaktivitäten."

Das Unternehmen trifft Förderentscheidungen nicht aufgrund einer

Machbarkeitsstudie für Mineralvorkommen, die die wirtschaftliche und

technische Machbarkeit nachweist, und weist darauf hin, dass mit jeder

Förderentscheidung erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und

technische Versagensrisiken einhergehen. Zu diesen Risiken gehören unter

anderem, (i) ein Preisabfall der geförderten Güter, nämlich Silber, Kupfer,

Blei und Zink, gegenüber den Preisen, auf denen die Förderentscheidung

beruht; (ii) die Grade des geförderten Materials entsprechen nicht den

Vorgaben, aufgrund derer die Förderentscheidung getroffen wurde; (iii)

Kostensteigerung im Bergbau aufgrund von Veränderungen in der Mine während

der Entwicklung und während des Abbaus; (iv) Änderungen in der

metallurgischen Gewinnung, die sich zur Zeit der Förderung nicht vorhersehen

lassen.

Diese Pressemitteilung wurde im Namen des Vorstands von Bayhorse Silver Inc.

erstellt, der die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Dr.

Stewart Jackson, Geologe, Qualifizierte Person und Berater des Unternehmens,

hat die Erstellung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung überwacht

und genehmigt.

Im Namen des Vorstands,

Graeme O'Neill

CEO

company@bayhorsesilver.com

1-866-399-6539

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

Über Ocean Partners

Ocean Partners ist spezialisiert auf den Handel mit Kupfer-, Zink-, Blei-

und Edelmetallkonzentraten sowie verwandten Nebenprodukten und

Sekundärmaterialien. Ocean Partners bietet auch Verarbeitungs- und

Mischlösungen für komplexe Konzentrate in großem Maßstab. Das Team von Ocean

Partners erbringt seit über 25 Jahren erfolgreiche Handelsdienstleistungen

für Bergbauunternehmen, Hüttenwerke und Raffinerien und verfügt über ein

starkes globales Netzwerk aus Beziehungen und Kontakten im Bereich Bergbau

und Verhüttung von Grundmetallen. Mit ihrem technischen, kaufmännischen,

finanziellen und politischen Fachwissen bringen sie Expertise in alle

Aspekte des Geschäfts ein. Die Teammitglieder von Ocean Partners verfügen

über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Bergbau, Geologie, Metallurgie

und Finanzen . Ocean Partners ist in einer Reihe von Ländern tätig, darunter

Kanada, Chile, China, Zypern, Mexiko, die Mongolei, die Niederlande, Peru,

Taiwan, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Mit Agenturen ist das Unternehmen in Argentinien, Australien, Bolivien,

Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Südafrika, Südkorea, Mittel- /

Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion vertreten.

Über Bayhorse Silver Inc.

Bayhorse Silver Inc. ist ein Unternehmen zur Erkundung und Förderung von

Rohstoffen mit einem 100%igen Anteil an der historischen Silbermine von

Bayhorse in Oregon, USA sowie einer Option auf den Erwerb eines 80%igen

Anteils an der edelmetallreichen Liegenschaft Brandywine mit massiven

Sulfiden vulkanischen Ursprungs in B.C., Kanada. Das Unternehmen verfügt

über ein erfahrenes Management- und Technikteam mit weitreichender

Bergbauerfahrung, insbesondere im Bereich Erkundung und Minenbau.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/72530

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/72530

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

21.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bayhorse Silver Inc.

Kanada

ISIN: CA07278W1095

EQS News ID: 1162379

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1162379 21.01.2021

°