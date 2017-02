DGAP-News: Bayerische Börse AG: Börse München erhält weiteren Zugang (deutsch)

Bayerische Börse AG: Börse München erhält weiteren Zugang

Pressemitteilung München, den 23. Februar 2017

vPE WertpapierhandelsBank AG neu in m:access:

Börse München erhält weiteren Zugang

Mit der vPE WertpapierhandelsBank AG aus München hat ein weiteres Unternehmen den Wechsel aus dem Entry Standard in m:access vollzogen, das Börsensegment für den Mittelstand.

"Die Geschwindigkeit, mit der das Börsenlisting in m:access von der Börse München vollzogen wurde, hat uns beeindruckt", so Marco Freiherr von Pfetten, Vorstand der vPE WertpapierhandelsBank. "Wir fühlen uns hier bestens aufgehoben und sehen uns gerade als Finanzdienstleistungsunternehmen den höheren Transparenzpflichten von m:access verpflichtet", so von Pfetten weiter.

Als Emissionsbegleiter fungiert wieder, wie bereits bei der Ecommerce Alliance AG, die Small & Mid Cap Investmentbank AG aus München. Auch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank ist als Skontroführer für den in m:access aufgenommenen Titel wieder an Bord. Dr. Marc Feiler, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayerischen Börse AG und bereits bei der Konzeption von m:access im Jahr 2005 dabei, wies darauf hin, dass Anfragen weiterer Unternehmen aus dem Entry Standard gerade bearbeitet werden. "Vielleicht gelingt es uns gemeinsam mit dem neuen Frankfurter Segment Scale tatsächlich auch, neue Unternehmen an die Börse zu führen", so Feiler weiter. "Hinsichtlich der Anzahl an börsenfähigen Unternehmen an der Börse besteht in Deutschland Nachholbedarf. M:access ist ein ideales Segment für kleinere und mittlere Unternehmen, die dauerhaft von den Vorteilen einer Börsennotierung profitieren wollen" betont Feiler.

Die vPE WertpapierhandelsBank AG ist ein global tätiges Finanzunternehmen, das sich auf den börslichen und außerbörslichen Handel für private Anleger, professionelle Trader und Finanzinstitutionen spezialisiert hat. Das 1998 gegründete Unternehmen besitzt seit 2008 den Bankstatus als Wertpapierhandelsbank und ist seit Februar 2009 an der Börse.

Das Mittelstandssegment m:access der Börse München wurde vor über zehn Jahren gegründet und umfasst heute mehr als 50 Unternehmen aus allen Branchen. Insgesamt liegt die Kapitalisierung über 9 Mrd. Euro - 80 Prozent der notierten Gesellschaften haben dabei eine Bewertung unter 100 Mio. Euro. Mehr Informationen zu den Vorrausetzungen und Folgepflichten sind auf der Website www.maccess.de gesammelt, Informationen für Anleger zu den m:access-Unternehmen gibt es auf der Website www.boerse-muenchen.de.

Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind über 19.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate mehr als 115.000.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.

Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

