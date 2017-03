DGAP-News: BayWa und Al Dahra erweitern Wertschöpfung mit 30 Mio. Euro-Agrar-Joint-Venture in VAE (deutsch)

BayWa und Al Dahra erweitern Wertschöpfung mit 30 Mio.



München/Abu Dhabi, 7. März 2017 - Die BayWa AG, München, gründet gemeinsam mit der Al Dahra Holding LCC, Abu Dhabi, einem führenden Agrarunternehmen, ein Joint Venture in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Die BayWa AG und Al Dahra Holding LCC unterzeichneten heute den Vertrag für das Projekt, in das rund 30 Millionen Euro investiert werden. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden in den VAE. Die neue Gesellschaft "Al Dahra BayWa LLC" umfasst die Produktion von Premium- Fruchtgemüse wie Tomaten mittels modernster Gewächshaustechnologie sowie die Vermarktung in den VAE. Regional und nachhaltig produziertes Obst und Gemüse hat ein besonders großes Marktpotenzial in den Emiraten durch eine wachsende, kaufkräftige Verbraucherschicht. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Hauptstadt Abu Dhabi.

HE Kadhim Abdullah Al Derei, Vice Chairmann und Managing Director der Al Dahra Holding LLC, sagt dazu: "Wir freuen uns über das gemeinsame Projekt, das Teil der Strategie zur Sicherung der Lebensmittelversorgung in den VAE ist und unsere Anstrengungen in dieser Richtung weiter unterstützt". Er ergänzt: "Al Dahra BayWa LCC hat großes Wachstumspotenzial. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass es eine erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem wachsenden Geschäftsfeld wird". Das Joint Venture ist Teil der Spezialitätenstrategie im Segment Agrar der BayWa. "Durch unser Handelsnetzwerk haben wir die Vereinigten Arabischen Emirate als einen sehr profitablen Wachstumsmarkt erkannt", erklärt der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, Klaus Josef Lutz. "Wir sehen, dass sich international die Wertschöpfungsketten vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher immer weiter verzahnen - dieser deutlichen Entwicklung tragen wir Rechnung." Er betonte, dass die BayWa die Erweiterung der Wertschöpfung nicht auf Standardprodukte wie Weizen, Mais oder Soja beziehe, sondern sich ausschließlich auf Spezialprodukte für einen lukrativen Teilmarkt mit langfristigen Absatzmöglichkeiten konzentriert. Ziel sei es die Diversifikation des Agrargeschäfts weiter zu stärken.

Das Klima-Gewächshaus wird auf einem Grundstück von 15 Hektar Fläche errichtet. Im ersten Schritt sollen jährlich bis zu 5.000 Tonnen Premium- Tomaten produziert und an den lokalen Lebensmitteleinzelhandel vermarktet werden. In dem kontrollierten Klima der Anlage kann ganzjährig geerntet werden. Das System spart im Vergleich zu üblichen Gewächshäusern 60 Prozent Wasser.

BayWa AG

Die 1923 gegründete BayWa AG ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 15 Mrd. Euro.

Das Segment Agrar mit Handels- und Dienstleistungen für die Land- und Ernährungswirtschaft macht mit rund 60% den größten Umsatzanteil des Konzerns aus. Eine bedeutende Position nimmt der Konzern im Obsthandel ein. Die BayWa ist der größte Einzelvermarkter für Tafelkernobst an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. International ist der Konzern durch die Übernahme der neuseeländischen T&G Global Limited und des niederländischen Anbieters für exotische Obst- und Gemüsespezialitäten TFC Holland auf allen Kontinenten aktiv.

Al Dahra Holding LCC Die Al Dahra Holding ist ein bekannter Marktführer im Agribusiness-Sektor, der sich auf Anbau und Produktion sowie den Handel mit Tierfutter und Grundnahrungsmitteln spezialisiert hat. Al Dahra hat beträchtliche Summen in die Produktion, Verpackung und Vermarktung von Getreide investiert. Mit einer Beteiligung an Kohinoor Foods - einem führenden Reis-Produzenten in Indien - sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Pakistan ist Al Dahra ein Key Player in der Versorgung und im Handel mit Reis mit vier Reismühlen und einer jährlichen Produktionskapazität von ca. 400.000 Tonnen. Darüber hinaus hält Al Dahra einen Aktienanteil an Loulis Mills, einem Spezialisten für die Weizenvermahlung und Mehlproduktion mit Sitz in Griechenland, der jährlich mehr als 200.000 Tonnen Mehl produziert. Im Rahmen seines Obst- und Gemüse-Portfolios kultiviert Al Dahra Weizen, Kartoffeln, Mais und verschiedene Zitrusfrüchte in Ägypten sowie Oliven in Marokko. Al Dahra hat außerdem Partnerschaften mit der Rudnap Gruppe für den Apfelanbau in Serbien sowie mit der in Großbritannien ansässigen Albert Bartlett Gruppe für den Anbau von Kartoffeln. Mit dem Ziel, seine Investment-Strategie zu diversifizieren, ist Al Dahra darüber hinaus starke Allianzen und Partnerschaften mit der Logistik- und Zulieferindustrie sowie mit dem Chemikalien-Sektor eingegangen.

