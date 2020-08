DGAP-News: Baumot Group schlägt Kandidaten für Aufsichtsrat vor (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumot Group":

Baumot Group schlägt Kandidaten für Aufsichtsrat vor

07.08.2020 / 15:01

- Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat im Sinne der zukünftigen

Positionierung der Baumot Group

- Kandidaten bringen Knowhow in den Bereichen neuen Technologien,

Lizenzierung, Kooperation und M&A mit

- Stefan Beinkämpen übernimmt nach der Hauptversammlung den Vorstandsvorsitz

von Marcus Hausser

Königswinter, 07. August 2020 - Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der

Abgasnachbehandlung, hat heute zur Hauptversammlung 2020 eingeladen. Nach

dem 2019 erfolgreich abgeschlossenen Turnaround hatte hatten Vorstand und

Aufsichtsrat beschlossen mit personellen Veränderungen den Weg für die

weitere Zukunftsaufstellung der Baumot Group zu ebnen. Entsprechend werden

die Aufsichtsratsmitglieder und Sanierungsexperten Dr. Ingo Zemke und Robert

Spittler werden ihre Ämter zur diesjährigen Hauptversammlung abgeben. Als

neue Mitglieder des Aufsichtsrats schlägt Baumot nun Prof. Dr. rer. oec.

Andy Junker und Till Hafner zur Wahl vor.

Prof. Andy Junker (49) bringt als Betriebswirt und mehrjähriger Erfahrung im

Transaktionsbereich einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

umfassende Finanzexpertise in den Aufsichtsrat ein. Durch seinen

universitären Hintergrund in hoher Funktion wird er zudem die bereits

gestartete Zusammenarbeit mit Hochschulen und Wissenschaft fördern, die

Baumot den Zugang zu neuen Technologien und Innovationen ebnen soll. Till

Hafner verfügt als Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei

über umfassende Erfahrung u.a. in den zunehmend wichtigen Bereichen

Kooperation, Technologie- und Patentlizenzierung und Mergers & Acquisitions.

Er soll somit dem Vorstand insbesondere wichtiger Ansprechpartner bei der

Umsetzung der weiteren Entwicklungs- und Lizenzierungsstrategie sein.

Abgerundet wird dies durch die umfassende technische Expertise von Dr. M.

Schwaderlapp, der bereits seit 2017 dem Aufsichtsrat angehört und den

Vorstand speziell bei der Anfang des Jahres gestarteten Innovationsoffensive

in neue Clean Mobility Konzepte verstärkt unterstützen wird.

Prof. Junker studierte nach einer Banklehre an der Universität des

Saarlandes Betriebswirtschaftslehre und promovierte über steuerliche

Unternehmenskaufmodelle. Seine berufliche Laufbahn begann er 2001 im

Transaktionsbereich einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

zuletzt als Prokurist und Steuerberater. Seit 2006 ist er an der htw saar

tätig, wo er zahlreiche Positionen der Hochschulselbstverwaltung übernahm.

2011 war er visiting professor an der Business School der Southern Oregon

University, Ashland, Oregon, USA, 2016 an der Business School des Universal

College of Learning, Palmerston North, Neuseeland. Im Januar 2017 wurde er

zum Vizepräsidenten der htw saar für Studium, Lehre und

Internationalisierung ernannt. Andy Junker ist verheiratet, hat zwei Kinder

und lebt in Saarbrücken.

Till Hafner ist in Deutschland als Rechtsanwalt und im US-Bundesstaat New

York als Attorney-at-Law zugelassen und ist in einer Sozietät in Frankfurt

am Main tätig. Zuvor war er sowohl in Deutschland als auch in den USA als

Rechtsanwalt im beratenden, aber auch im forensischen Bereich tätig. Er

verfügt über mehr als 19 Jahre praktische Erfahrung als Rechtsanwalt in der

Begleitung von komplexen Transaktionen, insbesondere in

grenzüberschreitenden Sachverhalten, vorwiegend im Rahmen von Mergers &

Acquisitions sowie Restrukturierungen. Dabei bilden insbesondere die

Automobilindustrie, der Maschinenbau sowie das produzierende Gewerbe

einschließlich der Energiebranche Schwerpunkte. Daneben berät er regelmäßig

im Gesellschaftsrecht sowie im Corporate Finance Bereich, bei Joint Ventures

und Projektfinanzierungen. Herr Hafner hat an den Universitäten von

Mannheim, Heidelberg, Cambridge/UK sowie an der Duke University Law School

in North Carolina Jura studiert und eine Postgraduierung (MBA) an der

Northwestern University/Kellogg School of Management und der WHU in

Vallendar bei Koblenz erworben.

Auch im Vorstand wird Baumot nach der Hauptversammlung einen personellen

Wechsel vollziehen. Stefan Beinkämpen, Vorstand und verantwortlich für die

Bereiche PKW und Neue Produkte, übernimmt demnach den Vorsitz des Vorstands

von Marcus Hausser dessen Vertrag zum 31. Dezember 2020 wie geplant endet.

Bis zum Jahresende soll dann ein weiteres Mitglied in den Vorstand berufen

werden.

Die ordentliche Hauptversammlung findet am 14. September 2020 als virtuelle

Veranstaltung statt. Die offizielle Einladung hierzu wurde im Bundesanzeiger

sowie auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der

Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot

branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit

(Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen

insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B.

Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der

Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter

Wertpapierbörse.

Kontakt:

cometis AG

Claudius Krause

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28

Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

°