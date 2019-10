DGAP-News: Baumot Group erhält allgemeine Betriebserlaubnis für Nachrüstung von Fahrzeugen des Daimler-Konzerns (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumot Group":

Baumot Group erhält allgemeine Betriebserlaubnis für Nachrüstung von Fahrzeugen des Daimler-Konzerns

^

DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Baumot Group erhält allgemeine Betriebserlaubnis für Nachrüstung von

Fahrzeugen des Daimler-Konzerns

29.10.2019 / 13:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Baumot Group erhält allgemeine Betriebserlaubnis für Nachrüstung von

Fahrzeugen des Daimler-Konzerns

* ABE für Nachrüstung von 175.000 Diesel-Fahrzeuge des Daimler-Konzerns

liegt vor

* Auslieferung der ersten BNOX-Systeme erfolgt noch in dieser Woche

* ABE für VW- und Daimler-Fahrzeuge der Baumot Group decken rund 25% des

EURO5 Dieselbestands in Deutschland ab

Königswinter, 29. Oktober 2019 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), Anbieter

im Bereich der Abgasnachbehandlung, informiert, dass das Kraftfahrtbundesamt

(KBA) heute die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für die BNOx-Systeme der

Baumot Group erteilt hat. Die ABE umfasst Nachrüstsysteme für über 50

Fahrzeugmodelle des Daimler-Konzerns. Dazu gehört neben der Mercedes

E-Klasse, auch die Mercedes C-Klasse und der Mercedes GLK sowie die Mercedes

A-Klasse und die Mercedes B-Klasse. Eine vollständige Übersicht ist zeitnah

auf der KBA Website zu finden.

https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Typgenehmigungen/Typgenehmigungserteilung/ABE_NOX/ABE_NOx_node.html

Stefan Beinkämpen, Vorstandsmitglied der Baumot Group: «Wie erwartet, haben

wir nun auch die Genehmigung für unsere BNOx-Systeme zur Nachrüstung von

über 50 verschiedenen Modellen aus dem Daimler-Konzern erhalten. Damit haben

wir zusammen mit der Zulassung für die mehr als 60 Fahrzeugmodelle des

VW-Konzerns die Erlaubnis rund 25 % des EURO5 Dieselbestands in Deutschland

umzurüsten, was ca. 1,5 Mio. Fahrzeugen entspricht. Die Auslieferung der

ersten BNOx-Systeme wird wie geplant noch in dieser Woche erfolgen.»

Die ersten BNOx-Systeme für Fahrzeuge des VW-Konzerns werden gerade

ausgeliefert und noch in dieser Woche in verschiedenen Werkstätten in

Nordrhein-Westfalen eingebaut. Im Laufe des vierten Quartals wird die Baumot

Group die Stückzahlen schrittweise erhöhen.

In wenigen Wochen werden auch die ersten Systeme für Daimler-Fahrzeuge zur

Verfügung stehen. Der Absatz der BNOx-Systeme wird wie bereits bei den

Modellen des VW-Konzerns im Partnernetzwerk erfolgen. Baumot setzt beim

Vertrieb auf OEM Vertriebspartner wie auch einer ausgewählten

Werkstattkette. Weitere Zusammenarbeiten werden in den kommenden Wochen

bekannt gegeben.

Daimler hat einen signifikanten Betrag von bis zu 3.000 Euro (brutto) je

Fahrzeug als finanziellen Zuschuss in definierten Schwerpunktregionen

zugesagt, um damit genehmigte Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Pkw und

-Vans mit M1-Zertifizierung ("Pkw-Zertifizierung") zu fördern. Um den

Antragsprozess für den Daimler-Zuschuss möglichst effizient und einfach zu

gestalten, hat das Unternehmen eine Webseite aufgebaut und online gestellt:

https://hw-zuschuss.daimler.com Interessierte Kunden können hier zunächst

unverbindlich vorab prüfen, ob sie für den Zuschuss für

Hardware-Nachrüstungen berechtigt sind und ein Benutzerkonto anlegen. Nach

Einbau einer vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigten Hardware-Nachrüstung

können Kunden dann über diese Webseite den finalen Antrag auf die Auszahlung

des Daimler-Zuschusses stellen. Die Kosten von System und Einbau werden bis

zu einer Höhe von EUR 3.000 vom Daimler-Konzern übernommen.

Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der

Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot

branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit

(Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen

insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B.

Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der

Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter

Wertpapierbörse.

Kontakt:

cometis AG

Claudius Krause

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28

Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

Nadine Lange

Baumot Group AG

Eduard-Rhein-Straße 21-23

D-53639 Königswinter

Tel: +49(0)2244 91 80 57

Fax: +49(0)2244 91 83 819

E-Mail: nadine.lange@twintec.de

---------------------------------------------------------------------------

29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baumot Group AG

Eduard-Rhein-Straße 21 - 23

53639 Königswinter

Deutschland

Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57

Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819

E-Mail: IR@baumot.de

Internet: ir.baumot.de

ISIN: DE000A2G8Y89

WKN: A2G8Y8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 899049

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

899049 29.10.2019

°