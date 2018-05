DGAP-News: Baumot Group AG: Baumot Group erhält Zulassung des California Air Resources Board (CARB) für Nachrüstsysteme im On-Road-Nutzfahrzeugbereich (deutsch)

Baumot Group AG: Baumot Group erhält Zulassung des California Air Resources Board (CARB) für Nachrüstsysteme im On-Road-Nutzfahrzeugbereich

Baumot Group AG: Baumot Group erhält Zulassung des California Air Resources

Board (CARB) für Nachrüstsysteme im On-Road-Nutzfahrzeugbereich

22.05.2018 / 10:25

Baumot Group erhält Zulassung des California Air Resources Board (CARB) für

Nachrüstsysteme im On-Road-Nutzfahrzeugbereich

- Zulassung für großen und margenträchtigen Nachrüstmarkt in Kalifornien und

weiteren Bundesstaaten

- Wichtiges Signal für weitere Baumot-Produkte auf dem US-Markt

- Zügiger Ausbau des Vertriebsnetzwerks geplant

Königswinter, 22. Mai 2018 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), einer der

führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, hat in der

vergangenen Woche die Zulassung für Nachrüstsysteme für

On-Road-Nutzfahrzeuge durch das California Air Resources Board (CARB)

erhalten. Damit erschließt die Baumot Group weite Teile des Nachrüstmarkts

in den USA und kann ihre Produkte zukünftig in Kalifornien, aber auch in

zahlreichen weiteren US-Bundesstaaten vertreiben. Baumot ist erst das zweite

europäische Unternehmen überhaupt, das die hohe Zulassungshürde für

Nachrüstsysteme in den USA meistert.

An der Zulassung von Nachrüstsystemen von On-Road-Nutzfahrzeugen in den USA

arbeitet Baumot bereits seit mehreren Jahren intensiv. Erschwert wurde das

Verfahren durch die deutliche Verschärfung der Anforderungen der

amerikanischen Umweltbehörden im Nachgang des Dieselskandals. Aktuell werden

in mehreren Bundesstaaten zahlreiche Nachrüstprojekte erweitert oder neu

aufgelegt. Diese werden unter anderem aus einem Anfang 2018 gestarteten

Fonds finanziert, der aus den Strafzahlungen der Automobilhersteller im

Nachgang zur Dieselthematik gespeist und politisch durch die verstärkte

öffentliche Wahrnehmung getrieben wird.

Neben der Möglichkeit, nun Baumot-Nachrüstsysteme in den USA anbieten zu

können und somit Zugang zu einem weiteren großen Nachrüstmarkt zu haben,

können auf Basis dieser Zulassung auch weitere Märkte in Südamerika und

Kanada erschlossen werden, deren Nachrüstungsregularien sich von der

US-amerikanischen Zulassung ableiten oder diese direkt übernommen haben.

Zusätzlich bildet die Zulassung ein starkes Signal für weitere

Baumot-Produkte auf dem US-Markt. Ein zügiger Ausbau des Händlernetzwerks

mit Vertriebspartnern vor Ort ist geplant.

Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group, kommentiert: «Mit

der Zulassung durch das CARB haben wir nun Zugang zu einem der größten

Nachrüstmärkte weltweit im Nfz-Bereich. Nach langer Arbeit haben sich unsere

Bemühungen nun endlich und im richtigen Moment ausgezahlt. Besonders der

amerikanische Markt bietet jetzt wieder attraktive Perspektiven für uns, da

bei den vorrangig großvolumigen Motoren auch große Systeme zur

Abgasnachbehandlung notwendig sind. Diese bieten für uns interessantes

Potenzial, das wir mit Hilfe unseres Partnernetzwerks und Vertriebspartnern

vor Ort nutzen wollen. Dazu sehen wir mit diesem Schritt auf den

amerikanischen Markt auch die Chance, weitere Produkte, wie beispielsweise

SCR-Nachrüstsysteme für Diesel-Pkw in den USA anbieten zu können.»

Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der

Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot

branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit

(Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen

insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B.

Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der

Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter

Wertpapierbörse.

Kontakt:

cometis AG

Claudius Krause

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28

Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baumot Group AG

Eduard-Rhein-Straße 21 - 23

53639 Königswinter

Deutschland

Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57

Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819

E-Mail: IR@baumot.de

Internet: ir.baumot.de

ISIN: DE000A2G8Y89

WKN: A2G8Y8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

