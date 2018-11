DGAP-News: Basler AG: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2018: Basler schließt die ersten 9 Monate 2018 entlang seiner Umsatzprognose mit erhöhter Profitabilität ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

05.11.2018 / 06:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Geschäftszahlen / 9-Monatsbericht

Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2018:

Basler schließt die ersten 9 Monate 2018 entlang seiner Umsatzprognose mit

erhöhter Profitabilität ab

- Auftragseingang: 112,2 Mio. Euro (VJ: 126,4 Mio. Euro, -11 %)

- Umsatz: 116,4 Mio. Euro (VJ: 121,1 Mio. Euro, -4 %)

- EBITDA: 31,0 Mio. Euro (VJ: 36,0 Mio. Euro, -14 %)

- Vorsteuer-Ergebnis: 23,2 Mio. Euro (VJ: 28,8 Mio. Euro, -19 %)

- Vorsteuerergebnismarge 20 % (VJ: 24 %)

- Freier Cashflow inkl. Kauf von Silicon Software GmbH: -3,8 Mio. EUR (VJ:

18,1 Mio. EUR)

Ahrensburg, den 05.11.2018 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller

von Industriekameras, legt heute seine Zahlen für die ersten neun Monate

2018 vor.

In den ersten neun Monaten 2018 betrug der Konzern-Auftragseingang 112,2

Mio. Euro (VJ: 126,4 Mio. Euro, -11 %). Der Konzern-Umsatz lag mit 116,4

Mio. Euro 4 % unter dem Vorjahresniveau (121,1 Mio. Euro) bei einer recht

stabilen Rohertragsmarge von 49,7 % (VJ: 50,6 %). Das Konzernergebnis vor

Steuern (EBT) sank erwartungsgemäß um 19 % auf 23,2 Mio. Euro (VJ: 28,8 Mio.

Euro). Die Rendite vor Steuern betrug 20 % (VJ: 24 %). Der freie Cashflow

lag zum Ende des Quartals bei -3,8 Mio. Euro inkl. der Akquisition der

Silicon Software GmbH (VJ: 18,1 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2018 verlief bisher für den Basler Konzern erwartungsgemäß

und entlang der dem Kapitalmarkt kommunizierten Prognose. Die Profitabilität

fiel dabei in den ersten neun Monaten sogar höher aus als erwartet und

führte kürzlich zu einer Erhöhung der Prognose der Vorsteuerrendite. Dies

liegt einerseits an einer höheren Rohertragsmarge und andererseits an

geringeren Personal- und sonstigen operativen Aufwendungen. Trotz des

relativ schwachen dritten Quartals geht das Management von einer

Stabilisierung im vierten Quartal und einer saisonal bedingten

Wiederbelebung Anfang 2019 aus. Auch wenn die derzeitigen makroökonomischen

Rahmenbedingungen eher dämpfend wirken und sich der Markt für

Bildverarbeitungskomponenten gegenüber dem sehr starken Vorjahr aktuell

rückläufig entwickelt, blickt das Management grundsätzlich positiv in die

Zukunft, da wesentliche Wachstumstreiber in Takt sind. Hierzu gehören

beispielsweise die zunehmende Automatisierung, Bildverarbeitung in neuen

Anwendungsbereichen außerhalb der Fabrik sowie die Vernetzung intelligenter

Maschinen und Produkte. Die kürzlich konkretisierte und angehobene Prognose

für das Gesamtgeschäftsjahr wird vom Management bestätigt. Demnach wird sich

unter Berücksichtigung der anteiligen Umsatzerlöse aus der Übernahme der

Silicon Software GmbH der Konzernumsatz 2018 innerhalb eines Korridors von

145 - 155 Mio. EUR bei einer Vorsteuerergebnismarge von 15 - 17 % bewegen.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2018 kann auf der Internetseite des

Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

Basler ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Kameras

und Bildverarbeitungskomponenten für Anwendungen in Fabrikautomation,

Medizin, Verkehr und einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das

Produktportfolio umfasst Flächen- und Zeilenkameras in kompakten

Gehäusegrößen, Kameramodule als Boardlevel-Varianten für Embedded

Vision-Lösungen, 3D-Kameras sowie Bildeinzugskarten. Abgerundet wird das

Angebot durch ein bedienerfreundliches pylon SDK sowie ein breites Spektrum

von teils eigens entwickeltem Zubehör, das optimal auf die eigenen Kameras

abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der

Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt rund 650 Mitarbeiter an seinem

Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in

Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg,

Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE

0005102008

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Basler AG

An der Strusbek 60-62

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: 04102-463 0

Fax: 04102-463 109

E-Mail: ir@baslerweb.com

Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

