DGAP-News: Basler AG: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2017 - Basler setzt Wachstumskurs mit hoher Profitabilität weiter fort (deutsch)

Basler AG: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2017 - Basler setzt Wachstumskurs mit hoher Profitabilität weiter fort

^ DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Basler AG: Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2017 - Basler setzt Wachstumskurs mit hoher Profitabilität weiter fort

08.11.2017 / 06:39





Corporate News

Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate 2017: Basler setzt Wachstumskurs mit hoher Profitabilität weiter fort

- Auftragseingang: 126,4 Mio. Euro (VJ: 76,5 Mio. Euro, +65 %)

- Umsatz: 121,1 Mio. Euro (VJ: 72,2 Mio. Euro, +68 %)

- EBIT: 29,3 Mio. Euro (VJ: 9,2 Mio. Euro, +218 %)

- Vorsteuer-Ergebnis: 28,8 Mio. Euro (VJ: 8,6 Mio. Euro, +235 %)

- Vorsteuerergebnismarge: 24 % (VJ: 12 %)

- Free Cashflow: 18,1 Mio. Euro (VJ: 6,1 Mio. Euro, +197 %)

- Ergebnis pro Aktie: 6,37 Euro (VJ: 2,10 Euro)

Ahrensburg, den 08.11.2017 - Die BASLER AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Industriekameras, legt heute seine Zahlen für die ersten neun Monate 2017 vor.

In den ersten neun Monaten 2017 betrug der Konzern-Auftragseingang 126,4 Mio. Euro (VJ: 76,5 Mio. Euro, +65 %). Der Konzern-Umsatz lag mit 121,1 Mio. Euro über 68 % des Vorjahresniveaus (72,2 Mio. Euro). Die Rohertragsmarge verzeichnete einen leichten Anstieg und lag bei 50,6 % (VJ: 49,0 %). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) wurde durch Skaleneffekte stark positiv beeinflusst und betrug 28,8 Mio. Euro (VJ: 8,6 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern betrug 24 % (VJ: 12 %). Das Ergebnis pro Aktie steigerte sich von 2,10 Euro auf 6,37 Euro.

"Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 verliefen für die Basler AG bisher sehr dynamisch und erfolgreich. Die Wachstums- und Profitabilitätsziele wurden deutlich übertroffen. Nach sehr hohen Auftragseingängen in den ersten zwei Quartalen haben sich diese im dritten Quartal plangemäß und analog zur Gesamtmarkentwicklung deutlich abgeschwächt. Die Umsätze entwickelten sich im dritten Quartal weiter auf sehr hohem Niveau, nahe der maximalen Produktionskapazität. Der Auftragsbestand sowie die Lieferzeiten wurden im Laufe des dritten Quartals auf Normalniveau reduziert. Im vierten Quartal wird von leicht steigenden Auftragseingängen ausgegangen. Der Umsatz wird sich voraussichtlich im vierten Quartal rückläufig entwickeln und in der Größenordnung des korrespondierenden Vorjahresquartals zum Liegen kommt.

Aufgrund der hohen Volatilität der Auftragseingänge ist die Sichtbarkeit für das Geschäftsjahr 2018 nach wie vor eingeschränkt. Nach heutiger Einschätzung geht das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 von einer Stabilisierung des hohen Umsatzniveaus aus. Konkretere Prognosen wird der Vorstand im Februar 2018 zusammen mit den vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2017 geben.

"Langfristig halten wir an unserem profitablen Wachstumskurs fest und streben ein mittleres jährliches Umsatzwachstum von 15% bei einer EBT-Marge von 12% an. Um unsere Marktchancen adäquat zu nutzen, haben wir bereits damit gestartet, unsere Unternehmensstruktur schrittweise auf das erhöhte Umsatzniveau anzupassen.", so der Finanzvorstand Hardy Mehl.

Das Unternehmen hob kürzlich seinen Forecast für 2017 an und plant fortan mit einem Konzernumsatz innerhalb eines Korridors von 145 - 150 Mio. Euro bei einer Vorsteuerergebnismarge von 19 - 20 %.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2017 kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

