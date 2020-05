DGAP-News: Basler AG: Dividendenbekanntmachung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Basler AG: Dividendenbekanntmachung

Basler AG: Dividendenbekanntmachung

27.05.2020

Ahrensburg, 27. Mai 2020, - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von

Industrie-Kameras hat auf der gestrigen Hauptversammlung in Hamburg eine

Dividende von Euro 0,26 je Aktie beschlossen.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 hat beschlossen, aus dem

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2019 von Euro 37.999.285,55 eine Dividende von

Euro 0,26 je Aktie, das entspricht Euro 2.601.368,64 auszuschütten. Der

Restbetrag in Höhe von Euro 35.397.916,91 wird auf neue Rechnung

vorgetragen. Dieser Beschluss entspricht dem Vorschlag der Verwaltung.

Die Auszahlung erfolgt am 29. Mai 2020 durch die Clearstream Banking AG,

Frankfurt am Main, über die Depotbanken. Zentrale Zahlstelle ist die

COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main.

Alle weiteren Abstimmungsergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung hat

das Unternehmen unter

www.baslerweb.com/Investoren/Hauptversammlung/Hauptversammlung2020

veröffentlicht.

Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Computer

Vision Komponenten wie Kameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen

sowie Software. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras bietet das

Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie

kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an.

Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen

eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder

Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988

gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an seinem

Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und

Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der

Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für

Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg,

Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE

0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

