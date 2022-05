DGAP-News: Bank Linth: LLB meldet Beteiligung von über 99 Prozent (deutsch)

Bank Linth: LLB meldet Beteiligung von über 99 Prozent

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Uznach, 6. Mai 2022. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat heute

nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im

Publikum befindenden Aktien der Bank Linth LLB AG das provisorische

Endergebnis veröffentlicht. Sie vermeldet eine Beteiligung von 99.69

Prozent.

Die Nachfrist des zustande gekommenen öffentlichen Kaufangebots lief gestern

ab. Gemäss heutiger Mitteilung der Liechtensteinischen Landesbank beträgt

deren Beteiligung - unter Berücksichtigung der von der LLB gehaltenen und

der ihr angedienten Bank Linth-Aktien - per Ende der Nachfrist am 5. Mai

2022, vorbehältlich des Vollzugs des Angebots, insgesamt 99.69 Prozent aller

per 5. Mai 2022 kotierten Bank Linth-Aktien.

Von den insgesamt 189'156 angedienten Bank Linth-Aktien wurden erfreuliche

38.46 Prozent für das Teil-Tauschangebot in LLB-Aktien mit Barkomponente und

61.54 Prozent für die vollständige Barabgeltung angemeldet. Über den

Teiltausch haben die ehemaligen Bank Linth-Aktionäre 363'785 LLB-Aktien

erworben. Sie sind dadurch auch in Zukunft indirekt an der Bank Linth

beteiligt. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. Mai 2022 vollzogen.

Details zum provisorischen Endergebnis und die entsprechende

Medienmitteilung der LLB sind unter www.banklinth.ch/kaufangebotLLB

einsehbar.

Wichtige Termine

* Donnerstag, 30. Juni 2022, 173. ordentliche Generalversammlung

* Dienstag, 23. August 2022, Halbjahresergebnis 2022

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Daniele Müller, Leiter Corporate

Communications, Telefon 055 285 71 31 oder E-Mail

kommunikation@banklinth.ch.

Zur Bank Linth

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 17 Standorten und einem

Geschäftsvolumen von CHF 14.2 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz.

Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten

Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet,

Zürichsee, Ausserschwyz, Sarganserland, Winterthur und Thurgau vertreten.

Die Bank Linth ist an der SIX in Zürich kotiert (Symbol: LINN). Sie befindet

sich im Besitz ihrer Mehrheitsaktionärin, der Liechtensteinischen Landesbank

AG (LLB), sowie weiterer Aktionäre.

