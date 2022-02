DGAP-News: Bank Linth: Ausgezeichnetes Geschäftsergebnis 2021 (deutsch)

Bank Linth: Ausgezeichnetes Geschäftsergebnis 2021

Uznach, 25. Februar 2022 Die Bank Linth (SIX: LINN) hat im Geschäftsjahr

2021 einen ausgezeichneten Jahresgewinn von CHF 27.0 Mio. erzielt. Dies

entspricht einem Plus von 7.8 Prozent gegenüber dem massgeblich von Corona

geprägten Vorjahr. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB), die

Mehrheitsaktionärin der Bank Linth, hat heute im Rahmen des im Januar

angekündigten öffentlichen Kaufangebots an die Publikumsaktionäre der Bank

Linth den Angebotsprospekt publiziert. Aufgrund des Kaufangebots beantragt

der Verwaltungsrat der Bank Linth der kommenden Generalversammlung, auf eine

Dividendenausschüttung zu verzichten. Sämtliche Verwaltungsräte der Bank

Linth stellen sich an der Generalversammlung zur Wiederwahl.

«Das sehr gute Resultat von 2021 ist in einem Umfeld entstanden, das wegen

der Pandemie, des kompetitiven Markts und rekordtiefer Zinsen anspruchsvoll

war», so Verwaltungsratspräsident Urs Müller. «Unsere Mitarbeitenden haben

eine sehr gute Leistung erbracht.» CEO David Sarasin sieht für den Erfolg

mehrere Gründe: «Im Jahr 2021 haben wir unseren Kunden- und Vertriebsfokus

nochmals deutlich geschärft. Wir haben in die Kompetenz unserer Beratung

sowie unsere Produkte und digitalen Dienstleistungen investiert. Die

Zusammenarbeit mit unserer Mehrheitsaktionärin LLB hat sich weiter

intensiviert. Die Vorteile des Verbunds Bank Linth / LLB kommen immer mehr

zum Tragen.»

Erfolgreiches Kundengeschäft

Die Bank Linth erzielte 2021 einen Geschäftsertrag von CHF 98.7 Mio., was

gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 6.5 Prozent entspricht. Der

Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft lag aufgrund der tiefen Zinsen und des

verschärften Wettbewerbs mit CHF 65.2 Mio. um 3.7 Prozent unter dem

Vorjahreswert. Dank der hohen Qualität des Kreditportefeuille war es

möglich, CHF 4.4 Mio. an Wertberichtigungen für Kreditrisiken aufzulösen. Im

ersten Coronajahr 2020 hatten Wertberichtungen von CHF 1.7 Mio. gebildet

werden müssen. Auf Nettobasis lag der Erfolg im Zinsengeschäft im Jahr 2021

bei CHF 69.5 Mio. - das sind 5.4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft wies für 2021 ein

hervorragendes Ergebnis von CHF 21.8 Mio. aus. Das kräftige Plus von 13.7

Prozent gegenüber dem Vorjahr ist auf das wachsende Vertrauen der Kundschaft

in die Anlagekompetenz der Bank Linth und auf die fortschreitende Erholung

der Finanzmärkte nach dem Coronaeinbruch zurückzuführen. Das Handelsgeschäft

schloss mit einem Ergebnis von CHF 5.8 Mio. beziehungsweise 1.1 Prozent

unter dem Vorjahr ab.

Die Bank Linth hat sich 2021 als Beraterbank positioniert. Sie hat die

Professionalität ihrer Beraterinnen und Berater weiter verstärkt und ihr

Standortkonzept optimiert. Kundinnen und Kunden können bestimmen, wann und

wo sie ihre Beratung wünschen. Das Beratungsangebot wird durch starke

digitale Dienstleistungen für Standardbankgeschäfte ergänzt.

Geringerer Geschäftsaufwand

Die Personalkosten beliefen sich 2021 auf CHF 28.6 Mio. Dies sind 8.1

Prozent weniger als im Vorjahr. Die Abnahme ist primär auf einen tieferen

Personalbestand aufgrund von Effizienzverbesserungen zurückzuführen. Die

Sachkosten gingen um 3.3 Prozent auf CHF 26.5 Mio. zurück. Der

Geschäftsaufwand nahm damit im Vorjahresvergleich um 5.8 Prozent auf CHF

55.1 Mio. ab.

Nach Netto-Bildung von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie

Verlusten im Umfang von CHF 0.6 Mio. erzielte die Bank Linth 2021 einen

Geschäftserfolg CHF 37.2 Mio. Dies sind 27.2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Den Reserven für allgemeine Bankrisiken wurden CHF 4.0 Mio. zugewiesen. Die

Eigenmittelbasis der Bank wurde dadurch zusätzlich gestärkt. Der

Jahresgewinn liegt mit CHF 27.0 Mio. um 7.8 Prozent über dem Vorjahr.

Gesundes Volumenwachstum

Die Bilanzsumme der Bank Linth belief sich per 31. Dezember 2021 auf CHF

8'589.0 Mio. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 3.5 Prozent.

Mit anrechenbaren Eigenmitteln von CHF 558.7 Mio. (+5.9 %) ist die

Kapitalisierung der Bank Linth weiterhin solide.

Die Kundenausleihungen nahmen 2021 um 3.8 Prozent auf CHF 6'498.7 Mio. zu.

Die Hypothekarforderungen erhöhten sich um 4.3 Prozent auf CHF 6'303.1 Mio.

Die Bank Linth verfolgte unverändert eine risikobasierte

Kreditvergabepolitik. Die Kundengelder gingen 2021 um 5.7 Prozent auf CHF

4'472.5 Mio. zurück. Grund dafür war primär die Negativzinssituation, welche

die Kunden veranlasste, ihre Kontoguthaben in andere Anlageformen

umzuwandeln.

Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende 2021 auf CHF 7'704.0 Mio.

gegenüber CHF 7'226.7 Mio. per Ende 2020 (+6.6 %). Die Bank Linth

verzeichnete einen erfreulichen Netto-Neugeld-Zufluss in der Höhe von CHF

105.4 Mio.

Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot an die Aktionäre der Bank

Linth publiziert

Am 27. Januar 2022 kündigten die Bank Linth und die LLB an, dass sie

beabsichtigen, die Aktien der Bank Linth von der Börse zu nehmen. Damit kann

Komplexität innerhalb der ebenfalls börsenkotierten LLB reduziert werden,

und bei der Bank Linth werden weitere Kapazitäten für das Kundengeschäft

frei. Den Publikumsaktionären der Bank Linth unterbreitet die LLB in diesem

Zusammenhang ein öffentliches Kaufangebot mit einer attraktiven Prämie. Der

Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank Linth unterstützen das

Kaufangebot der LLB.

Die LLB hat heute den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot

publiziert. Dieser enthält auch den Bericht des Verwaltungsrats der Bank

Linth, in dem dieser ausführlich zum Angebot Stellung nimmt. Der

Angebotsprospekt inklusive Bericht des Verwaltungsrats, Fairness Opinion

sowie weiterführende Informationen zum öffentlichen Kaufangebot sind unter

www.banklinth.ch/kaufangebotLLB verfügbar. Die Angebotsfrist beginnt am 14.

März 2022. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. Mai 2022 vollzogen.

Für Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Kaufangebots

der LLB andienen, ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 im

attraktiven Angebotspreis kompen-siert. Der Verwaltungsrat der Bank Linth

wird daher der Generalversammlung vom 30. Juni 2022 beantragen, auf eine

Dividendenzahlung zu verzichten. Alle bisherigen Mitglieder des

Verwaltungsrats stellen sich an der Generalversammlung zur Wiederwahl.

Ausblick

Die Bank Linth sieht sich durch das ausgezeichnete Ergebnis 2021 darin

bestärkt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Sie ist gut aufgestellt,

um auch 2022 als moderne Beraterbank nachhaltigen Kundennutzen zu erbringen

und ein solides Ergebnis zu erzielen. Bei der Coronapandemie zeichnet sich

die Rückkehr zur Normalität ab. Unsicherheitsfaktoren wie die Weltpolitik,

die Inflation, die Zinsentwicklung und das Finanzmarktgeschehen bleiben

bestehen. Die Bank Linth erachtet es als grossen Vorteil, die bevorstehenden

Herausforderungen als Teil der LLB-Gruppe angehen zu können.

Die Informationen zum Jahresergebnis 2021 der Bank Linth sind am Freitag,

25. Februar 2022, ab 7 Uhr unter folgenden Links abrufbar:

* Der Geschäftsbericht 2021 steht in einer Onlineversion zur Verfügung

unter berichte.banklinth.ch.

* Der ausführliche Geschäftsbericht 2021 kann als PDF heruntergeladen

werden unter www.banklinth.ch/gb2021

Wichtige Termine

* Donnerstag, 30. Juni 2022, 173. ordentliche Generalversammlung

* Dienstag, 23. August 2022, Halbjahresergebnis 2022

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Daniele Müller, Leiter Corporate

Communications, Tel. 055 285 71 31 oder E-Mail kommunikation@banklinth.ch.

Zur Bank Linth

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 17 Standorten und einem

Geschäftsvolumen von CHF 14.2 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz.

Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten

Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet,

Zürichsee, Ausserschwyz, Sarganserland, Winterthur und Thurgau vertreten.

Die Bank Linth ist an der SIX in Zürich kotiert (Symbol: LINN). Sie befindet

sich im Besitz ihrer Mehrheitsaktionärin, der Liechtensteinischen Landesbank

AG (LLB), sowie weiterer rund 10'400 überwiegend in der Region wohnhafter

Aktionäre.

