DGAP-News: Bancorp Wealth Management New Zealand Limited: Bancorp veröffentlicht Geschäftsbericht 2015/2016 (deutsch)

Bancorp Wealth Management New Zealand Limited: Bancorp veröffentlicht Geschäftsbericht 2015/2016

- Umsatz: NZ$ Mio. 25,5 (Vorjahr: NZ$ Mio. 23,5) - Ergebnis nach Steuern: minus NZ$ 3,4 Mio. nach NZ$ 0,6 Mio. - Assets under Management deutlich gesteigert - Dividende von NZ 4,6 ct. im Geschäftsjahr 2015/2016

Auckland, Neuseeland, 22.12.2016 - Bancorp Wealth Management New Zealand Limited (Bancorp, ISIN: NZBWME0001S2) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Konzernumsatz von NZ$ Mio. 25,5 (Vj. NZ$ Mio. 23,5). Das Ergebnis nach Steuern belief sich aufgrund von größeren Verlusten auf rund NZ$ 3,4 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurde noch ein positives Ergebnis von NZ$ 0,61 Mio. erwirtschaftet. Das Ergebnis pro Aktie bezifferte sich auf minus NZ$ 0,34 nach NZ$ 0,06 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Zum Bilanzstichtag des 30. Juni 2016 verfügte der Bancorp Konzern über liquide Mittel in Höhe von NZ$ Mio. 14,3 (30. Juni 2015: NZ$ Mio. 14). Bei einer Bilanzsumme von NZ$ Mio. 106,5 (30. Juni 2015: NZ$ Mio.77,5) sowie einem Eigenkapital von NZ$ Mio. 18,9 (30 Juni 2015: NZ$ Mio. 21,4), betrug die Eigenkapitalquote 17,7% (30. Juni 2015: 27,7%).

Aufgrund der Profitabilität des Segments Private Banking und des Bereichs Aviation (ohne Boston Marks), hat das Management für Dezember 2016 die Zahlung einer Dividende in Höhe von NZ$ 2,1 ct. vorgesehen, so dass sich die Gesamtdividende im Geschäftsjahr 2015/2016 auf NZ$ 4,6 ct. beläuft.

"Als Maßnahme plant das Management im Jahr 2017 die Restrukturierung der Boston Marks, um die Profitabilität der gesamten Gruppe deutlich zu verbessern. Ziel ist es, die Bancorp als gut kapitalisierte und schuldenfreie Gesellschaft im Markt zu positionieren. Zudem ist die Umsetzung einer neuen Organisationsstruktur angedacht, welche vor allem eine verbesserte Liquidität in der Aktie vorsieht. Das Management sieht die Werte der vorhandenen Assets nicht im Wert der Aktien abgebildet. Im Hinblick darauf wird auch die Möglichkeit eines Listings in Neu Seeland oder in Australien geprüft", kommentiert Craig Brownie, CEO der Bancorp.

Board of Directors Weitere Informationen sowie den Geschäftsbericht finden Sie unter: www.bancorp.co.nz

Über Bancorp Das Unternehmen Bancorp Wealth Management New Zealand Limited (ISIN: NZBWME0001S2) ist in den zwei Bereichen Vermögensverwaltung und Privatkundengeschäft tätig. Der strategische Schwerpunkt der Gruppe in der Vermögensverwaltung betrifft die Luftfahrt. Sie hält Aktienbeteiligungen im den Bereichen Versicherungsmaklergeschäft, Luftfahrtfinanzierung sowie an luftfahrtnahen Unternehmen.

