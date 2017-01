DGAP-News: Baader Helvea Swiss Equities Conference 2017 - Für Schweizer Unternehmen stehen die Zeichen weiter auf Wachstum (deutsch)

Baader Helvea Swiss Equities Conference 2017 - Für Schweizer Unternehmen stehen die Zeichen weiter auf Wachstum

Auf der 13. Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz, die heute nach zwei Konferenztagen zu Ende ging, trafen 57 führende Schweizer Unternehmen auf 270 institutionelle Investoren aus 20 Ländern.

In zahlreichen Einzelpräsentationen zogen die Entscheidungsträger der Unternehmen ihre Resümees über den Verlauf der vergangenen, von zahlreichen politischen Ereignissen geprägten Quartale.

Trotz der damit weiterhin verbundenen Unwägbarkeiten überwog bei den anwesenden Top-Managern dennoch eine klar optimistische Grundhaltung, die sich auch in einem klaren Bekenntnis zu weiteren Übernahmen ausdrückte. Die Aussicht auf einen zyklische Aufschwung sowie eine inflationsbedingt positivere Preisentwicklung bewerteten viele Unternehmen als Treiber für weiteres Gewinnwachstum. In diesem Zusammenhang wurde eine wieder anziehende Nachfrage in Nordamerika sowie die Erholung an den Rohstoffmärkten als wichtige Unterstützung genannt.

"Die erneut gestiegenen Teilnehmerzahlen sowohl auf Unternehmens- als auch auf Seiten der institutionellen Investoren zeigen, dass unser hochwertiges Konferenzprogramm und die Qualität der Vorträge der Baader Helvea Swiss Equities Conference über die Jahre zu unübertroffenem internationalen Renommee verholfen haben", freut sich Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. "Mit dem speziellen Angebot eines Equity Trading Symposium konnten wir dem regen Interesse an Expertenwissen zu Regulierungsthemen nachkommen", so Oliver Riedel, Vorstandsmitglied der Baader Bank. "Das hohe Niveau der Veranstaltung zu halten ist unser Credo, auch für die kommenden Jahre". Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird Anfang Januar 2018 wieder in der Schweiz stattfinden.

