DGAP-News: Baader Bank als starker Partner digitaler Vermögensverwalter - Werthstein lockt deutsche Anleger mit spannenden Zeitgeist-Investments (english)

Baader Bank als starker Partner digitaler Vermögensverwalter - Werthstein lockt deutsche Anleger mit spannenden Zeitgeist-Investments

DGAP-News: Baader Bank AG / Key word(s): Incoming Orders/Miscellaneous Baader Bank als starker Partner digitaler Vermögensverwalter - Werthstein lockt deutsche Anleger mit spannenden Zeitgeist-Investments

07.02.2017 / 10:23 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





---------------------------------------------------------------------------

Baader Bank als starker Partner digitaler Vermögensverwalter - Werthstein lockt deutsche Anleger mit spannenden Zeitgeist-Investments

Mit Werthstein öffnet der nächste digitale Vermögensverwalter sein Onlineportal für Privatanleger und kooperiert mit der Baader Bank im Konto- und Depotgeschäft. Junge, digitale Anbieter erobern den Markt der vermögenden Privatkunden und stehen zunehmend in Konkurrenz zu den klassischen Angeboten der Banken. Werthstein, ein in Deutschland zugelassener unabhängiger Vermögensverwalter einer schweizerischen Muttergesellschaft, feiert seinen Markteintritt in Deutschland und wählte die Baader Bank als Outsourcing-Partner zur lückenlosen und vollautomatisierten Abbildung aller Vermögensverwaltungsprozesse.

Das Gründerteam um Giles Keating, Bastian Lossen und Felix Röscheisen, die über langjährige Erfahrung im Private Banking in Deutschland und in der Schweiz verfügen, vertrauen in die hohen IT- und Sicherheitsstandards der Baader Bank und schätzen deren Komplettabdeckung von der Orderabwicklung in allen Assetklassen über vielfältige Marktzugänge bis hin zur Konto- und Depotführung für Privatkunden. "Als Investmentbank mit Vollbanklizenz, ihrem Fokus auf den Wertpapierhandel und als Technologieführer für digitale Bankdienstleistungen ist die Baader Bank unser idealer Partner", zeigt sich Felix Röscheisen überzeugt.

"Werthstein verfolgt einen äußerst interessanten und innovativen Geschäftsansatz und wir freuen uns, dessen Markteinführung in Deutschland begleiten und unterstützen zu dürfen", so Oliver Riedel, Vorstand der Baader Bank. "Dass der schweizerische Pionier für digitales Wealth Management uns mit der professionellen und effizienten Abwicklung aller Handels- und Bankservices für seine Kunden betraut, zeigt, dass wir einem hohen qualitativen Anspruch gerecht werden können."

Giles Keating ergänzt: "Anlagen in Aktienkörben sind ein herausragendes Feature von Werthstein - und bei den meisten Banken nicht effizient umsetzbar. Wir sind begeistert, mit der Baader Bank ein Modell entwickelt zu haben, mit dem dies erstmalig für Privatkunden in Deutschland möglich sein wird."

Privaten Anlegern bietet Werthstein stets aktuelle Inspiration zu anlagefähigen Portfolios, genannt "Zeitgeist-Investments", und orientiert sich dabei an Wachstumstrends in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft. Werthstein ist einzigartig in der Nutzung von hochwertigen medialen Inhalten, um Marktentwicklungen aufzuzeigen und daraus Investmentideen zu generieren. Werthstein wählt die dafür in Frage kommenden Anlageinstrumente sorgfältig aus und zieht regelmäßig Expertenanalysen des hauseigenen Werthstein Instituts zu Rate. Die Werthstein Strategieprodukte ermöglichen die individuelle Verwaltung von mehreren Risikostrategien auf der Basis von attraktiven Festpreismodellen.

Nähere Informationen entnehmen Sie den Unternehmenswebseiten: www.baaderbank.de www.werthstein.com

Kontakt Florian E. Schopf T+49 89 5150 1013 Susanne Stickler T +49 89 5150 1879 communications@baaderbank.de

---------------------------------------------------------------------------

07.02.2017 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Language: English Company: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleissheim Germany Phone: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 29 1880 E-mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

End of News DGAP News Service ---------------------------------------------------------------------------

542093 07.02.2017

MMMM