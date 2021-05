DGAP-News: Baader Bank AG: Hauptversammlung 2021 wieder virtuell, Wahldividende für Aktionäre (deutsch)

Baader Bank AG: Hauptversammlung 2021 wieder virtuell, Wahldividende für Aktionäre

Hauptversammlung 2021 wieder virtuell, Wahldividende für Aktionäre

Die Baader Bank wird ihre Hauptversammlung in diesem Jahr abermals in

virtueller Form abhalten. Aufgrund der nach wie vor anhaltenden

COVID-19-Pandemie und zum Schutz aller Beteiligten wird die Veranstaltung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

stattfinden. Die Durchführung der virtuellen Hauptversammlung beruht auf den

im vergangenen Jahr neu geschaffenen gesetzlichen Erleichterungen*. Diese

gelten nunmehr bis einschließlich 31. Dezember 2021.

Wie auch im Vorjahr kann das Stimmrecht ausschließlich durch Briefwahl oder

eine Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

ausgeübt werden. Die gesamte Hauptversammlung wird am 1. Juli 2021 um 10:00

Uhr auf der Homepage der Baader Bank im passwortgeschützten Internetservice

in Bild und Ton übertragen. Aktionäre, die an der virtuellen

Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich spätestens bis zum

entsprechenden Fristende anmelden. Benötigte Zugangscodes werden mit der

Anmeldebestätigung versendet. Fragen können Aktionäre über ein

elektronisches System einreichen.

Aktuelle Informationen zur Einladung, der Tagesordnung sowie zum Ablauf der

virtuellen Hauptversammlung sind für Aktionäre und Interessierte auf der

unternehmenseigenen Homepage unter der Rubrik "Hauptversammlung" im Bereich

Investor Relations zu finden.

Dividendenvorschlag für 2021

Vorstand und Aufsichtsrat der Baader Bank schlagen der Hauptversammlung am

1. Juli 2021 vor, eine Dividende in Höhe von EUR 0,25 pro

dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die Dividende soll nach Wahl der Aktionäre wahlweise in bar (Bardividende)

oder in Form von Aktien der Baader Bank (Aktiendividende) geleistet werden.

Bei den angebotenen Aktien handelt es sich um eigene Aktien aus dem Bestand

der Baader Bank sowie um neue Aktien der Baader Bank aus einer

Bezugsrechtskapitalerhöhung. Im Rahmen der Aktiendividende ist ein neues

genehmigtes Kapital als Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung 2021

aufgeführt.

Das prospektbefreiende Dokument, das über die Anzahl und die Art der Aktien

informiert und in dem die Einzelheiten zum Angebot dargelegt werden, ist auf

der Internetseite der Baader Bank unter der oben genannten Rubrik

veröffentlicht. Ergänzend dazu ein Factsheet, inkl. einem FAQ-Bereich, das

mögliche Fragen im Zusammenhang mit der Aktiendividende beantwortet. Ab

heute ist zudem der Geschäftsbericht der Baader Bank u.a. auf der

Unternehmenswebseite verfügbar.

*Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,

Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der

COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht,

Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569).

This document is not an offer of securities for sale in the United States.

Securities may not be offered or sold in the United States absent

registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an

exemption from registration. The subscription rights and Shares referred to

in this document have not been and will not be registered under the

Securities Act and will not be offered or sold in the United States.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de

https://www.baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

