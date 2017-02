DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2016/17 (deutsch)

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2016/17

Positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2016/17

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte das 1. Halbjahr 2016/17 mit einer Betriebsleistung von TEUR 4.713 (Vorjahr TEUR 4.003) und einem EBIT von TEUR 845 (Vorjahr TEUR 401) abschließen.

Damit haben sich die auf der Hauptversammlung (11.01.2017) präsentierten Prognoseergebnisse, im Dezember nochmals erhöht. Details folgen mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes zum 15.02.17 gemäß Finanzkalender.

B+S Banksysteme AG Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (WKN 126 215, ISIN DE0001262152) erstellt und betreibt Standardsoftware-Lösungen zur Abwicklung von Finanzgeschäften bei Banken, Sparkassen und Industrieunternehmen. Mit ihren Lösungen ist B+S Marktführer im Bereich Electronic Banking in Deutschland. Innovative Lösungen für die Themen Zahlungsverkehr, Risikomanagement, Währungsmanagement und Treasury & Trading sind seit über 25 Jahren am Markt etabliert. Die Produktpalette der B+S wird sowohl als klassisches Lizenzgeschäft als auch als ASP-Modell mit Betrieb im eigenen Rechenzentrum angeboten. Zudem sind alle Produkte plattformunabhängig und haben in der Vergangenheit die Verarbeitung hoher Transaktions- und Kontenzahlen erfolgreich nachgewiesen.

Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand

Telefon: +49 89 - 741 19 - 0 Telefax: +49 89 - 741 19 - 198

