DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Natürliche Süßungsmittel - DOLCE-Kernteam kündigt Änderungen bei Mitgliedschaft im Programm für natürliche Süßungsmittel an (deutsch)

30.08.2018 / 09:10

Natürliche Süßungsmittel

DOLCE-Kernteam kündigt Änderungen bei Mitgliedschaft im Programm für

natürliche Süßungsmittel an

* Geschäftsmodell für nicht-exklusive Partner wurde vom DOLCE-Kernteam

angepasst

* Konsumgüterunternehmen mit Zugang zu den Kategorien "Morning Foods" und

"Snacks" hat die Partnerschaft aus firmeninternen strategischen Gründen

verlassen

* DOLCE-Programm schreitet voran und ist offen für neue Partnerschaften

Zwingenberg, Potsdam (Deutschland)

La Madeleine Cedex (Frankreich)

30. August 2018

Das Bioökonomie-Unternehmen BRAIN AG, der Naturstoffspezialist AnalytiCon

Discovery GmbH und Roquette, einer der weltweiten Marktführer für innovative

Pflanzen-basierte Inhaltsstoffe für Nahrungs- und Lebensmittel - gemeinsam

bilden sie das DOLCE-Kernteam - geben heute bekannt, dass ein

Konsumgüterunternehmen und bisheriges Mitglied der DOLCE-Partnerschaft für

natürliche Süßungsmittel das Programm aus firmeninternen strategischen

Gründen verlassen hat. Das Unternehmen war ein Partner für die beiden

Lebensmittelkategorien "Morning Foods" und "Snacks".

Neue Industriepartner sind eingeladen, der DOLCE-Partnerschaft beizutreten,

um natürliche Süßungsmittel bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer

Entwicklungsphase direkt in ihren speziellen Produktmatrices für ihr eigenes

Nahrungsmittel- und Getränkeproduktportfolio testen zu können. Für

nicht-exklusive Mitglieder der Partnerschaft wurde das Geschäftsmodell

angepasst, um neuen Mitgliedern einen leichteren Zugang zu dem Programm zu

ermöglichen.

Das Ziel der DOLCE-Partnerschaft ist das Marktangebot der nächsten

Generation von natürlichen Süßungsmitteln für gesündere Lebensmittel und

Getränke. Seit dem Beginn des Programms im August 2016 wurden bereits

wichtige Produktkategorien belegt. Derzeit bereitet das Kernteam neue

Partnerschaften für noch nicht verpartnerte Produktkategorien sowie

Verhandlungen mit potentiellen neuen Mitgliedern vor.

"DOLCE ist ein großartiges Programm", sagt Sergio Neves, Head of Nutrition

and Health R&D der Roquette Group. "Zu Beginn dieses Jahres haben wir mit

der Identifizierung und Charakterisierung einer Reihe von natürlichen

hochintensiven Süßstoffen und Süßgeschmacksverstärkern, die wir Mitgliedern

der Partnerschaft zur Verfügung stellen können, einen bedeutenden

Meilenstein erreicht."

Martin Langer, EVP Corporate Development bei BRAIN, erklärt: "Das

DOLCE-Programm schreitet voran und bietet ein großes Geschäftspotential für

alle beteiligten Partner. Wir laden weiterhin Konsumgüterunternehmen ein,

sich unserem erfolgreich laufenden DOLCE-Programm anzuschließen."

Lutz Müller-Kuhrt, CEO bei AnalytiCon Discovery, ergänzt: "In den letzten

beiden Jahren haben wir in dem Programm bedeutende Fortschritte erzielt. Wir

haben ursprünglich mit 50 Kandidaten für natürliche Süßungsmittel begonnen

und inzwischen 20 weitere Kandidaten identifiziert, von denen viele neu sind

und durch das Team zum Patent angemeldet wurden. Wir freuen uns, diese

Molekülsammlung DOLCE-Mitgliedern anbieten zu können, um sie bei der

Reduktion des Zuckergehalts in ihren Produkten zu unterstützen."

Weitere Informationen über Beitrittsmöglichkeiten zum DOLCE-Programm

erhalten Sie von: Dr. Martin Langer, BRAIN AG, Executive Vice President

Corporate Development, Tel.: +49-6251-9331-16, E-Mail: ir@brain-biotech.de

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG;

ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch

führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der

Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang

unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen

oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell

nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte

innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie

sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das

Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und

"BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver

Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit

Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung

und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der

BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Über AnalytiCon Discovery

Die AnalytiCon Discovery GmbH ist ein globaler Marktführer auf dem Gebiet

der Naturstoff (NP)-Bibliotheken mit vollständig aufgeklärten Strukturen. Am

Standort auf dem Potsdamer Biotech-Campus bietet das Unternehmen für jede

Phase der Versorgungskette für Naturstoff-basierte (NP-basierte)

Wirkstoffentdeckung und Entwicklung an. Von AnalytiCon Discovery angewendete

innovative Technologiekonzepte ermöglichen hochkarätige Partnerschaften mit

global agierenden Unternehmen aus der pharmazeutischen, Lebensmittel- und

Kosmetikindustrie. AnalytiCon Discovery hat Zugang zu rund 15 Prozent aller

weltweit bekannten Naturstoffe, sowie zu tausenden bisher nicht

veröffentlichten Strukturen. Seit 2013 gehört AnalytiCon Discovery zur

BRAIN-Gruppe. Weitere Informationen unter www.ac-discovery.com.

Über Roquette: "Das Beste der Natur"

Roquette is a global leader in plant-based ingredients and a pioneer of new

vegetal proteins. In collaboration with its customers and partners, the

Group addresses current and future societal challenges by unlocking the

potential of Nature to offer the best ingredients for Food, Nutrition and

Health markets. Each of these ingredients responds to unique and essential

needs, and they enable healthier lifestyles. Thanks to a constant drive for

innovation and a long-term vision, the Group is committed to improving the

well-being of millions of people all over the world while taking care of

resources and territories. Roquette currently operates in over 100

countries, has a turnover of around 3.2 billion euros and employs 8,300

people worldwide. Further information is available at www.roquette.com.

BžRžAžIžN

Biotechnology Research

And Information Network AG

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg, Germany

www.brain-biotech.de

AnalytiCon Discovery GmbH

Hermannswerder Haus 17

14473 Potsdam, Germany

www.ac-discovery.com

Media Contact

Thomas Deichmann

Head of Public Relations

Tel.: +49-(0)-6251-9331-72

td@brain-biotech.de

Corporate Develop. & IR Contact

Dr. Martin Langer

Executive Vice President

Corporate Development

Tel.: +49-(0)-6251-9331-16

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

ir@brain-biotech.de

Roquette

101 avenue de la République

59564 La Madeleine Cedex

France

www.roquette.com

Media Contact

Carole Petitjean

Corporate Communications

Tel: +33 3 21 63 36 00

carole.petitjean@roquette.com

