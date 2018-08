DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Biologische Wundversorgung - BRAIN AG gibt Gründung der SolasCure Ltd. zur Fortentwicklung der Aurase(R) bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network":

22.08.2018

Biologische Wundversorgung

BRAIN AG gibt Gründung der SolasCure Ltd. zur Fortentwicklung der Aurase(R)

bekannt

* SolasCure konnte eine Serie A Finanzierungsrunde mit Beteiligung der

BRAIN AG erfolgreich abschließen

* SolasCure-Team mit Expertise für die Entwicklung und Zulassung von

Medizinprodukten; Prof. Keith Harding (CBE) Vorsitzender des

Medizinischen Beirats

* BRAIN überträgt Patente und integriert das Entwicklungsprogramm für

biologische Wundbehandlung auf Basis des Enzyms Aurase(R) vollständig in

SolasCure

Zwingenberg, Deutschland

Cardiff, Großbritannien

22.08.2018

Das börsennotierte deutsche Biotechnologieunternehmen BRAIN AG gibt die

Beteiligung an der Gründung von SolasCure Ltd. bekannt. Die SolasCure Ltd.

hat ihren Sitz im walisischen Cardiff (GB) und wird eigenverantwortlich

Medizinprodukte zur biologischen Konditionierung chronischer Wunden, die auf

dem von der BRAIN AG entdeckten neuartigen Wundreinigungsenzym Aurase(R)

beruhen, entwickeln sowie zu einer CE-Zertifizierung und Vermarktung führen.

In einer erfolgreichen Serie A Finanzierungsrunde haben sich Investoren,

unter ihnen die BRAIN AG, an der SolasCure beteiligt. Die BRAIN AG hat

Patente zur Kommerzialisierung zukünftiger Aurase(R)-basierter Produkte an

das neue Unternehmen übertragen und wird darüber hinaus auch den neuartigen

enzymatischen Wirkstoff bereitstellen.

Bei SolasCure handelt es sich um eine gemeinschaftliche Unternehmensgründung

zusammen mit Dr. Sam Bakri. Dr. Bakri verfügt als Unternehmer über

umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen und wurde zum CEO ernannt.

Professor Keith Harding (CBE), Gründer des Welsh Wound Innovation Centre und

ausgewiesener Experte in der Wundbettvorbereitung, wurde zum Vorsitzenden

des Medizinischen Beirates ernannt.

Sam Bakri, Mitbegründer und CEO der SolasCure, über die Aussichten für das

Unternehmen: "Der Wirkstoff Aurase(R) ist hochinnovativ und birgt großes

Potenzial für das Gesundheitswesen. SolasCure fokussiert auf seine

Weiterentwicklung, um unzähligen Patienten, die an chronischen Wunden

leiden, schon bald eine Behandlung bieten zu können. Es ist uns gelungen,

ein in der Entwicklung von Medizinprodukten zur Wundheilung erfahrenes Team

unter der fachlichen Beratung von Keith Harding zusammenzubringen."

Die Ausgliederung des Aurase(R)-Entwicklungsprogramms in die SolasCure Ltd.

durch BRAIN ist Teil der strategischen Maßnahmen des Unternehmens zur

Stärkung des eigenen Wachstums. Nach der Gründung der BRAIN LLC. im Februar

2018 in den USA, der Akquisition der Mehrheitsanteile der britischen

Biocatalysts Ltd. im März 2018 sowie der Bekanntgabe der strategischen

Partnerschaft mit der Evonik-Tochtergesellschaft CyPlus GmbH im Juni 2018,

ist dies nun ein weiterer Schritt um das Industriegeschäft der BRAIN-Gruppe

zu intensivieren.

Frank Goebel, CFO der BRAIN AG und Mitglied des "Board of Directors" der

SolasCure sagt: "Mit dem technologischen Know-how der BRAIN wurde die

Aurase(R)-Entwicklung

bereits wesentlich vorangebracht. Um den Fortschritt zu beschleunigen und

die relevante Zulassungs- und Marktexpertise zu bündeln, haben wir uns für

die Ausgründung des Geschäfts unter Hinzunahme von Investoren und Experten

ihres Fachs entschieden. Wir sind zuversichtlich, dass wir erste

Aurase(R)-enthaltende

Medizinprodukte im Jahr 2021 in den Markt einführen und so auch die

Geschäftsentwicklung der BRAIN AG weiter vorantreiben können."

Aurase(R) ist umfänglich patentiert (WO 2010/099955). Grundlage der Aurase(R)

ist ein Protein abbauendes Enzym auf Grundlage natürlicher Ressourcen.

BRAIN-Forschern haben ein Enzym identifiziert, das von der Made der

Goldfliege absondert wird und nekrotisches Gewebe auflöst. Diese Protease

wurde aus medizinisch genutzten Maden isoliert und kloniert. Unter der

Anleitung der BRAIN AG kann der enzymatische Wirkstoff biotechnologisch in

GMP-Qualität hergestellt und an SolasCure zur weiteren Verarbeitung zum

Medizinprodukt geliefert werden.

Durch die medizinische Nutzung von Aurase(R) sollte die Wundkonditionierung

beschleunigt und dadurch bessere Ergebnisse für Patienten sowie

Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen ermöglicht werden. Weltweit litten

nach Auskunft von Global Industry Analysts Inc. im Jahre 2015 etwa 40,5 Mio.

Patienten an chronischen Wunden, wie beispielsweise an diabetischem Fuß,

Druckgeschwüren und anderen chronischen Wunden wie Ulcus curis. Mediziner

gehen davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Jahren aufgrund einer

Zunahme von Diabetes Typ 2 sowie einer alternden Patientenpopulation steigen

wird. Der globale Wundbehandlungsmarkt wird laut einer Studie von Markets

and Markets aus dem Jahre 2017 auf 22 Mrd. US$ taxiert. Die jährliche

Wachstumsrate wird zwischen 2017 und 2022 auf 3,7% geschätzt.

BžRžAžIžN

Biotechnology Research

And Information Network AG

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg

Deutschland

www.brain-biotech.de

Kontakt Investor Relations

Dr. Martin Langer

Executive Vice President

Corporate Development

Tel.: +49-6251-9331-16

E-Mail: ir@brain-biotech.de

Kontakt Medien

Thomas Deichmann

Head of Public Relations

Tel.: +49-6251-9331-72

E-Mail: td@brain-biotech.de

SolasCure Ltd.

Cefn Coed Unit 1, Cefn Coed, Nantgarw, Cardiff,

Wales, CF15 7QQ

Großbritannien

Tel.: +44-2921690111

E-Mail: info@solascure.com

www.solascure.com

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG;

ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch

führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der

Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang

unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen

oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell

nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte

innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie

sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das

Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und

"BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver

Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit

Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung

und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der

BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Über SolasCure

Der vorrangige Auftrag von SolasCure Limited (Company Nº 10826246) ist,

medizinischen Fachkräften Wundbehandlungsprodukte zur Verfügung zu stellen,

welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten mit chronischen

Wunden signifikant verbessern. Weltweit leiden mehr als 40 Millionen

Menschen unter chronischen Wunden, in vielen Ländern beansprucht deren

Versorgung bis zu 10 Prozent des gesamten Gesundheitsbudgets. Die Ausgaben

für moderne Wundbehandlungsprodukte belaufen sich jährlich auf über 5,5 Mrd.

Euro. Diese Zahlen werden im Gleichklang mit der Zunahme von Adipositas und

Diabetes weiter ansteigen. Aurase(R), das erste Produkt von SolasCure, ist

ein Hydrogel, welches ein sicheres, wirksames und hochspezifisches Enzym

enthält, das aus medizinischen Maden isoliert und kloniert wurde. Durch die

medizinische Nutzung von Aurase(R) sollte die Wundkonditionierung

beschleunigt und dadurch bessere Ergebnisse für Patienten sowie

Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen ermöglicht werden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.solascure.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem

Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen

betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund

verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und

Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

