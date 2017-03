DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG erweitert Patentschutz für Aurase(R)-Enzym zur Behandlung chronischer Wunden (deutsch)

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG erweitert Patentschutz für Aurase(R)-Enzym zur Behandlung chronischer Wunden

* Patentschutz in 20 Ländern der wichtigsten Einstiegsmärkte

* Mögliche Anwendungsgebiete adressieren unter anderem wachsende Märkte für die Behandlung chronischer Wunden

* BRAIN führt Gespräche über verschiedene Optionen für Partnergeschäfte im Segment BioIndustrial

Zwingenberg, 21. März 2017: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG ("BRAIN AG"; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) hat weitreichenden Patentschutz für ein neu entwickeltes Enzym mit dem Produktnamen Aurase(R) erzielt. Für insgesamt 20 Länder in Europa, Asien, Nordamerika, Ozeanien und Afrika wurden damit Voraussetzungen für die spätere Vermarktung von Aurase(R) basierten Anwendungen für die Haut- und Narbenbehandlung sowie den stark wachsenden Markt für die Versorgung chronischer Wunden geschaffen. Die Aurase(R)-Entwicklung zählt zum Portfolio des BRAIN-Geschäftssegments BioIndustrial. BRAIN evaluiert aktuell konkrete Einsatzmöglichkeiten von Aurase(R) und führt Gespräche hinsichtlich verschiedener Vermarktungsoptionen mit Industriepartnern.

Aurase(R) bietet die Möglichkeit, die Wundbettkonditionierung und schonende Behandlung chronischer Wunden in Kliniken und Arztpraxen sowie bei der häuslichen Pflege zu verbessern. In umfangreichen Tests erwies sich Aurase(R) als effizient und gut verträglich. In den Laboren der BRAIN sind derweil Entwicklungsarbeiten weit fortgeschritten, die auf deutlich verbesserte Produktionsverfahren zur Aurase(R)-Herstellung zielen.

"Mit Aurase(R) bauen wir unser Geschäftssegment BioIndustrial weiter aus. In diesem Segment geht es um die Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte und Produktkomponenten über eigene Vertriebswege oder gemeinsam mit Partnerunternehmen", sagte Dr. Jürgen Eck, CEO der BRAIN AG. "Der umfassende patentrechtliche Schutz unserer Erfinderleistung ist hierfür eine wichtige Voraussetzung."

Die Anzahl von Patienten mit chronischen Wunden ist in Deutschland, Europa und anderen Weltregionen steigend. Fachstellen gehen aktuell bei steigender Tendenz von etwa drei bis vier Millionen Menschen mit chronischen Wunden allein in Deutschland aus. Vor allem ältere Menschen sind betroffen, daher wirkt sich der demographische Wandel auf die Erkrankungszahlen aus. Ein weiterer Faktor sind ernährungsbedingte Krankheitsbilder wie Übergewicht, Diabetes oder Mangelernährung.

Das jährliche Umsatzvolumen des von BRAIN potenziell adressierbaren Marktes in der Wundversorgung wird von Experten allein für Europa auf über 100 Mio. Euro geschätzt. Hieran will BRAIN mit Aurase(R) basierten Produkten partizipieren.

Eine ausführlichere Fassung dieser Presseinformation finden Sie unter https://www.brain-biotech.de/presse/.

Über BRAIN

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene - Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Kontakt:

B.R.A.I.N Biotechnology Research And Information Network AG Dr. Martin Langer Executive Vice President Corporate Development Darmstädter Str. 34-36 64673 Zwingenberg, Germany

Tel.: +49-(0)-6251-9331-16 Fax: +49-(0)-6251-9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.de www.brain-biotech.de

