DGAP-News: BUWOG AG: Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "BUWOG":

BUWOG AG: Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18

^

DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

BUWOG AG: Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18

29.03.2018 / 08:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Wien, 29. März 2018

BUWOG AG: Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18

- Anstieg des Recurring FFO gegenüber Vorjahresperiode um 25,7% auf EUR

107,4 Mio.

- Anstieg des EPRA NAV je Aktie um 4,7% auf EUR 25,02

- Ergebnisbeitrag aus Property Development von EUR 40,4 Mio deutlich stärker

als im Vergleichszeitraum des Vorjahres

- Aktuelle Development-Pipeline von 10.684 Einheiten

- Prognose Recurring FFO für das Geschäftsjahr 2017/18 unverändert bei

mindestens EUR 125 Mio.

Die BUWOG AG kann auf erfolgreiche neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18

zurückblicken. Der Recurring FFO als zentrale Steuerungsgröße des Konzerns

stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich um 25,7% auf EUR 107,4 Mio.

Dieser Anstieg ist geprägt durch das starke Property-Development-Ergebnis

von EUR 40,4 Mio. NOI in den ersten neun Monaten 2017/18. Im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum (9M 2016/17: EUR 7,5 Mio.) wurde im Bereich Development

(Wohnungsneubau), welcher die BUWOG maßgeblich von ihren Mitbewerbern

unterscheidet, der Ergebnisbeitrag damit mehr als verfünffacht.

Der Ergebnisbeitrag des größten Geschäftsbereichs Asset Management beläuft

sich auf EUR 119,6 Mio. und ist damit ebenfalls im Vergleich der

Vorjahresperiode angestiegen (+4,8%). Die monatliche Nettokaltmiete pro m²

verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2017/18 leicht um 1,9% auf EUR

5,28 bei einem Like-for-like-Mietwachstum von 2,1%. Die Gross Rental Yield

liegt bei 5,0% und der Leerstand bei 3,6% (2,4% exklusive erforderlicher

Leerstand für den Einzelwohnungsverkauf).

Der Geschäftsbereich Property Sales erzielte in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2017/18 ein Ergebnis von EUR 37,9 Mio. Maßgeblich geprägt

ist dieses Ergebnis durch den Einzelwohnungsverkauf von 504 Einheiten mit

einer hohen Marge auf den Fair Value von 64%.

Der EPRA Net Asset Value, welcher insbesondere der Darstellung der

nachhaltigen Vermögenspositionen dient, verbesserte sich gegenüber dem 30.

April 2017 von EUR 23,90 je Aktie auf EUR 25,02 je Aktie. Darüber hinaus

konnte die Eigenkapitalquote durch die Anfang Juni erfolgreich begebene

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von EUR 305,6 Mio. um 5,4

Prozentpunkte auf 45,2% gesteigert werden. Die durchschnittliche Verzinsung

der Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 1,78% sowie der Loan-to-Value von

nur noch 39,5% liegen zum Stichtag 31. Jänner 2018 weiterhin auf einem

niedrigen Niveau.

Daniel Riedl, CEO der BUWOG Group sagt: "Die Ergebnisse der ersten neun

Monate des Geschäftsjahres 2017/18 bestätigen erneut den Erfolg unserer

Strategie. Besonders freut uns der erwartete starke Ergebnisbeitrag aus dem

Property Development, wo wir mit einer aktuellen Wohnungsneubaupipeline von

10.684 Einheiten noch sehr viel vorhaben. Für das Gesamtgeschäftsjahr

2017/17 bestätigen wir somit die Recurring FFO-Prognose von mindestens

EUR 125 Mio."

Der Bericht der BUWOG AG zum 1. bis 3. Quartal 2017/18 ist heute auf der

Website des Unternehmens unter

https://www.buwog.com/de/investor-relations/berichte veröffentlicht worden.

Kennzahlen

Ergebniskennzahlen 9M 9M Verände-

2017/18 2016/17 rung

Nettokaltmiete in EUR 159,2 155,4 2,4%

Mio.

Ergebnis aus Asset Management in EUR 119,6 114,1 4,8%

Mio.

Ergebnis aus Property Sales in EUR 37,9 38,6 -1,7%

Mio.

Ergebnis aus Property in EUR 40,4 7,5 >100,0%

Development Mio.

EBITDA in EUR 152,3 128,9 18,1%

Mio.

Finanzergebnis In EUR -53,8 -47,9 -12,3%

Mio.

Konzernergebnis in EUR 211,1 292,3 -27,8%

Mio.

Recurring FFO in EUR 107,4 85,4 25,7%

Mio.

Recurring FFO je Aktie in EUR 0,97 0,86 13,2%

Vermögensund 31. Jänner 30. April Verände-

Finanzkennzahlen 2018 2017 rung

Bilanzsumme in EUR 5.371,4 5.019,7 7,0%

Mio.

Loan to Value (LTV) % 39,5% 44,1% -4,6 PP

EPRA Net Asset Value in EUR 2.808,2 2.384,8 17,8%

Mio.

Aktienkennzahlen 31. Jänner 30. April Verände-

2018 2017 rung

Kurs der Aktie in 28,90 24,79 16,6%

EUR

EPRA Net Asset Value je in 25,02 23,90 4,7%

Aktie EUR

Kennzahlen zum Immobilienportfolio

Asset Management 31. Jänner 30. April Verände-

2018 2017 rung

Anzahl der Stück 48.806 49.597 -1,6%

Bestandseinheiten

Monatliche in EUR pro 5,28 5,18 1,9%

Nettokaltmiete m²

Leerstand % 3,6% 3,4% 0,2 PP

Fair Value in EUR 4.084 3.942 3,6%

Bestandsimmobilien Mio.

Gross Rental Yield % 5,0% 5,2% -0,2 PP

Property Sales 9M 2017/18 9M 2016/17 Veränderung

Verkaufte Bestandseinheiten Stück 959 515 86,2%

davon Einzelwohnungsverkäufe Stück 504 514 -1,9%

davon Blockverkäufe Stück 455 1 >100%

Property Development 31. Jänner 30. April Verände-

2018 2017 rung

Einheiten in Bau Stück 2.331 1.472 58,4%

Gesamtinvestitionsvo- in EUR 3.075 2.932 4,9%

lumen Mio.

9M 2017/18 9M 2016/17 Verände-

rung

Fertiggestellte Stück 406 329 23,4%

Einheiten

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im

Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 67-jährige Erfahrung

zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 48.800

Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem

Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den

Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte

Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG

sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und

Warschau notiert.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

INVESTOR RELATIONS

Holger Lüth

Bereichsleiter Corporate Finance & Investor Relations

Email: investor@buwog.com

T +43-1-878 28 1203 [IMAGE]

Jan-Hauke Jendrny

BUWOG AG

Email: investor@buwog.com

T: +49-30-338539 1873 [IMAGE]

MEDIENANFRAGEN ÖSTERREICH

Thomas Brey

BUWOG-Pressestelle Österreich

c/o M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH

Email: brey@mb-pr.at

T: +43-1-233 01 23-15 [IMAGE]

MEDIENANFRAGEN DEUTSCHLAND

Michael Lippitsch

BUWOG AG

Email: communications@buwog.com

T: +43- 664 60928 1710

---------------------------------------------------------------------------

29.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BUWOG AG

Hietzinger Kai 131

1130 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 87 8281130

Fax: +43 1 87 8285299

E-Mail: investor@buwog.com

Internet: www.buwog.com

ISIN: AT00BUWOG001

WKN: A1XDYU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Wien (Amtlicher Handel / Official

Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

670225 29.03.2018

°