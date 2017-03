DGAP-News: BUWOG AG: Dr. Oliver Schumy tritt als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats zurück (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "BUWOG":

BUWOG AG: Dr. Oliver Schumy tritt als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats zurück

Wien, 06. März 2017

Corporate News

BUWOG AG: Dr. Oliver Schumy tritt als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats zurück

- Rücktritt mit Wirkung zum 06. März 2017, 24:00 Uhr

- Mag. Klaus Hübner folgt Schumy als stellvertretender AR-Vorsitzender

Im Aufsichtsrat der BUWOG AG gibt es mit Wirkung zum 06. März 2017, 24:00 Uhr folgende Veränderung: Dr. Oliver Schumy, CEO der IMMOFINANZ AG, legt sein Amt als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats nieder. Mag. Klaus Hübner übernimmt mit diesem Zeitpunkt die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Dr. Oliver Schumy war mit Wirkung zum 01. Mai 2015 Dr. Eduard Zehetner in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gefolgt. Aufsichtsrat und Vorstand der BUWOG AG bedanken sich bei Dr. Oliver Schumy für die konstruktive Zusammenarbeit.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.800 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

INVESTOR RELATIONS

Holger Lueth Head of Investor Relations & Corporate Finance Email: holger.lueth@buwog.com T +43-1-878 28 1203 F +43-1-878 28 5203

MEDIENANFRAGEN

Thomas Brey BUWOG-Pressestelle Österreich c/o M&B PR, Marketing, Publikationen Email: brey@mb-pr.at Tel.: +43-1-233 01 23-15

Peter Dietze-Felberg BUWOG-Pressestelle Deutschland c/o RUECKERCONSULT Email: buwog@rueckerconsult.de Tel.: +49 (0)30 2844 987 - 62

