DGAP-News: BUWOG AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von COO Herwig Teufelsdorfer (deutsch)

Wien, 25. August 2017

BUWOG AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von COO Herwig Teufelsdorfer

- Vorzeitige Vertragsverlängerung auf fünf Jahre

- Bestellung bis 30. Juni 2022

Der Aufsichtsrat der BUWOG AG hat die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit COO Herwig Teufelsdorfer auf weitere fünf Jahre beschlossen. Seine Bestellung als Vorstandsmitglied des börsennotierten deutsch-österreichischen Wohnimmobilienkonzerns verlängert sich dadurch bis 30. Juni 2022.

Der Vorstand der BUWOG AG setzt sich aus Daniel Riedl, CEO (bestellt bis 28. April 2021), Andreas Segal, stv. CEO/CFO (bestellt bis 31. Dezember 2019) und Herwig Teufelsdorfer, COO (bestellt bis 30. Juni 2022) zusammen.

Herwig Teufelsdorfer, 48, verantwortet die Bereiche Portfolio Management, Asset Management, Property Management und Transaktionen. Er ist seit März 2014 für die BUWOG Group tätig.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 66-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.700 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations:

Holger Lüth BUWOG AG T: +43 (0) 1 87828 1203 [IMAGE] i nvestor@buwog.com

Medienanfragen Deutschland:

Michael Divé BUWOG AG T: +49 1590 4621 993 [IMAGE] michael.dive@buwog.com

Medienanfragen Österreich

Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen T +43 (0) 1 233 01 23 15 [IMAGE] M +43 676 542 39 09 [IMAGE] brey@mb-pr.at

