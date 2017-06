DGAP-News: BUWOG AG: Anpassung des Wandlungspreises der BUWOG-Wandelschuldverschreibung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "BUWOG":

Wien, am 02. Juni 2017

BUWOG AG: Anpassung des Wandlungspreises der BUWOG-Wandelschuldverschreibung 2016-2021

ISIN AT0000A1NQH2 - Schuldverschreibungen ohne Zinsen fällig 2021

Am 15. Mai 2017 startete die BUWOG AG eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die bestehenden Aktien der BUWOG AG wurden ab 16. Mai 2017 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Am 02. Juni 2017 wurde die finale Anzahl der neuen BUWOG-Aktien mit 12.471.685 festgelegt und der auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelte Angebotspreis für die neuen BUWOG-Aktien in Höhe von EUR 24,50 veröffentlicht. Der Wandlungspreis der von BUWOG AG emittierten Wandelschuldverschreibungen ohne Zinsen fällig 2021 (ISIN AT0000A1NQH2) wird daher mit Wirkung zum 16. Mai 2017 gemäß § 11 (b) der Wandelanleihe-Bedingungen wie folgt angepasst:

ISIN Wandelschuldverschreibung Angepasster Wandlungspreis ab 16. Mai 2017 (EUR) AT0000A- Wandelschuldverschreibung 31,22 1NQH2 ohne Zinsen fällig 2021

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

INVESTOR RELATIONS

Holger Lueth BUWOG AG T +43 (0)1 878 28 1203 holger.lueth@buwog.com

MEDIENANFRAGEN

Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at

