DGAP-News: BUCHBERGER Gruppe launcht neuen Webshop (deutsch)

BUCHBERGER Gruppe launcht neuen Webshop

^

DGAP-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

BUCHBERGER Gruppe launcht neuen Webshop

08.09.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

München, den 08.09.2021

Corporate News

BUCHBERGER Gruppe launcht neuen Webshop

Mit dem Launch ihres neuen Onlineshops hat die BUCHBERGER Gruppe einen

weiteren wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg erreicht, um die

Digitalisierung im Baugewerbe voranzutreiben

Das Handelsunternehmen BUCHBERGER ist als "Vollsortimenter" seit über 50

Jahren kompetenter Partner mit modernster Technik für sämtliche

Angelegenheiten rund um das Thema Hoch- und Tiefbau sowie Garten- und

Landschaftsbau. Somit richtet sich das Angebot der BUCHBERGER Gruppe mit

über 60.000 Artikeln sowohl an professionelle Handwerksunternehmen als auch

an den ambitionierten Heimwerker. Dabei kann der Kunde vom Absperrband bis

zum Betonsilo, von der Gartenschere bis zum Rasentraktor, aber auch aus dem

umfangreichen Portfolio von Spezialwerkzeugen sowie Baumaschinen und

-geräten frei wählen. Vermietung und andere Dienstleistungen runden das

Angebot ab.

BUCHBERGER arbeitet heute noch weitgehend mit einem traditionellen

face-to-face oder stationären Vertrieb. Deshalb hat das Unternehmen im

Rahmen eines umfangreichen Projekts in einen leistungsfähigen Onlineshop

investiert, der über zahlreiche neue Funktionalitäten und ein ansprechendes,

kundenfreundliches Layout verfügt. Der unter

https://webshop.buchbergergmbh.de neu aufgesetzte Webshop vereinfacht den

Kunden die Bestellung und führt zu schnelleren Lieferzeiten durch den

Wegfall zeitintensiver Angebotsanfragen.

Gut ein halbes Jahr nach der Übernahme des BUCHBERGER Bestandsgeschäfts ist

man auf Seiten der UMT AG sehr zufrieden mit dem Stand der Entwicklung und

den Fortschritten bei der digitalen Transformation. "Mit dieser Investition

in einen neuen Webshop haben wir einen wichtigen Baustein im Rahmen unserer

digitalen Aktivitäten fertiggestellt", freut sich Dr. Jürgen Schulz,

Geschäftsführer der BUCHBERGER Gruppe und CTO der UMT AG. "Allerdings ist

dies nur eine Momentaufnahme, denn schon jetzt wird der Shop weitergebaut,

um unsere webbasierten Vertriebsaktivitäten noch besser zu organisieren."

Mit dem Onlineshop bietet die BUCHBERGER Gruppe ihren Kunden ab sofort einen

neuen digitalen Vertriebskanal an, der durch kürzere Lieferzeiten, höhere

Flexibilität und Zeitersparnis bei der Bestellung von bewährten Produkten

aus dem bestehenden Sortiment zu einer weiteren Steigerung der

Kundenzufriedenheit beitragen soll. Tausende von BUCHBERGER Bestandskunden

können sich bequem vom Computer, Tablet oder Handy aus mit ihrer

Kundennummer im Webshop anmelden. Der Webshop bietet mehr Platz für

Beratungsinhalte als derzeit Kataloge oder Produktflyer. Darüber hinaus

vereinfacht BUCHBERGER mit dem neuen Onlineshop Kunden - auch weltweit - die

Bestellmöglichkeiten. Die Verfügbarkeit des Shops rund um die Uhr,

unabhängig von verschiedenen Zeitzonen, ist dabei nur ein Vorteil. Auch die

neue Möglichkeit von En-gros-Bestellungen durch effiziente Schnellerfassung

oder bequemen Datei-Upload vereinfacht die Bestellung von Produkten für den

Kunden nachhaltig. Damit bietet sich für die BUCHBERGER Gruppe jetzt die

Chance, ihren stationären Handel am Standort Ingolstadt, um ein Fünffaches

an mehr Produkten auch im Fernabsatz zu erweitern.

"Wir verstehen den Webshop als ideale Ergänzung und Unterstützung unseres

bewährten Vertriebsteams. Der persönliche und individuelle Kontakt zu

unseren Kunden ist und bleibt unerlässlich", unterstreicht Dr. Jürgen

Schulz. "Allerdings ist das Angebot von Online-Vertriebskanälen, nicht nur

in der derzeitigen Pandemie, wichtig. Seit Jahren geht der Trend hin zu

digitalen Kanälen, auch verstärkt im B2B-Bereich. Und diese Veränderungen im

Kaufverhalten werden auch nach der Krise Bestand haben, insbesondere bei

Kleinkunden, die ab sofort über neue, flexible Bestellmöglichkeiten

verfügen. Das Einkaufserlebnis unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern

und dadurch auch das Neukundengeschäft anzukurbeln, ist BUCHBERGER und der

UMT AG ein besonderes Anliegen. Ob Produktsuche, Preisabfrage oder

Warenbestellung - unser neuer Webshop ist einfach und intuitiv zu bedienen,

ermöglicht einen bequemen Einkauf und erleichtert damit das Tagesgeschäft

unserer Kunden", so Jürgen Schulz weiter.

Für die BUCHBERGER Gruppe ist die Einführung des Onlineshops gemeinsam mit

der Smart Rental App ein wichtiger Meilenstein im Rahmen ihrer

Digitalisierungsvorhaben und stellt die besten Voraussetzungen für die

"Buy-and-Build"-Strategie und damit für das weitere Wachstum zur Erreichung

der Unternehmensziele der UMT Gruppe dar. Diese sollen und können sich nicht

ausschließlich in der Produktentwicklung widerspiegeln, sondern greifen auch

in allen anderen Unternehmensbereichen - in diesem Fall in den Bereichen

Marketing und Vertrieb.

Weitere Informationen zur neuen Smart Rental App sowie den Zugang zum

Webshop finden Sie unter www.buchbergergmbh.de/digital/ bzw. unter

https://webshop.buchbergergmbh.de.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als TechnologieHaus für die

Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die

Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert

UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als

zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen

Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die

Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im

Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit 5 Jahren über 14 Mio. Nutzer

die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen.

Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich

E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in

Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten

stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen

Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung

insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten

"Buy-and-Build"-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines

fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit

deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und

stetigem Cashflow, zu realisieren.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN

DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im

Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Irmi Aigner

Brienner Straße 7

80333 München

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Tel.: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

www.umt.ag

---------------------------------------------------------------------------

08.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG

Brienner Straße 7

80333 München

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 20 500 680

Fax: +49 (0) 89 20 500 555

E-Mail: info@umt.ag

Internet: www.umt.ag

ISIN: DE000A2YN702

WKN: A2YN70

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1231980

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1231980 08.09.2021

°