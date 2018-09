DGAP-News: BOC International und Baader Bank unterzeichnen Absichtserklärung (deutsch)

BOC International und Baader Bank unterzeichnen Absichtserklärung

^

DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

BOC International und Baader Bank unterzeichnen Absichtserklärung

28.09.2018 / 16:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation:

BOC International und Baader Bank unterzeichnen Absichtserklärung

Hongkong/Unterschleißheim, 28. September 2018: BOC International Holdings

Limited ("BOCI"), eine der besten chinesischen Investmentbanken in Hong

Kong, und die Baader Bank, eine der führenden Investmentbanken im

deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), haben eine

Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge sie sich in ihrer jeweiligen

Region und in ihren Geschäftsaktivitäten gegenseitig unterstützen wollen.

Die Erklärung ist ein weiterer und wichtiger Schritt zur Stärkung der

gemeinsamen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen des

Investmentbankings. Insbesondere wird dadurch die Auswahl an europäischen

Produkten in chinesischer Währung (RMB) erweitert. Gleichzeitig eröffnet sie

europäischen Investoren den Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt.

"Dank unserer besonderen Kenntnisse des chinesischen Marktes können wir

erstklassige Anlageprodukte und Dienstleistungen für diesen Markt

entwickeln", erklärt Tong Li, CEO von BOCI. "Um unsere Produkte jedoch

effizient bei europäischen Investoren platzieren zu können, benötigen wir

einen vertrauenswürdigen Partner mit exzellentem Zugang zum europäischen

Markt. Die Baader Bank ist der ideale Partner für uns, da sie über eine

starke Präsenz im deutschsprachigen Raum verfügt und Marktführer im Handel

mit Finanzinstrumenten ist. Seit 2015 haben wir bei der Platzierung der

ersten RMB-Produkte in Europa eng mit der Baader Bank zusammengearbeitet.

Dazu gehören unter anderem der Vertrieb der ersten auf RMB denominierten

ETFs in Europa und die erste D-Share Transaktion, deren Notierung an der

CEINEX in Frankfurt im späteren Verlauf dieses Jahres geplant ist", fährt

Tong Li fort.

"Diese Erklärung ist perfekter Ausdruck für die Bereitschaft, eine

langfristige Zusammenarbeit aufzubauen", erklärt Oliver Riedel, Mitglied des

Vorstands der Baader Bank. "Wir freuen uns darauf, unsere Pionierarbeit

gemeinsam fortzusetzen", fügt Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader

Bank, hinzu.

Für weitere Informationen:

BOCI Baader Bank AG

26/F Bank of China Tower Weihenstephaner Straße 4

1 Garden Road, Central, Hong 85716 Unterschleißheim, Deutschland

Kong

Olivia Hu Katharina Ariane Beyersdorfer

Associate Director Senior Manager

Head of Group Communication

T +852 3988 6808 T +49 89 5150 1016

M +49 172 6659 389

oliviay.hu@bocigroup.com katharina.beyersdorfer@baaderbank.

de

Über BOC International (BOCI):

BOCI, eine der ersten in China gegründeten Investmentbanken, gehört zu den

größten und finanzstärksten internationalen Investmentbanken Chinas. Im

Hinblick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit ist sie unbestrittener Marktführer am

Hongkonger Kapitalmarkt.

Die BOCI wurde am 10. Juli 1998 in Hongkong gegründet, während ihre

Vorgängerin, die China Development Finance Company (HK) Limited 1979

gegründet wurde. Die BOCI, die inmitten der Reformwellen und Öffnung Chinas

der vergangenen 39 Jahre gewachsen ist, hat sich als erfahrener Experte auf

den Märkten Festlandchinas bewährt. Sie verfügt über fundierten Einblick in

lokale Gegebenheiten und sehr gute Kenntnisse internationaler

Rechtsvorschriften.

Von ihrem Hauptsitz in Hongkong und Niederlassungen in Beijing, Shanghai,

Shenzhen, London, New York und Singapur aus bietet die BOCI ihren Kunden ein

komplettes Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um das

Investmentbanking - sowohl in Festlandchina als an den internationalen

Kapitalmärkten. Dazu zählen unter anderem Aktienemissionen, Fusionen und

Übernahmen, Anleiheemissionen, Renten, Private Banking, Private Equity,

globale Rohstoffe, Vermögensverwaltung, Aktienderivate sowie Hebel- und

strukturierte Finanzierungen. Sie ist eine der wenigen chinesischen

Investmentbanken, die in der Lage sind, sowohl in Festlandchina als auch an

den Hongkonger Märkten internationale Dienstleistungen aus einer Hand

anzubieten. Die BOCI ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bank

of China (3988.HK; 601988.SS).

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden

den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in

Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen

neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen

Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als

familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450

Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets,

Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und

Research aktiv.

Weitere Informationen finden Sie auch online:

Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de

Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/,

Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ

---------------------------------------------------------------------------

28.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baader Bank AG

Weihenstephaner Str. 4

85716 Unterschleißheim

Deutschland

Telefon: +49 89 5150 1016

Fax: +49 89 5150 1111

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de

ISIN: DE0005088108

WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

728231 28.09.2018

°