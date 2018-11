DGAP-News: BIOCRATES Life Sciences AG bringt neues Analyseverfahren zur funktionellen Mikrobiomforschung auf den Markt (deutsch)

BIOCRATES Life Sciences AG bringt neues Analyseverfahren zur funktionellen Mikrobiomforschung auf den Markt

Innsbruck, Österreich - 5. November 2018 - BIOCRATES Life Sciences AG, ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich Metabolomics, gab heute die

Einführung des MxP(R) Quant 500 bekannt. Dieses neue, umfassende

Analyseverfahren ermöglicht die quantitative Messung einer Vielzahl von

unterschiedlichen Stoffwechselprodukten, auch Metabolite genannt, die von

Darmbakterien produziert werden. Damit sollen Forscher völlig neue Einblicke

in das hoch-interessante Zusammenspiel zwischen dem Organismus und den

Darmbakterien, dem Mikrobiom, erhalten.

Die mit MxP(R) Quant 500 gewonnenen Metaboliten-Profile können mit

unterschiedlichen Erkrankungsbildern korreliert werden und können neue

Hinweise darauf geben, welche Stoffwechselwege im Verlauf von Krebs,

Diabetes und neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer von

Bedeutung sind.

"Darmbakterien haben einen großen Einfluss auf die menschliche Gesundheit

und unser Wohlbefinden. Dennoch ist ihre Funktion noch kaum verstanden. Die

genomische Identifizierung von Darmbakterien genügt nicht, um ihre Wirkung

in unserem Körper zu verstehen," sagt Dr. Wulf Fischer-Knuppertz,

Vorstandsvorsitzender von BIOCRATES. "Die Bakterien im Verdauungstrakt

produzieren eine Vielzahl an Substanzen, die vom Körper aufgenommen werden

und dort vielfältige Wirkungen entfachen."

Das neue MxP(R) Quant 500 Kit besticht durch die Abdeckung eines

einzigartigen Spektrums an Stoffwechselprodukten. Neben hunderten

körpereigenen Metaboliten können durch das Mikrobiom modifizierte

Stoffwechselprodukte wie etwa Cholin und dessen Abbauprodukte,

verzweigtkettige Aminosäuren und sekundären Gallensäuren in Blut und Stuhl

bestimmt werden. Derartige Stoffwechselprofile werden in der Diagnostik der

Zukunft eine wesentliche Rolle spielen und können damit einen wertvollen

Beitrag zur tatsächlich personalisierten Medizin leisten.

"Bei vielen Erkrankungen ist die Interaktion unseres Organismus mit dem

Mikrobiom von immenser Bedeutung. Unser neuer Kit produziert einen

einzigartigen Schnappschuss, der diese Dynamik erfasst und damit auch

greifbar macht," ergänzt Wulf Fischer-Knuppertz. "Unser neues

Analyseverfahren ist ein Scheinwerfer, der Einblicke in eine große ,Black

Box' erlaubt."

Die wichtige Rolle der vom Mikrobiom produzierten Stoffe ist für einige

Erkrankungen bereits bekannt. Der Zusammenhang zwischen Ernährung,

Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes, kardiovaskulären und selbst

neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose und Alzheimer

ist Gegenstand intensiver Forschung. Eine kürzlich veröffentlichte Studie

assoziiert beispielsweise ein verändertes Gallensäureprofil mit der

kognitiven Beeinträchtigung bei Alzheimer1.

Auch unser Immunsystem und die Wirkung von Arzneimitteln scheinen vom

individuellen Mikrobiom beeinflusst zu sein. In hochrangigen

wissenschaftlichen Journalen wird derzeit auch der Einfluss vom Mikrobiom

auf unser Immunsystem und die Wirkung von Arzneimitteln intensiv diskutiert.

In einer in Science publizierten Studie konnte etwa eindrucksvoll gezeigt

werden, dass durch Antibiotika verursachte Änderungen in der Darmflora das

Ansprechen auf Krebstherapie massiv verändert2. Mithilfe des MxP(R) Quant

500 Kit wird die Wissenschaft herausfinden, welche Prozesse diese Effekte

auslösen, und wie diese gezielt nutzbar gemacht werden können.

Über MxP(R) Quant 500:

- Quantitative Analyse von bis zu 500 Metaboliten aus 24 biochemischen

Substanzklassen

- Dutzende mit Host-Microbiom-Interaktion assoziierte Stoffwechselprodukte,

z.B.

- Cholin und die Cholin-Abbauprodukte Trimethylamin Oxid (TMAO), Betain

- Die verzweigtkettigen Aminosäuren Valin, Leucin, Isoleucin

- Sekundäre Gallensäuren

- Tryptophan und Tryptophan-Abbauprodukte (Kynurenin, Serotonin, Indole)

- Teilautomatisierter Workflow

- Für Triple Quadrupole Massenspektrometer

- Weitere Informationen:

https://www.biocrates.com/products/research-products/mxp-quant-500

Über BIOCRATES Life Sciences AG

BIOCRATES Life Sciences AG wurde 2002 als Spin-Off der Medizinischen

Universität Innsbruck gegründet und hat 2018 Metanomics Health GmbH in

Berlin erworben. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der

Metabolomics bietet BIOCRATES nunmehr ein vollständiges Methodenportfolio

für Metabolomics an. Mit den Lösungen von BIOCRATES und Metanomics Health

können insgesamt tausende Metaboliten analysiert werden.

Das Wachstum der BIOCRATES Life Sciences AG wird durch strategische

Investoren und Finanzinvestoren wie den MIG Fonds, der Bionorica S.E. und

der BASF S.E. unterstützt. Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne auf

www.biocrates.com oder folgen Sie uns über LinkedIn.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

BIOCRATES Life Sciences AG

Dr. Wulf Fischer-Knuppertz, CEO

T +43 512 57 98 23

E office@biocrates.com

MC Services AG

Katja Arnold, Managing Director & Partner

T +49 89 210228-0

E biocrates@mc-services.eu

Hintergrundinformationen:

1: Zitvogel et al.: Rolle des Mikrobioms in der Immuntherapie, Science, 2018

2: Mahmoudian et al.: Rolle eines veränderten Gallensäureprofils bei

Alzheimer, Alzheimers Dement., 2018

BIOCRATES Pressemitteilung zur Rolle von Darmbakterien bei Alzheimer

Spiegel-Interview von Prof. Stephan Bischoff (Universität Hohenheim) zu

Mikrobiom und Stoffwechsel

Review zu Mikrobiom, Metabolismus und kardiovaskuläres Risiko: Griffin et

al.: Does Our Gut Microbiome Predict Cardiovascular Risk? A Review of the

Evidence from Metabolomics, Circ Cardiovasc Genet., 2015

Review zur Rolle von mikrobiellen Metaboliten in kardiovaskulären und

metabolischen Erkrankungen: Brial et al.: Implication of gut microbiota

metabolites in cardiovascular and metabolic diseases, Cell. Mol. Life Sci,

2018.

