DGAP-News: BEGINN DER ANNAHMEFRIST FÜR DAS FREIWILLIGE ÖFFENTLICHE ÜBERNAHMEANGEBOT VON MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE PARTNERS FÜR AKTIEN DER PNE AG (deutsch)

BEGINN DER ANNAHMEFRIST FÜR DAS FREIWILLIGE ÖFFENTLICHE ÜBERNAHMEANGEBOT VON MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE PARTNERS FÜR AKTIEN DER PNE AG

^

31.10.2019 / 14:42

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG (ALS GANZES ODER

IN AUSZÜGEN) IN ODER AUS EINER JURISDIKTION, IN DER DIESE VERTEILUNG,

VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG EINE VERLETZUNG RELEVANTER GESETZE

DIESES LANDES DARSTELLEN WÜRDE

* Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht

* Annahmefrist beginnt am 31. Oktober und endet am 28. November 2019

* Attraktiver Angebotspreis von EUR 4,00 je Aktie, was einem Aufschlag von

31 % gegenüber dem Schlusskurs der PNE-Aktie am 26. August 2019 [1]

entspricht sowie einem Aufschlag von 42 % gegenüber dem

volumengewichteten dreimonatigen Durchschnittskurs und von 50 %

gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs in den vorherigen

zwölf Monaten

* Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie

* Bereits 14,9 % der Aktien gesichert, einschließlich der Anteile des

größten Aktionärs

Frankfurt/Cuxhaven, 31. Oktober 2019 - Die Photon Management GmbH (der

"Bieter" bzw. der "Investor"), ein mit Fonds verbundenes Unternehmen, die

von Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil

von Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform

Morgan Stanley Infrastructure Partners ("MSIP") sind, hat heute die

Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das

"Angebot") an alle Aktionäre der PNE AG ("PNE" bzw. das "Unternehmen")

(ISIN: DE000A0JBPG2) zum Erwerb sämtlicher PNE-Aktien veröffentlicht, die

nicht bereits unmittelbar von dem Investor gehalten werden.

Von heute an können die Aktionäre von PNE das Angebot annehmen, indem sie

ihre Aktien zu einem äußerst attraktiven Angebotspreis von EUR 4,00 in bar

pro PNE-Aktie andienen. Die Aktionäre von PNE, die das Angebot annehmen

wollen, sollten sich an ihre Depotbank oder an das jeweilige

Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei denen ihre PNE-Aktien

verwahrt werden. Die Annahmefrist endet am 28. November 2019 um Mitternacht

(MEZ) (vorbehaltlich einer Verlängerung gemäß geltendem Recht).

Der Angebotspreis stellt eine höchst attraktive Prämie von 31 % gegenüber

dem Schlusskurs der PNE-Aktie am 26. August 2019 (EUR 3,05) dar, dem letzten

Kurs, bevor PNE Gespräche mit MSIP über eine mögliche Übernahme in einer

Ad-hoc-Mitteilung bestätigt hat. Darüber hinaus stellt er eine Prämie von 42

% gegenüber dem dreimonatigen, volumengewichteten Durchschnittskurs bis

einschließlich 26. August 2019 (EUR 2,82) dar und von 50 % gegenüber dem

volumengewichteten Durchschnittskurs in den vorherigen zwölf Monaten bis

einschließlich 26. August 2019 (EUR 2,66).

Durch Kaufverträge und über börsliche Vorerwerbe hat sich der Investor

bereits 14,9 % des gesamten Aktienkapitals von PNE, inklusive der Anteile

des größten Aktionärs des Unternehmens, gesichert. Das Angebot unterliegt

bestimmten Bedingungen, einschließlich einer Mindestannahmequote von 50 %

plus einer Aktie (wie in der Angebotsunterlage näher dargelegt). Die

Finanzierung der Transaktion ist gesichert und erfordert weder den Abschluss

eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages noch eine andere

rechtliche Integrationsmaßnahme.

Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG unterstützen das Angebot. Beide sind

der Ansicht, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens,

seiner Aktionäre, Mitarbeiter und anderer Interessengruppen ist. Die

Unternehmensführung beabsichtigt, vorbehaltlich einer sorgfältigen

Überprüfung der Angebotsunterlage und der Wahrung organschaftlicher

Pflichten, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Zudem hat

sich der Vorstand - vorbehaltlich organschaftlicher Pflichten -

verpflichtet, bei Erreichen einer Beteiligungsquote von 50 % und einem

erfolgreichen Abschluss des Angebots gemeinsam mit dem Investor ein

Delisting des Unternehmens einzuleiten.

Christoph Oppenauer, Executive Director bei MSIP in Frankfurt, sagte: "Unser

Angebot spiegelt unser Vertrauen in das langfristige Potenzial des

zukünftigen strategischen Wachstums von PNE wider. Wir freuen uns, dass wir

bereits eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen gesichert haben. Mit

unserer Investition möchten wir das Wachstum von PNE als nachhaltige und

wettbewerbsfähige Plattform für erneuerbare Energien beschleunigen und in

den Zielmärkten von PNE das Erreichen staatlicher Ziele für erneuerbare

Energien unterstützen."

Darüber hinaus unterliegt das Angebot weiteren üblichen Vollzugsbedingungen,

insbesondere kartellrechtlichen Freigaben und der deutschen

außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, die in der Angebotsunterlage näher

beschrieben werden. Nach Erhalt der Freigabe durch das deutsche

Bundeskartellamt ist eine kartellrechtliche Freigabe nur noch in Österreich

ausstehend.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet. Die Angebotsunterlage steht

in deutscher Sprache und in der Form einer unverbindlichen englischen

Übersetzung unter www.photon-angebot.de zur Verfügung.

Exemplare der deutschen Angebotsunterlage und der unverbindlichen englischen

Übersetzung sind kostenlos über die Abwicklungsstelle für das Angebot, BNP

Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt,

Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich (Anfragen

per Fax an +49 69 1520 5277 oder per E-Mail an

frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).

Pressekontakt: FTI Consulting

Anja Meusel T +49 (0) 69 92037 Florian Brückner T +49 (0) 69 92037

120 M +49 (0) 151 628 412 40 E 144 M +49 (0) 160 919 252 65 E

[1]anja.meusel@fticonsulting.com [1]florian.brueckner@fticonsulting.

1. com 1.

mailto:anja.meusel@fticonsul mailto:florian.brueckner@fticonsul

ting.com ting.com

Über Morgan Stanley Infrastructure Partners

MSIP, gegründet in 2006, ist eine führende globale Plattform für

Infrastrukturinvestitionen, die Kapitalzusagen über etwa USD 8 Mrd. in 26

Portfoliounternehmen investiert hat. MSIP verfolgt einen etablierten,

disziplinierten Prozess für die Anlage und Verwaltung eines diversifizierten

Portfolios von Infrastrukturanlagen, vorwiegend in OECD-Ländern. Als

Infrastrukturinvestor sucht MSIP nach Vermögenswerten mit langer

Nutzungsdauer, die grundlegende Dienstleistungen für die Gesellschaft

erbringen und gleichzeitig stabile und planbare Cashflows erzeugen, die an

die Inflation gekoppelt sind. Schwerpunktsektoren von MSIP sind insbesondere

Stromerzeugung und Versorger, Erdgas, Transport und digitale Infrastruktur.

Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen

Infrastrukturanlagen und Vermögensverwaltung. Es ist eines der größten der

Branche und verfügt über weltweite Niederlassungen.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf, noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der PNE AG (das "Unternehmen") dar. Die endgültigen Bedingungen

und weiteren Bestimmungen hinsichtlich des geplanten öffentlichen

Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage angegeben, deren

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gestattet wurde. Anlegern und Inhabern von Wertpapieren des Unternehmens

wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle Ankündigungen im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot zu lesen, sobald sie

veröffentlicht werden, da diese wichtige Informationen enthalten (werden).

Das Angebot erfolgt ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland und insbesondere im Einklang mit dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz (WpÜG) sowie mit einigen Bestimmungen der Wertpapiergesetze

der Vereinigten Staaten von Amerika, die auf grenzüberschreitende

Übernahmeangebote anwendbar sind. Das Angebot wird nach keinen Bestimmungen

anderer Rechtsordnungen ausgeführt als denjenigen der Bundesrepublik

Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar).

Daher wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine weiteren

Ankündigungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Angebots

eingereicht, veranlasst oder gewährt. Anleger in und Inhaber von

Wertpapieren des Unternehmens können sich nicht darauf verlassen, auf

Anlegerschutzbestimmungen in anderen Rechtsordnungen als der Bundesrepublik

Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar)

zurückgreifen zu können. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage

beschriebenen Ausnahmen sowie der Befreiungen, die von den jeweiligen

Aufsichtsbehörden gewährt werden können, wird ein öffentliches

Übernahmeangebot weder direkt noch indirekt in Rechtsordnungen abgegeben, in

denen eine solche Handlung einen Verstoß gegen die Gesetze dieser

Rechtsordnungen darstellen würde.

Die Photon Management GmbH (der "Bieter") behält sich, soweit gesetzlich

zulässig, das Recht vor, neben dem Angebot direkt oder indirekt weitere

Anteile an der Börse oder außerhalb der Börse zu erwerben. Wenn solche

zusätzlichen Erwerbe stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe,

mit Angabe der erworbenen oder zu erwerbenden Anzahl von Anteilen, und die

gezahlte oder vereinbarte Gegenleistungen unverzüglich veröffentlicht, falls

und soweit dies aufgrund der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland oder

einer anderen maßgeblichen Rechtsordnung erforderlich ist.

Sofern Ankündigungen in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten, stellen diese Aussagen keine Tatsachen dar und sind durch

Ausdrücke wie "wird", "erwartet", "ist der Ansicht", "schätzt",

"beabsichtigt", "zielt darauf ab", "nimmt an" oder ähnliche Formulierungen

gekennzeichnet. Solche Aussagen drücken Absichten, Meinungen oder aktuelle

Erwartungen und Annahmen des Bieters und der mit dem Bieter gemeinsam

handelnden Personen aus. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

derzeitigen Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Bieter und die mit

dem Bieter gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen und Gewissen

erstellt haben, von denen sie aber nicht behaupten, dass sie in Zukunft

korrekt sein werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und

Unsicherheiten und sind schwer zu prognostizieren. In der Regel können sie

vom Bieter und von den mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen nicht

beeinflusst werden. Diese Erwartungen und zukunftsgerichteten Aussagen

können sich als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ereignisse oder

Folgen können erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder zum Ausdruck kommen. Der

Bieter und die mit dem Bieter gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf die

tatsächliche Entwicklung oder Vorkommnisse, grundlegende Bedingungen,

Annahmen oder sonstige Faktoren zu aktualisieren.

[1] Der letzte Kurs, bevor die PNE AG Gespräche mit MSIP über eine mögliche

Übernahme bestätigt hat.

