DGAP-News: BB BIOTECH AG: Politische Faktoren beeinflussen Biotechaktienmärkte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB BIOTECH AG: Politische Faktoren beeinflussen Biotechaktienmärkte

^

DGAP-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

BB BIOTECH AG: Politische Faktoren beeinflussen Biotechaktienmärkte

18.10.2019 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung vom 18. Oktober 2019

Zwischenbericht der BB Biotech AG per 30. September 2019

Politische Faktoren beeinflussen Biotechaktienmärkte

Nach einer von Wachstum geprägten ersten Jahreshälfte beendeten die

Gesundheitsmärkte das 3. Quartal mit Verlusten. Der MSCI World Healthcare

Index büsste 1.1% und der Nasdaq Biotech Index 8.6% ein. Die BB

Biotech-Aktie konnte sich der Entwicklung nicht entziehen und gab 8.9% nach

(alle Zahlen in USD). Belastend wirkte der US-Wahlkampf, der die

Preisgestaltung von Medikamenten thematisiert, ein Trend, der bereits vor

den letzten Präsidentschaftswahlen zu beobachten war. Den Mittelabflüssen

von Biotechanlageprodukten stehen weiterhin Zuflüsse aus

Übernahmeaktivitäten gegenüber. Für Zuversicht sorgt das ausdrückliche

Bekenntnis der US-Arzneimittelbehörde FDA, Innovation zu fördern und

Zulassungsverfahren zu beschleunigen.

Trotz Abschwächung im 3. Quartal 2019 verbleibt ein Plus seit Jahresbeginn

Die Aktie von BB Biotech gab im 3. Quartal 2019 um 6.9% in CHF und 4.7% in

EUR nach, während der Innere Wert des Portfolios (NAV) um 11.6% in CHF

respektive 9.8% in EUR sank. Daraus ergibt sich für das 3. Quartal ein

Nettoverlust von CHF 382 Mio. gegenüber einem Reingewinn von CHF 242 Mio. im

Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn liegt die Performance der BB

Biotech-Aktie immer noch im positiven Bereich. Die Gesamtrendite von 10.0%

in CHF und 13.7% in EUR sowie der Anstieg des Net Asset Value von 5.0% in

CHF und 8.8% in EUR spiegeln den starken Anstieg des 1. Quartals wider. Der

Reingewinn in den ersten neun Monaten lag mit CHF 172 Mio. exakt auf dem

Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Highlights bei den Portfoliopositionen

Mehrere Portfoliounternehmen legten für das 2. Quartal solide

Unternehmenszahlen vor, darunter Neurocrine und Alnylam. Radius und G1

Therapeutics meldeten erfreuliche Entwicklungen bei ihren Pipelineprodukten.

Im 3. Quartal präsentierten die jeweiligen Lizenznehmer von Alnylam und

Ionis positive Daten zulassungsrelevanter klinischer Versuche. So legte The

Medicines Company, Alnylams Partner bei der Entwicklung von Inclisiran,

ausgezeichnete Ergebnisse einer Phase-III-Studie zu Inclisiran bei Patienten

mit hohem LDL-Cholesterinspiegel vor. Akcea, die Tochtergesellschaft von

Ionis, gab positive Studienergebnisse zu Volanesorsen bei Patienten mit

familiärer partieller Lipodystrophie (FPL) bekannt. Weniger erfolgreich

präsentierten sich Myovant und Akcea, die Anzeichen von Fehlentscheidungen

in der Unternehmensführung erkennen liessen. Für einige F&E-intensive

Unternehmen wie beispielsweise für Agios erweist sich der sich abzeichnende

Kapitalbedarf als Herausforderung.

Ein neues Unternehmen im Portfolio

Der Umbau des Portfolios hin zu kleineren und mittelgross kapitalisierten

Unternehmen der nächsten Generation ist weitestgehend abgeschlossen. So

wurde im 3. Quartal nur eine neue Position aufgebaut. Bei den Positionen

Celgene, Gilead und Neurocrine wurden im Zuge der Marktschwankungen weitere

Gewinne realisiert. Ein Teil der Verkaufserlöse floss in den Aufbau der

neuen Position in Arvinas und in die Aufstockung bestehender Beteiligungen

in Small und Mid Caps, die derzeit deutlich unter ihrer fairen Bewertung

gehandelt werden.

Arvinas ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entwicklung neuartiger Substanzen für den Abbau von Zielproteinen bei der

Behandlung von Krebs und sonstigen schwer behandelbaren Krankheiten

fokussiert.

Ausgebaut wurden die Positionen in Intra-Cellular und Myovant sowie in den

Onkologieunternehmen Agios, Nektar und Macrogenics. Darüber hinaus erhöhte

das Investment Team geringfügig die Beteiligung an Ionis, nachdem ein Teil

dieser Position im 1. Quartal 2019 zu einem deutlich höheren Kurs verkauft

worden war. Der mit 112% angegebene Investitionsgrad lag - bereinigt um

Positionen, die in naher Zukunft verkauft werden sollen - zum Ende des 3.

Quartals de facto bei 105%.

Ausblick bis Anfang 2020

BB Biotech rechnet für das 4. Quartal 2019 mit beachtlichen Fortschritten in

der Wirkstoffpipeline von Biotechunternehmen: Im Fokus stehen Sage,

Halozyme, Myovant, Myokardia, Homology, Crispr Therapeutics sowie Incyte.

Zulassungen werden von Intra-Cellulars Lumateperone und Alexions Ultomiris

erwartet.

Das Investment Team wird die ansteigenden Bewertungslücken zwischen dem

Biotechsektor sowie anderen Sektoren in der Gesundheitsbranche und den

breiteren Aktienmärkten genau im Auge behalten. Nach Meinung von BB Biotech

bilden die immensen Fortschritte des Sektors auf wissenschaftlicher,

medizinischer und wirtschaftlicher Ebene weiterhin die Grundlage für

Investitionen im Interesse und zugunsten der Aktionäre.

Politische Auseinandersetzungen und Entscheidungen werden weiterhin spürbare

Auswirkungen haben - vor allem in Bezug auf die Preisgestaltung von

Medikamenten und deren Vergütung. Höchste Aufmerksamkeit kommt nach wie vor

den zahlreichen Handelskonflikten der USA und dem

US-Präsidentschaftswahlkampf zuteil. Auch Regelungen zur Preissetzung von

Medikamenten, die Gesundheitspolitik und mögliche präsidiale Verfügungen

bleiben von Interesse, obwohl sie sich zum Teil als wahltaktische Rhetorik

entpuppen könnten.

BB Biotech wird weiterhin die kurzfristigen Schwankungen an der Wall Street

beobachten und kurzsichtige riskante Strategien meiden, die bei

Investitionen im Biotechsektor eher einen trendbasierten als einen

fundamentalen Ansatz verfolgen. Gleichzeitig hält das Investment Team

entschlossen an seinem Fokus auf Innovationen - die sowohl Patienten,

Kostenträgern und damit auch der Gesamtgesellschaft einen echten Mehrwert

bieten - fest. Im Verbund mit den langfristig erprobten Bewertungsmethoden

sollte dies weiterhin die Identifizierung von Anlagezielen mit attraktiven

langfristigen Renditen ermöglichen.

Der vollständige Zwischenbericht per 30. September 2019 ist auf

www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41

79 423 22 28

Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt

Biotechnologie und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor.

BB Biotech AG ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der

Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die

sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente

konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech AG

auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der

Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und

wissenschaftliche Erfahrung.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen

sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den

aktuellen Erwartungen von BB Biotech AG, ihren Direktoren und leitenden

Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die

sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen

erheblich abweichen können, übernehmen

BB Biotech AG, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich

keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden

nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech

AG, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei

Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech AG per 30. September 2019

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Ionis Pharmaceuticals 14.8%

Neurocrine Biosciences 9.0%

Incyte 8.2%

Vertex Pharmaceuticals 6.7%

Sage Therapeutics 5.6%

Radius Health 5.4%

Alnylam Pharmaceuticals 4.2%

Esperion Therapeutics 4.1%

Alexion Pharmaceuticals 4.0%

Halozyme Therapeutics 3.8%

Agios Pharmaceuticals 3.6%

Argenx SE 3.4%

Celgene 3.3%

Moderna 2.4%

Myokardia 2.0%

Macrogenics 1.6%

Alder Biopharmaceuticals 1.6%

Exelixis 1.6%

Intercept Pharmaceuticals 1.4%

Voyager Therapeutics 1.4%

Nektar Therapeutics 1.4%

Audentes Therapeutics 1.2%

Akcea Therapeutics 1.2%

Crispr Therapeutics 1.0%

Sangamo Therapeutics 1.0%

Wave Life Sciences 1.0%

Homology Medicines 0.9%

Gilead 0.9%

Myovant Sciences 0.8%

Scholar Rock Holding 0.6%

Intra-Cellular Therapies 0.6%

Arvinas 0.5%

G1 Therapeutics 0.5%

Cidara Therapeutics 0.1%

Kezar Life Sciences 0.1%

Total Wertschriften CHF 3 224.8 Mio.

Übrige Aktiven CHF 9.6 Mio.

Übrige Verpflichtungen CHF (346.6) Mio.

Innerer Wert CHF 2 887.8 Mio.

---------------------------------------------------------------------------

18.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BB BIOTECH AG

Schwertstrasse 6

8200 Schaffhausen

Schweiz

Telefon: +41 52 624 08 45

E-Mail: info@bbbiotech.com

Internet: www.bbbiotech.ch

ISIN: CH0038389992

WKN: A0NFN3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart; SIX

EQS News ID: 891807

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

891807 18.10.2019

°