DGAP-News: BB BIOTECH AG: Anlegerinteresse kehrte im 3. Quartal in den Biotechsektor zurück (deutsch)

Medienmitteilung vom 19. Oktober 2018

Zwischenbericht der BB Biotech AG per 30. September 2018

Anlegerinteresse kehrte im 3. Quartal in den Biotechsektor zurück

Nach einem verhaltenen 1. Halbjahr ist im 3. Quartal wieder Schwung in den

Biotechsektor gekommen. Der Aktienkurs von BB Biotech nahm um 7.8% in CHF

zu. In EUR waren es 9.4% und in USD 8.8%. Der Innere Wert (NAV) des

Portfolios stieg fast im Gleichschritt um 7.3% in CHF, 8.9% in EUR bzw. 8.3%

in USD. Somit resultiert ein Nettoquartalsgewinn von CHF 242 Mio. (CHF 365

Mio. in derselben Vorjahresperiode). Die Aufnahme von BB Biotech in den SMIM

Index hat die Nachfrage weiter befeuert und die Differenz (Prämie) zwischen

Innerem Wert und Aktienkurs erhöht. Auf der Anlageseite schreitet die

Portfoliorestrukturierung erfolgreich voran. Kleinere und mittelgrosse

Unternehmen spielen eine immer wichtigere Rolle, während die Gewichtung in

den Large Caps abnimmt. Letztere haben in der Vergangenheit einen

hervorragenden Beitrag zur Wertentwicklung des Portfolios geleistet, dürften

nun aber den Status als tonangebende Wachstumstitel verlieren. Im Rahmen des

aktiven Anlagestils setzt BB Biotech auf neue Medikamententechnologien und

rückt so langsam von klassisch pharmazeutischer Chemie und rekombinanten

Proteintherapeutika ab. Sophistizierte monoklonale Antikörper, RNA-basierte

Wirkstoffe sowie Gen-und Zelltherapien versprechen mehr Potenzial.

Die im bisherigen Jahresverlauf beobachteten Trends setzten sich im 3.

Quartal fort. Obwohl die USA und China ihre Handelskriegsrhetorik

verschärften und die Strafzölle erhöhten, schlossen die US-Märkte fester -

der S&P 500 legte 7.7% in USD zu und erreichte neue Höchststände.

Europäische Aktienmärkte konnten mit ihrem US-Pendant erneut nicht

mithalten, da der Brexit und die politische Ungewissheit in Italien die

Wirtschaftsnachrichten überschatteten. So tendierten der Dax (-0.5% in EUR)

und der Euro Stoxx 600 (1.3% in EUR) seitwärts. Der SMI (5.7% in CHF)

hingegen profitierte von der Rotation in defensive Aktien.

Währungen unterlagen infolge der Strafzölle Schwankungen. Nach seiner

Schwäche zu Beginn des 3. Quartals erholte sich der US-Dollar jedoch im

Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank im September.

Die Gesundheitsmärkte entwickelten sich nach einem enttäuschenden 1.

Halbjahr im 3. Quartal gut. Der MSCI World Health Care Index schloss 11.6%

in USD fester. Dasselbe galt für Biotechaktien - der NBI stieg im

Berichtszeitraum um 11.2% in USD. Eine besonders starke Leistung im

Gesundheitssektor zeigten Titel aus den Bereichen Life-Science-Tools,

Medizintechnologie und Healthcare Services.

Die innovativen Wegbereiter unter den Medikamentenherstellern profitierten

von Grundsatzerklärungen zuständiger Behörden. Sowohl die

US-Arzneimittelbehörde (FDA) als auch das ihr übergeordnete

Gesundheitsministerium bekräftigten, die Zwischenhändler der

Medikamentenlieferkette stärker ins Visier zu nehmen. Die Wall Street

(zumindest Biotechaktien) reagierte erleichtert. Erstmals seit mindestens

einem Jahr verzeichnete der Biotechsektor im 3. Quartal wieder

Kapitalzuflüsse. Das zurückgekehrte Anlegerinteresse ermutigte Unternehmen

zu Börsengängen und Zweitplatzierungen. Diese Trends sind zwar förderlich,

für die Strategie von BB Biotech allerdings nicht von indikativer Bedeutung.

Es fanden im 3. Quartal keine bedeutenden neuen Übernahmen und Fusionen

unter Beteiligung von Biotechunternehmen statt.

Innerhalb des Sektors rückten weiterhin kurzfristige Anlagestrategien in den

Vordergrund. Während positive Meldungen den Handel unmittelbar beflügelten,

setzten ihm die eher kleinen Rückschläge dafür umso stärker zu. BB Biotech

hält unterdessen weiterhin an der langfristigen und wertorientierten

Strategie und der ständigen Neugewichtung ihres Portfolios fest. Der Markt

bietet beeindruckende Anlagemöglichkeiten der nächsten Generation, was das

Investmentteam dazu veranlasst hat, mittelgrossen und kleineren Unternehmen

eine stärkere Gewichtung als Large Caps einzuräumen und sich vermehrt neuen

Behandlungsmodalitäten und -ansätzen zuzuwenden. Dieses Rebalancing ist

Bestandteil des ständigen aktiven Managements von Vermögenswerten innerhalb

des Portfolios. Die Investmentmanager rücken langsam von der Fokussierung

auf klassisch pharmazeutische Chemie und rekombinante Proteintherapeutika ab

und orientieren sich stärker in Richtung sophistizierter monoklonaler

Antikörper, RNA-basierter Wirkstoffe sowie Gen-und Zelltherapien. Einige

dieser neuen Ansätze bieten einen nachhaltigen Nutzen, durch den die

Produktleistung und der ökonomische Wert gegenüber älteren Modalitäten

verbessert werden können.

Performance von BB Biotech im 3. Quartal und während der ersten neun Monate

Die Aktie von BB Biotech erzielte im 3. Quartal 2018 eine Gesamtrendite von

7.8% in CHF, 9.4% in EUR und 8.8% in USD. Der Net Asset Value des Portfolios

stieg um 7.3% in CHF, 8.9% in EUR und 8.3% in USD. Daraus resultiert für das

3. Quartal ein Nettogewinn von CHF 242 Mio. gegenüber einem Nettozuwachs von

CHF 365 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die Neun-Monats-Performance machte die Wertentwicklung im 1. Halbjahr 2018

wett. Die in den ersten neun Monaten generierte Gesamtrendite (16.8% in CHF,

18.4% in EUR und 15.9% in USD) übertraf den Anstieg des Net Asset Value

(4.6% in CHF, 7.5% in EUR und 3.9% in USD). Der Reingewinn belief sich in

den ersten neun Monaten auf CHF 172 Mio. gegenüber CHF 843 Mio. im gleichen

Vorjahreszeitraum.

Die Diskrepanz zwischen Kurs- und NAV-Wachstum in den ersten neun Monaten

des laufenden Jahres spiegelte sich im anhaltenden Kursaufschlag wider.

Durch die Aufnahme von BB Biotech in den SMIM Index (mit einer Gewichtung

von rund 2.6%) und den SPI Index (rund 0.3%) am 24. September 2018 stieg die

Nachfrage nach deren Aktien.

Für mehrere Portfoliounternehmen setzte sich das bisher schwierige Jahr auch

im 3. Quartal fort. Kernbeteiligungen wie Radius Health, Alnylam und Tesaro

konnten nicht mit den Biotechindizes mithalten. Der Markt reagierte

enttäuscht auf das Label für Alnylams Onpattro - und auch die

Produkteinführungen von Tesaro und Radius Health vermochten Anleger nicht zu

begeistern.

Erneute Repositionierung des Portfolios

Obwohl sich zunehmend mehr Mid Caps unter den Top-Werten im Portfolio von BB

Biotech befinden, hält das Management überzeugt an seinen Engagements in den

Large Caps Gilead und Celgene fest, was sich negativ auf die Performance

gegenüber dem NBI ausgewirkt hat.

Die im Sommer anvisierte Restrukturierung des Portfolios, die eine behutsame

Umschichtung von Large Caps hin zu vielversprechenden Small Mid Caps

vorsieht, schreitet erfolgreich voran. Die langfristigen

Portfoliobeteiligungen wie etwa Celgene, Gilead und Novo Nordisk haben in

der Vergangenheit einen hervorragenden Beitrag zur Wertentwicklung des

Portfolios geleistet. Diese Leitaktien dürften jedoch ihren Status als

tonangebende Wachstumstitel in Zukunft verlieren. BB Biotech setzte daher

bei der Anpassung ihres Portfolios während des 3. Quartals zunächst auf

sorgfältige Gewinnmitnahmen. Ein Teil der Positionen in Regeneron und

Neurocrine wurden aus taktischen Gründen verkauft.

Die Erlöse investierte BB Biotech in die Aktie von Scholar Rock, eine in

diesem Berichtszeitraum neu eröffnete Position, und in die jüngst

aufgebauten Positionen in Argenx, Exelixis und Nektar Therapeutics. Auch

ihre Engagements in Alnylam, Macrogenics, Voyager Therapeutics, Wave Life

Sciences und Radius Health hat BB Biotech aufgestockt, da deren

Marktbewertungen deutlich unter dem jeweiligen inneren Wert lagen. Während

des 3. Quartals trennte sich BB Biotech von ihren restlichen Positionen in

Probiodrug und Five Prime Therapeutics.

Die Top-Positionen des Portfolios spiegeln BB Biotechs Erwartungen eines

beachtlichen Wachstums bei RNA-basierten Wirkstoffen wider, die die

Arzneimittelmärkte verändern dürften. Dass dem so sein könnte, dafür spricht

auch die Ankündigung der beachtlichen Investition Janssens in die

RNAi-Technologie von Arrowhead Pharmaceuticals. BB Biotechs Interesse

konzentriert sich zudem auf neurologische Erkrankungen spezialisierte

Firmen, die mit ihren Wirkstoffen auf breite Patientenpopulationen abzielen,

und Unternehmen wie Vertex, das inzwischen gut etabliert ist und von Erfolg

gekrönte Technologien und Produkte zur Behandlung zystischer Fibrose

anbietet.

Scholar Rock fokussiert auf die Entwicklung von Wirkstoffen zur

extrazellulären Aktivierung von Wachstumsfaktoren wie etwa die

TGFbeta-Superfamilie. Das fortgeschrittenste Produkt, SRK-015, ist ein

monoklonaler Antikörper gegen proMyostatin und latentes Myostatin - es soll

die Myostatinaktivierung verhindern und dadurch Muskelaufbau und -funktion

fördern. Als erste Indikation für SRK-015 strebt Scholar Rock die spinale

Muskelatrophie (Typ 2 und 3) in Kombination mit Spinraza und anderen

Therapeutika an. Scholar Rock fokussiert darüber hinaus auf (1) TGF und (2)

das BMP6-Antikörper-Programm. Für erstgenannten Wachstumsfaktor kann das

Unternehmen vermutlich 2019 eine Ziel- und Leitindikation in der Onkologie

vorlegen. Für letzteres Programm (knochenmorphogenetisches Peptid-6) zur

Regulierung des Eisengehalts im Blut könnte 2019 eine Leitindikation in der

Gruppe der Anämien präsentiert werden.

BB Biotech war am Ende des 3. Quartals zu 109% investiert - ein absolut und

relativ betrachtet stabiles Niveau gegenüber dem 1. Halbjahr 2018, aber

deutlich über dem Wert von 102.5% zu Jahresbeginn.

Meilensteine im 3. Quartal

BB Biotechs Portfoliounternehmen legten im 3. Quartal Ergebnisse wichtiger

klinischer Studien vor:

* Alexion veröffentlichte positive Ergebnisse einer Studie zu Soliris

(Eculizumab) bei Neuromyelitis optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD). Die

Behandlung mit Soliris verringerte das Risiko eines NMOSD-Rückfalls um

92%.

* Esperion gab bekannt, dass Bempedoic acid als

Festdosis-Kombinationspräparat mit Zetia (Ezetimibe) den

LDL-Cholesterinspiegel bei Patienten mit maximal verträglicher

Statin-Hintergrundtherapie um 35% senkt. Das Kombinationsprodukt erwies

sich als sicher und gut verträglich.

* Alnylam präsentierte erstmals positive Ergebnisse für Givosiran zur

Behandlung von Patienten mit akuter hepatischer Porphyrie. Ergebnisse

der Zwischenauswertung belegten, dass Givosiran die ALA-Werte des Urins

bei akuter periodischer Porphyrie gegenüber dem Placebo verringert.

* Akcea und Ionis legten positive Topline-Daten für AKCEA-Apo(a)-LRx vor,

das den Lipoprotein(a)-Spiegel bei Patienten mit bestehender

Herz-Kreislauf-Erkrankung und erhöhtem Lp(a)-Wert senkt. Das Programm

ist Teil einer strategischen Zusammenarbeit mit Novartis - die eine

Option auf die Lizenzierung und Vermarktung des Wirkstoffs hält.

Im 3. Quartal wurden drei neue Produkte von Portfoliounternehmen zugelassen,

einem Produkt wurde die Zulassung hingegen verweigert.

Agios gab die FDA-Zulassung von Tibsovo (Ivosidenib) zur Behandlung

rezidivierter oder refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) bekannt.

Tibsovo ist der zweite zugelassene Inhibitor für Patienten mit

IDH-Mutationen und eignet sich möglicherweise (gemeinsam mit IDHIFA) zur

Behandlung von ungefähr 20% aller AML-Patienten. Neben diesen zwei

zugelassenen Wirkstoffen treibt Agios die Entwicklung einer Reihe von

Pipelinekandidaten in seinen drei Schwerpunktbereichen voran -

Krebsstoffwechsel, seltene Erbkrankheiten und metabolische Immunonkologie.

Alnylam erhielt die Zulassung für Onpattro (Patisiran), das weltweit erste

im Handel erhältliche RNAi-Präparat. Onpattro ist für die Behandlung von

vererbbarer Transthyretin-vermittelter Amyloidose bei Erwachsenen mit

Polyneuropathie indiziert.

Neurocrine und sein Vertriebspartner AbbVie meldeten die Zulassung von

Orilissa (Elagolix) bei mittelschweren bis starken Schmerzen im Zusammenhang

mit Endometriose. Orilissa ist der erste und bislang einzige zugelassene

orale Gonadotropin-freisetzende Hormon-Antagonist (GnRH) bei

Endometrioseschmerzen und verfügt über beachtliches Marktpotenzial.

Akcea und Ionis haben einen vollständigen Ablehnungsbescheid (CRL) von der

FDA für ihren Produktkandidaten Waylivra (Volanesorsen) erhalten. Der

Ablehnungsbescheid kam überraschend nach einem positiven Votum des

FDA-Beratungsausschusses im Mai 2018. Das Unternehmen dürfte Anleger in den

kommenden Monaten über seine weiteren Pläne für Waylivra in Kenntnis setzen,

sobald die FDA ihre Forderungen dargelegt hat. Europäische und kanadische

Zulassungsbehörden haben ihre Überprüfungen Volanesorsens bisher noch nicht

abgeschlossen.

Ausblick für die verbleibenden drei Monate des Jahres

BB Biotech erwartet für das 4. Quartal 2018 weitere Fortschritte in der

Wirkstoffpipeline von Biotechunternehmen, darunter Daten von

Phase-III-Studien und neue Produktzulassungen in den USA und Europa.

Neuigkeiten sind von folgenden Unternehmen zu erwarten:

* Ionis und Akcea haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Mitteilung die Zulassung für Tegsedi zur Behandlung von hATTR erhalten.

* Sage Therapeutics dürfte die FDA-Zulassung für Zulresso (Brexanolone)

bei Wochenbettdepressionen erhalten.

* -Esperion wird die Daten seiner finalen Phase-III-Studie zu Bempedoic

acid bei Patienten mit hohem LDL-Cholesterinspiegel veröffentlichen.

* Neurocrine dürfte Phase-II-Daten einer Studie zu Ingrezza bei

Tourette-Syndrom vorlegen, einer möglichen wichtigen neuen Indikation

für das Medikament.

Das Portfolio von BB Biotech dürfte auch im 4. Quartal und bis deutlich ins

Jahr 2019 hinein durch eine hohe Dynamik begünstigt werden. Der Markt

rechnet mit der Veröffentlichung zahlreicher Ergebnisse spätklinischer

Versuche und diversen Produktzulassungen. Grosse Pharmaunternehmen könnten

angesichts ihrer steigenden Marktkapitalisierung auch ihre M&A-Aktivitäten

forcieren.

Der vollständige Zwischenbericht per 30. September 2018 ist auf

www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Iten-Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41

79 423 22 28

Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie

und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist

in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der

Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf

die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für

die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die

Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat

verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen

sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den

aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden

Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die

sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen

erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und

leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt

dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und

leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger

Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. September 2018

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Ionis Pharmaceuticals 11.4%

Neurocrine Biosciences 9.9%

Celgene 6.8%

Vertex Pharmaceuticals 6.7%

Incyte 6.7%

Alexion Pharmaceuticals 4.7%

Agios Pharmaceuticals 4.3%

Sage Therapeutics 3.9%

Gilead 3.9%

Halozyme Therapeutics 3.8%

Esperion Therapeutics 3.7%

Alnylam Pharmaceuticals 3.1%

Radius Health 3.0%

Tesaro 2.9%

Myovant Sciences 2.4%

Akcea Therapeutics 2.1%

Regeneron Pharmaceuticals 2.1%

Moderna Therapeutics1) 1.8%

Wave Life Sciences 1.8%

Intercept Pharmaceuticals 1.8%

Novo Nordisk 1.7%

Macrogenics 1.6%

Argenx SE 1.4%

Voyager Therapeutics 1.4%

Nektar Therapeutics 1.3%

Exelixis 1.3%

Intra-Cellular Therapies 1.2%

Alder Biopharmaceuticals 1.0%

Myokardia 0.8%

G1 Therapeutics 0.6%

Novavax 0.4%

Cidara Therapeutics 0.3%

Scholar Rock Holding 0.1%

Achillion Pharmaceuticals 0.1%

Radius Health Warrants, 19.02.2019 <0.1%

Total Wertschriften CHF 3 844.5 Mio.

Übrige Aktiven CHF 15.2 Mio.

Übrige Verpflichtungen CHF (332.3) Mio.

Innerer Wert CHF 3 527.4 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft

