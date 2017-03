DGAP-News: BBI Immobilien AG steigert Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 (deutsch)

BBI Immobilien AG steigert Ergebnis im Geschäftsjahr 2016

- Prognosen erfüllt

- Umsatzerlöse mit 14.355 TEUR erwartungsgemäß auf Vorjahresniveau

- Ergebnis vor Gewinnabführung (bereinigt) steigt um 13,6 % auf 3.797 TEUR

Ingolstadt, 21. März 2017 - Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG), eine auf Bestandshaltung von Einzelhandelsimmobilien fokussierte Gesellschaft, hat sich im Geschäftsjahr 2016 gut entwickelt. Die Umsatzerlöse lagen mit 14.355 TEUR leicht unter dem Vorjahreswert von 14.441 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen aufgrund des Sondereffekts aus dem Verkauf eines kleineren Gastronomieobjekts 1.807 TEUR (Vorjahr: 755 TEUR). Zum 31.12.2016 war das Portfolio vollständig vermietet (31.12.2015: 99,9 %).

Die Kostenstruktur der BBI Immobilien AG war im Geschäftsjahr 2016 weiterhin sehr effizient: Der Materialaufwand lag mit 1.492 TEUR unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 1.594 TEUR). Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 15 TEUR. Im Vorjahr war dieser Posten durch eine notwendige Anpassung einer Pensionsrückstellung außergewöhnlich erhöht und belief sich auf 301 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben mit 4.580 TEUR annähernd konstant (Vorjahr: 4.625 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 151 TEUR (Vorjahr: 456 TEUR). Die Zinsaufwendungen konnten im Berichtsjahr weiter reduziert werden und erreichten angesichts planmäßiger Darlehenstilgungen 4.361 TEUR (Vorjahr: 4.575 TEUR).

Als Resultat erhöhte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 5.628 TEUR (Vorjahr: 3.712 TEUR). Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 3.828 TEUR (Vorjahr: 3.373 TEUR). Nach Abzug der Ertragsteuern betrug das Ergebnis vor Gewinnabführung 5.597 TEUR (Vorjahr: 3.681 TEUR), eine Steigerung von 52,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Gewinnabführung wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in voller Höhe an die VIB Vermögen AG abgeführt. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Ergebnisabführung lag im Geschäftsjahr 2016 um 13,6 % höher als im Vorjahr und belief sich auf 3.797 TEUR (Vorjahr: 3.343 TEUR).

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 rechnet die BBI mit Umsatzerlösen zwischen 14,2 und 14,4 Mio. EUR sowie einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Sondereinflüsse zwischen 4,7 und 4,9 Mio. EUR.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG steht ab dem 25. April 2017 auf der Webseite der Gesellschaft (www.bbi-immobilien-ag.de) im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Kontakt

Investor Relations:

VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel: + 49 (0)8431 9077-952 Luitpoldstr. C70 Fax: + 49 (0)8431 9077-1952 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Ab 27. März lautet unsere neue Adresse: Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau

Unternehmensprofil

Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG) ist im Jahr 2006 aus der Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG mit ihrer traditionsreichen Tochtergesellschaft Herrnbräu GmbH & Co. KG hervorgegangen. Nach Übernahme des Immobilienbestands der Brauerei positioniert sich die BBI Immobilien AG als Bestandshalter für Gewerbeimmobilien im konsumentennahen Bereich. Hierzu zählen insbesondere Fachmarkt- und Einzelhandelszentren sowie SB-Märkte. Zum Immobilienportfolio zählen insgesamt 10 Objekte des Altbestands sowie 26 neu erworbene Immobilien. Diese weisen zum 31. Dezember 2016 eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 157.500 m2 auf und sind nahezu vollständig und zumeist langfristig vermietet.

