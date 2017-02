DGAP-News: BAVARIA Industries Group AG: BAVARIA Industries Group AG schließt den Verkauf der TriStone Gruppe ab (deutsch)

BAVARIA Industries Group AG: BAVARIA Industries Group AG schließt den Verkauf der TriStone Gruppe ab

BAVARIA Industries Group AG meldet den Vollzug des Verkaufes der TriStone Gruppe an die Zhongding Gruppe. Der Verkauf wurde vollzogen, nachdem die chinesischen Behörden und das deutsche Kartellamt die Zustimmung erteilt haben. Ein Teil des Verkaufserlöses von EUR 170 Mio. wurde auf ein sogenanntes "Escrow" Konto eingezahlt - der Rest steht unmittelbar für weitere Zukäufe zur Verfügung.

BAVARIA Industries Group AG beschäftigt nach diesem Verkauf rund 3.000 Mitarbeiter in acht europäischen Unternehmen. Die Industrieholding mit Sitz in München befindet sich mehrheitlich in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige Investmentstrategie. Eine hohe Investitionsquote und umfangreiche Rückkäufe eigener Aktien drücken das Vertrauen des Managements in die Zukunft der Gruppe aus. Beispiele für die soziale Verantwortung des Unternehmens sind eine über dem Durchschnitt liegende Ausbildungsquote und die regelmäßige finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen.

