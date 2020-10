DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER Gruppe richtet Strategie im Bereich Tiefbohrtechnik neu aus und ergänzt Maschinengeschäft in den USA (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER Gruppe richtet Strategie im Bereich Tiefbohrtechnik neu aus und ergänzt Maschinengeschäft in den USA

^

DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Firmenübernahme

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER Gruppe richtet Strategie im Bereich

Tiefbohrtechnik neu aus und ergänzt Maschinengeschäft in den USA

09.10.2020 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Schrobenhausen - Die BAUER Gruppe hat in den letzten Monaten intensiv an der

Neuausrichtung im Bereich Tiefbohren gearbeitet. Zudem wurde das

Maschinengeschäft in den USA passend ergänzt.

Neuausrichtung in der Tiefbohrtechnik

Ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der neuen Strategie war die

Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger im Juli 2020. Mit der

Beendigung des Joint Ventures hat Bauer wieder alle Anteile an der BAUER

Manufacturing LLC in den USA sowie der BAUER Deep Drilling GmbH in

Deutschland übernommen.

Das Joint Venture war 2015 begonnen worden, um die Entwicklung und den Bau

von größeren, standardisierten landbasierten Tiefbohranlagen für den Öl- und

Gasbereich in Nordamerika weiter voranzutreiben. Dazu hatte das Segment

Maschinen der BAUER Gruppe die Automatisierungstechnik für Tiefbohrgeräte in

das Joint Venture eingebracht. Der ursprüngliche Fokus lag vor Beginn des

Joint Ventures auch auf Anwendungen im Bereich Geothermie.

Nun hat der Geschäftsbereich Water, Energy & Mining der BAUER Maschinen GmbH

sämtliche Aktivitäten in der Tiefbohrtechnik gebündelt. Die zukünftige

Zielsetzung ist darauf ausgerichtet, das vorhandene Know-how zu nutzen, um

für Kunden passgenaue Anwendungen zu entwickeln und gemeinsam Projekte zu

realisieren. Der Fokus liegt auf den Märkten in Europa und Asien.

"Wir wollen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung und ein Projekt entwickeln.

Dafür haben wir ausgezeichnetes Know-how im Unternehmen", so Michael

Stomberg, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Das heißt, wir wollen keine

standardisierte Palette an Geräten im Bereich Tiefbohrtechnik anbieten,

sondern gezielt individuelle Kundenlösungen liefern. Gerade in den letzten

Jahren hat sich dabei die Geothermie wieder neu belebt. Dafür verantwortlich

ist der ökologisch notwendige Wandel von fossilen Rohstoffen hin zu

nachhaltigen Energieträgern."

Ausbau des Brunnenbohrgeschäfts in den USA

Ein weiterer strategischer Schritt ist der Ausbau des Brunnenbohrgeschäfts

in den USA. Um hier einen Eintritt in den Markt zu vollziehen hat die

amerikanische Tochterfirma der BAUER Maschinen GmbH, BAUER Equipment America

Inc., im Oktober 2020 per Asset-Deal das in den USA etablierte Geschäft mit

Brunnenbohrgeräten der Marke GEFCO von Astec Industries, Inc. übernommen.

Bauer wird die Produktion und den Vertrieb der Geräte in Conroe, Texas

weiterführen.

Durch die Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger stehen die

Produktionskapazitäten bei der BAUER Manufacturing LLC zur Verfügung und

können durch den Bau von Maschinen sowie Servicedienstleistungen gut

ausgelastet werden. GEFCO erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 30

Mio. USD und ist ein bedeutender Hersteller im Brunnenbohrbereich in

Nordamerika.

"Die Möglichkeit der Übernahme von GEFCO war für uns eine sehr gute

Gelegenheit, im Bereich Brunnenbohrgeräte in den US-Markt einzutreten. Für

Brunnenbohrungen sehen wir hier insgesamt einen wachsenden Markt, den wir

uns entwickeln wollen. Neben der Marke Prakla, mit der wir uns weiterhin auf

besonders tiefe Brunnenbohrungen außerhalb Nordamerikas fokussieren,

verfügen wir mit GEFCO nun auch über eine Gerätepalette, die speziell für

den nordamerikanischen Markt konzipiert ist", so Michael Stomberg.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und

Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen

verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente

mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das

Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative

Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben,

Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer

als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den

Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung

natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf

hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und

Bodenschätze.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei

Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch

spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für

anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet

Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie

die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für

Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen

verzeichnete im Jahr 2019 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern

eine Gesamtkonzernleistung von 1,6 Milliarden Euro. Die BAUER

Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de

---------------------------------------------------------------------------

09.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8252 97 1218

Fax: +49 (0)8252 97 2900

E-Mail: investor.relations@bauer.de

Internet: www.bauer.de

ISIN: DE0005168108

WKN: 516810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1139894

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1139894 09.10.2020

°