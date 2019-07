DGAP-News: BAIC erwirbt Beteiligung an der Daimler AG und untermauert langjährige Kooperation (deutsch)

BAIC erwirbt Beteiligung an der Daimler AG und untermauert langjährige Kooperation

Peking, 23. Juli 2019. Die Beijing Automotive Group Co., Ltd. ("BAIC")

unterstreicht die langjährige strategische Partnerschaft mit Daimler durch

eine Beteiligung an der Daimler AG ("Daimler"). BAIC hat einen

konsolidierten Anteil in Höhe von 5 % am Grundkapital der Daimler AG

erworben. Neben einer direkten Beteiligung in Höhe von 2,48 % umfasst dies

das Recht auf den Erwerb weiterer Stimmrechte, die einem Anteil in Höhe von

2,52 % am Grundkapital von Daimler entsprechen. Der Anteilserwerb

unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen, bekräftigt

die gemeinsamen Interessen und das Zukunftspotential. Seit 2013 ist Daimler

an BAIC Motor, der in Hongkong börsennotierten Tochtergesellschaft von BAIC,

beteiligt. Daimler ist zudem im Verwaltungsrat von BAIC Motor vertreten.

"BAIC und Daimler arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren zum

beiderseitigen Vorteil vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Wir möchten

diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken. Mit diesem

Schritt bringen wir zudem unsere Unterstützung für den Vorstand und die

Strategie von Daimler zum Ausdruck", sagte Heyi Xu, Chairman von BAIC. "Aus

unserer Sicht ist diese Partnerschaft beispielhaft für eine gelungene

Kooperation zwischen einem chinesischen und einem deutschen Unternehmen. Sie

kann auch anderen Firmen beider Länder als Modell dienen. Wir freuen uns auf

die weitere Zusammenarbeit", ergänzte er.

Bereits seit 2005 sind BAIC und Daimler über verschiedene, langfristig

angelegte s

trategische Allianzen in China miteinander verbunden. Dazu zählt das Joint

Venture Beijing Benz Automotive Company ("BBAC") zwischen BAIC Motor und

Daimler, das mittlerweile zu den führenden Anbietern von

Oberklasse-Fahrzeugen in China gehört. Darüber hinaus betreiben beide

Unternehmen den gemeinsamen Vertrieb von Fahrzeugen durch die Beijing

Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd.

Die Beiqi Foton Motor Co., Ltd., an der BAIC beteiligt ist, startete mit

Daimler 2012 ein Joint Venture für mittlere und schwere Lkw. Im März 2016

erwarb BAIC eine 35 %-ige Beteiligung an der Fujian Benz Automotive Co.

Ltd., womit für alle Aktivitäten rund um Mercedes-Benz Fahrzeuge in China

ein einheitlicher und partnerschaftlicher Rahmen geschaffen wurde.

2013 beteiligte sich Daimler an BAIC Motor, der in Hongkong börsennotierten

Tochtergesellschaft der BAIC Group. Seitdem ist Daimler auch im

Verwaltungsrat der BAIC Motor vertreten und hält derzeit 9,55 % der Anteile

am Unternehmen. 2018 übernahm BBAC ein Werk von BAIC im Stadtbezirk Shunyi

in der chinesischen Hauptstadt Peking. Im gleichen Jahr erwarb Daimler von

BAIC eine Beteiligung in Höhe von 3,93 % an der Beijing Electric Vehicle

Co., Ltd. Das Unternehmen ist seit 2018 unter dem Namen BAIC BluePark New

Energy Technology Co., Ltd an der Börse gelistet. An dieser Gesellschaft

hält Daimler gegenwärtig 3,01 % der Anteile.

Heute betreiben beide Unternehmen in Peking das weltweit größte Forschungs-

und Entwicklungszentrum von Daimler außerhalb Deutschlands. Im Jahr 2018

wurden 485.000 Pkw verkauft, die das in China ansässige Joint Venture

produziert hat. BBAC hielt das hohe Momentum auch in der ersten Jahreshälfte

2019 aufrecht und setzte 282.000 Fahrzeuge ab.

Über Beijing Automotive Group Co., Ltd.

Die 1958 gegründete Beijing Automotive Group Co., Ltd. ("BAIC") ist eines

der größten chinesischen Automobilunternehmen sowie einer der führenden

Hersteller von Elektrofahrzeugen in China. BAIC bietet eine umfassende

Palette an Produkten und Dienstleistungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Automobilindustrie an. Dies umfasst die Bereiche

Produktion, Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen, Handel sowie

Finanzierung und Investitionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die

Gruppe einen Umsatz von 62 Mrd. EUR (480,7 Mrd. RMB, ca. 70 Mrd. USD). BAIC

beschäftigt inklusive aller Tochterunternehmen und Joint Ventures insgesamt

rund 127.000 Mitarbeiter und setzte mit allen Tochterunternehmen und Joint

Ventures im vergangenen Jahr mehr als 2,4 Mio. Fahrzeuge ab. 2019 belegte

BAIC Platz 129 im Fortune Global 500-Ranking. Weitere Informationen erhalten

Sie auch unter http://en.baicgroup.com.cn/

Medienkontakt

FTI Consulting

Deutschland/International:

Michael Reinert

Tel.: +49 (0) 69 92037 100

E-Mail: michael.reinert@fticonsulting.com

Carolin Amann

Tel.: +49 (0) 69 92037 132

E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

China:

Joanne Wong

Tel.: (852) 9427 1249

E-Mail: joanne.wong@ftconsulting.com

