DGAP-News: Avicanna und Red White & Bloom gehen exklusive Partnerschaft für den Vertrieb und die Kommerzialisierung der CBD-basierten topischen Produktenlinie Pura H&W in den Vereinigten Staaten ein (deutsch)

Avicanna und Red White & Bloom gehen exklusive Partnerschaft für den Vertrieb und die Kommerzialisierung der CBD-basierten topischen Produktenlinie Pura H&W in den Vereinigten Staaten ein

^

DGAP-News: Avicanna Inc.



/ Schlagwort(e):

Vertriebsergebnis/Produkteinführung

Avicanna und Red White & Bloom gehen exklusive Partnerschaft für den

Vertrieb und die Kommerzialisierung der CBD-basierten topischen

Produktenlinie Pura H&W in den Vereinigten Staaten ein

11.08.2020 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen mit der führenden und

einzigen klinisch untermauerten CBD-Hautpflegelinie Pura H&W einen Teil der

wachsenden 532 Milliarden USD-Schönheitsindustrie zu beanspruchen.

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER

BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN

STAATEN DARSTELLEN/

Toronto, Ontario - 11. August 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna") ("Avicanna")

(TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen,

das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von organischen

und nachhaltigen Produkten auf der Basis von Cannabinoiden pflanzlichen

Ursprungs konzentriert, und Red White & Bloom Brands Inc. (CSE: RWB) (OTC:

RWBYF) ("RWB" oder "Red White & Bloom") freuen sich bekannt zu geben, dass

sie eine Vertriebsvereinbarung für den Exklusivvertrieb von Avicanna's

fortschrittlichen und klinisch unterstützten CBD-basierten kosmetischen und

topischen Produkten Pura H&W(TM) durch RWB in den USA und bestimmten anderen

Märkten abgeschlossen haben.

Die 532 Milliarden Dollar schwere US Schönheitsindustrie wächst weiterhin

schnell, und es wird erwartet, dass neue Trends wie die Einführung von

CBD-Kosmetika eine starke Marktpräsenz in Märkten schaffen werden, die einen

Einzelhandelsverkauf erlauben, wie z.B. in den Vereinigten Staaten. Die

Produkte der Marke Pura H&W verwenden das aus Hanf gewonnene CBD, das

nicht-psychoaktive und nicht regulierte Cannabinoid, das die Bezeichnung und

den Verkauf von Kosmetika im Einzelhandel ermöglicht.

Die Einführung dieser innovativen und hochwertigen CBD-Produktlinie wird von

der wachsenden Nutzung von Online-Plattformen für den Einkauf profitieren,

einschließlich der eigenen E-Commerce-Plattform von Pura H&W,

E-Commerce-Kanälen von Drittanbietern und "Big Box"-Einzelhändlern,

zusätzlich zur bestehenden kommerziellen Infrastruktur von RWB in den

Vereinigten Staaten.

Brad Rogers, Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender von RWB, erklärte:

"Während meiner gesamten Karriere habe ich einen enormen Erfolg dabei

erlebt, Marken zu lizenzieren, sie strategisch für die demographische

Zielgruppe zu nutzen, die die beste Qualität und Wirksamkeit in ihrer

Kategorie erkennen, und sie dann bei Big-Box- und Spezialeinzelhändlern

anzubieten. Diese Vereinbarung ebnet einen Weg, der es RWB und Avicanna

ermöglichen wird, weit über unsere heutigen Nachrichten hinaus in Zukunft

gemeinsam zu wachsen".

Im Rahmen der Vereinbarung, die zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren hat,

wird RWB exklusiv die Marke Pura H&W(TM) und bestimmte andere

White-Label-Marken auf Anweisung von RWB vertreiben. Die Produktlinie Pura

H&W(TM) wurde von Forschern und Mitarbeitern aus medizinischen und

akademischen Einrichtungen von Weltrang entwickelt, wobei ein

wissenschaftlicher und evidenzbasierter Ansatz verfolgt wurde. Dieser Ansatz

in der Produktentwicklung hat es Avicanna ermöglicht, natürliche

Inhaltsstoffe mit aus Hanf gewonnenen CBD in fortschrittlichen und

geschützten Formulierungen, die 3 kosmetische klinische Studien am Menschen

abgeschlossen haben, synergetisch zu kombinieren. Die Produktentwicklung

wird immer mit Blick auf den Verbraucher begonnen, und spezifische

Bedürfnisse werden durch Analysen in klinischen Beobachtungs- und

Interventionsstudien berücksichtigt. Avicanna's CBD-Kosmetika und topische

Produkte geben RWB die Möglichkeit, mit fortschrittlicher Forschung und

Entwicklung für CBD-Kosmetika und GMP-Herstellung aus Hanf Maßstäbe zu

setzen.

Die 3 kosmetischen klinischen Studien wurden zu den Formulierungen von

Avicanna abgeschlossen, die auf kosmetische Faktoren abzielen, die mit der

Alterung, der zu Akne neigenden Haut und der zu Ekzemen neigenden Haut

zusammenhängen. An den erfolgreich abgeschlossenen Studien nahmen 156

Patienten teil, die sowohl auf Sicherheit als auch auf bestimmte

derma-kosmetische Endpunkte, darunter Hydratation und überschüssige

Ölproduktion, getestet wurden. Die Ergebnisse aller drei Studien erzielten

positive Ergebnisse bei den Endpunkten ohne nachteilige Auswirkungen, so

dass die Produkte Teil einer der wenigen

Cannabinoid-Verbraucherproduktlinien mit Daten zur Sicherheit und

Wirksamkeit beim Menschen sind.

Aras Azadian, CEO von Avicanna, kommentierte dies: "Nach Jahren der F&E und

der klinischen Entwicklung der unserer Meinung nach fortschrittlichsten

Linie von CBD-Hautpflegeprodukten sind wir begeistert, dass wir uns mit dem

Team von RWB zusammengetan haben, das ein idealer Partner für Avicanna und

die Pura H&W-Produktlinie ist. Wir glauben, dass ihr Zugang und ihr

Fachwissen auf dem US-Markt über kommerzielle und Einzelhandelskanäle es den

Produkten der Marke Pura H&W ermöglichen wird, ihr Potenzial als führende

Hautpflegemarke zu erreichen".

Bedingungen der Vereinbarung

RWB wird an Avicanna eine Voraus-Lizenzgebühr in Höhe von

zweihundertfünfzigtausend kanadischen Dollar (250.000 CAD$) in bar

entrichten, zusammen mit den Mindestabnahmevoraussetzungen für die Rechte

als Exklusivvertreiber der Pura H&W-Markenkosmetikprodukte von Avicanna in

den USA. Gemäß der Vereinbarung hat RWB auch das Recht, die Kosmetikprodukte

von Avicanna für den Vertrieb in den USA und bestimmten anderen Gebieten

unter Marken nach Wahl von RWB zu erwerben. Das anfängliche Produktangebot

im Rahmen der Vereinbarung wird Körper- und Gesichtslotionen, kosmetische

Cremes, Gels und Serums sowie Seifen und Badebomben umfassen.

Über Red White & Bloom Brands Inc.

Das Unternehmen positioniert sich als einer der drei führenden

Multi-State-Cannabis-Anbieter, die in den USA im legalen Cannabis- und

Hanfsektor tätig sind. RWB konzentriert seine Investitionen im Hinblick auf

Cannabis vorwiegend auf die wichtigsten US-Märkte, einschließlich Michigan,

Illinois, Massachusetts, Kalifornien und Florida, und im Hinblick auf

CBD-Produkte aus Hanf auf die USA und international.

Für weitere Informationen über Red White & Bloom Brands Inc. wenden Sie sich

bitte an

Tyler Troup, Geschäftsführer

Zirkadiane Gruppe IR

IR@RedWhiteBloom.com

Besuchen Sie uns im Internet: www.RedWhiteBloom.com

Folgen Sie uns auf Social Media:

Twittern: @rwbrands

Facebook: @redwhitebloombrands

Instagramm: @Rotweißblüten-Marken

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis

in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und

Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen

Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp

S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die

Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die

entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um

Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol

(CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von

Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS

@ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna

entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan

Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte

zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna

konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte,

einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika,

Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte

und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem

Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten

zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen

Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit,

Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und

Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des

United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und

"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen

Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant",

"erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "schätzt",

"beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" oder

Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen,

dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden,

eintreten oder erreicht werden "können", "könnte", "würden", "dürften" oder

"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten

Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf

Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz,

eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner

Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by

Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der

Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung

zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten

Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und

Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen

explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen,

beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen

Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu

erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der

Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens,

Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der

Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere

Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind,

der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich

der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für

den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen,

die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der

Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der

zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in

dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf

solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert

werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt

eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten

zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu

tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze

vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe

von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,

www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

---------------------------------------------------------------------------

11.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1115059 11.08.2020

°