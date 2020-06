DGAP-News: Avicanna registriert die erste Gruppe ihrer Pura Earth CBD-basierten Derma-Kosmetik-Produktlinie in der Europäischen Union in Vorbereitung der Kommerzialisierung (deutsch)

Avicanna registriert die erste Gruppe ihrer Pura Earth CBD-basierten Derma-Kosmetik-Produktlinie in der Europäischen Union in Vorbereitung der Kommerzialisierung

Die Erstregistrierung ist der letzte Schritt zur Genehmigung der

Markteinführung der gesamten Produktlinie von insgesamt 9 Produkten, die in

der Europäischen Union verkauft werden dürfen.

Avicanna's Pura Earth Linie ist die erste CBD-basierte dermakosmetische

Marke in der Europäischen Union, die durch klinische Studien am Menschen

unterstützt wird.

NICHT FÜR DEN VERTRIEB AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER

FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER

EINSCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN

STAATEN DARSTELLEN

Toronto, Ontario - 9. Juni 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das

"Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung

und Vermarktung organischer und nachhaltiger pflanzlicher Produkte auf

Cannabinoid-Basis konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das

Unternehmen alle regulatorischen Anforderungen erfüllt hat, um die ersten

drei Produkte seiner CBD-basierten dermakosmetischen Produktlinie Pura

Earth(TM) erfolgreich auf dem Cosmetic Product Notification Portal der

Europäischen Kommission (das "CPNP") zu registrieren. Die erste Gruppe von

Produkten, die im CPNP registriert wurden, sind die Pura Earth's Anti-Aging

Cream, die Intensive Moisturizing Cream und die Clear Skin Gel-Produkte.

Zusätzlich zu den klinischen Studien, die für zwei der registrierten

Produkte durchgeführt wurden, hat das Unternehmen dem CPNP

Langzeit-Stabilitätsstudien sowie primäre Hautreizungsbewertungen für das

gesamte Portfolio zur Verfügung gestellt, um die Sicherheit und Stabilität

der Pura Earth-Formulierungen zu zertifizieren. Zwei zusätzliche SKUs werden

im dritten Quartal registriert, gefolgt vom Rest des Portfolios im vierten

Quartal.

Aras Azadian, CEO von Avicanna kommentiert: "Wir sind stolz auf unseren

wissenschaftlichen und evidenzbasierten Ansatz in allen unseren

Produktkategorien, einschließlich unserer Verbraucherprodukte, und haben die

entsprechenden Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass unsere

Produkte vor der Vermarktung den Qualitäts- und Sicherheitsstandards der

Europäischen Union entsprechen. Wir sind begeistert, der Einführung der

unserer Meinung nach am weitesten fortgeschrittenen und einzigen klinisch

unterstützten CBD-Dermakosmetiklinie auf dem europäischen Markt näher zu

kommen, die das Potenzial für einen nachhaltigen Erfolg hat."

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis

in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und

Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen

Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp

S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die

Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die

entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um

Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol

(CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von

Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS

@ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna

entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan

Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte

zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna

konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte,

einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika,

Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte

und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem

Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten

zu vertreiben.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und

Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des

United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und

"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen

Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant",

"erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "schätzt",

"beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" oder

Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen,

dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden,

eintreten oder erreicht werden "können", "könnte", "würden", "dürften" oder

"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten

Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf

Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz,

eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner

Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by

Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der

Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung

zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten

Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und

Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen

explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen,

beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen

Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu

erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der

Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens,

Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der

Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere

Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind,

der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich

der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für

den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen,

die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der

Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der

zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in

dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf

solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert

werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt

eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten

zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu

tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze

vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe

von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,

www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

