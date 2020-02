DGAP-News: Avicanna Inc.: Avicanna unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Cannvalate zur Versorgung des australischen Marktes mit Cannabis Medikamenten (deutsch)

Avicanna Inc.: Avicanna unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Cannvalate zur Versorgung des australischen Marktes mit Cannabis Medikamenten

^

DGAP-News: Avicanna Inc.



/ Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Vertrag

Avicanna Inc.: Avicanna unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Cannvalate

zur Versorgung des australischen Marktes mit Cannabis Medikamenten

24.02.2020 / 14:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

- - -

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. BEI NICHTEINHALTUNG DIESER

EINSCHRÄNKUNGSBESTIMMUNG KANN EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE

ENTSTEHEN.

Toronto, Ontario - 24. Februar 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das

"Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung

und Vermarktung von organischen und nachhaltigen Produkten auf der Basis von

Pflanzen-Cannabinoiden konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das

Unternehmen eine Import- und Vertriebsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit

Cannvalate Pty Ltd. abgeschlossen hat. ("Cannvalate") eine Import- und

Vertriebsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit Cannvalate Pty Ltd.

("Cannvalate") abgeschlossen hat, um seine fortschrittlichen medizinischen

Rho Phyto(TM) Cannabisprodukte (die "Rho-Produkte") an Patienten im Rahmen

des Sonderzugangsprogramms der australischen Therapeutic Goods

Administration sowie aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (die "APIs") zu

liefern. Avicanna erklärt sich zusätzlich auch bereit, Cannvalate mit einer

Reihe von fortgeschrittenen phytotherapeutischen Cannabisprodukten zu

beliefern, die Avicanna auf einer White-Label-Basis anbieten wird (die

"White-Label-Produkte", zusammen mit den Rho-Produkten und APIs, die

"Produkte").

"Nach umfangreicher Prüfung des australischen Marktes und seiner Betreiber

freuen wir uns, Cannvalate als unseren Partner in der Region vorstellen zu

können. Unsere beiden Unternehmen verfolgen einen streng medizinischen

Ansatz, der durch nachhaltige Prozesse, datengesteuerte F&E und klinische

Entwicklung unterstützt wird, was den australischen Patienten und der

medizinischen Gemeinschaft insgesamt zugute kommen wird", erklärte Aras

Azadian, Chief Executive Officer von Avicanna.

"Wir freuen uns, Avicanna beim Markteintritt in Australien zu unterstützen,

das einer der am schnellsten wachsenden reinen medizinischen Cannabismärkte

weltweit ist. Wir sind besonders beeindruckt von Avicannas Fokus auf

Qualitätsprozesse und der Bereitstellung von validierter klinischer

Forschung. Wir freuen uns darauf, Avicanna bei der Erfüllung der strengen

Testanforderungen des Office of Drug Control zu unterstützen und

TGA-konforme Kampagnen zur Aufklärung/Detaillierung von Ärzten zu

konzipieren", sagte Sud Agarwal, Chief Executive Officer von Cannvalate.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Avicanna Cannvalate zum Exklusivdistributor

für die Rho-Produkte in Australien ernannt, sofern Cannvalate die

Mindestabnahmevoraussetzungen erfüllt. Es wird erwartet, dass die Produkte,

die in Kanada klinisch entwickelt wurden, in Kolumbien unter Verwendung von

Avicanna's proprietären Prozessen und Formulierungen hergestellt werden,

wobei Cannabisextrakte von Santa Marta Golden Hemp S.A.S., einer

Tochtergesellschaft von Avicanna, verwendet werden, und in den Einrichtungen

von Avicanna's exklusivem kolumbianischen Hersteller, Altea Farmaceutica

S.A., hergestellt werden, der sich an die Good Manufacturing Practices (GMP)

hält.

Nach Kenntnis des Unternehmens führt es seine Geschäfte in Übereinstimmung

mit allen anwendbaren Gesetzen in den Rechtsgebieten, in denen es tätig ist,

durch.

Über Cannvalate

Cannvalate ist Australiens größtes Unternehmen für

Business-to-Business-End-to-End-Lösungen, das lizenzierten Herstellern von

medizinischem Cannabis hilft, ihr Wachstum auf dem australischen Markt zu

beschleunigen. Zu ihren drei wichtigsten Dienstleistungen gehören (i) der

australische Cannabis-Marktzugang, (ii) die Zusammenarbeit bei der

Erforschung von medizinischem Cannabis und (iii) die Beratung durch

Experten.

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis

in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und

Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen

Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp

S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die

Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die

entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um

Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol

(CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von

Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS

@ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna

entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan

Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte

zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna

konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte,

einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika,

Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte

und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem

Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten

zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen

Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit,

Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und

Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des

United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und

"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen

Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant",

"erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "schätzt",

"beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" oder

Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen,

dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden,

eintreten oder erreicht werden "können", "könnte", "würden", "dürften" oder

"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten

Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf

Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz,

eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner

Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by

Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der

Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung

zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten

Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und

Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen

explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen,

beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen

Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu

erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der

Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens,

Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der

Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere

Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind,

der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich

der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für

den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete

Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen,

die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der

Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der

zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in

dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf

solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert

werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt

eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten

zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu

tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze

vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe

von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,

www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

---------------------------------------------------------------------------

24.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

982091 24.02.2020

°