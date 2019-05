DGAP-News: Aves One startet mit Rekordergebnis in das Geschäftsjahr und erwartet deutliches Wachstum in 2019 (deutsch)

Aves One startet mit Rekordergebnis in das Geschäftsjahr und erwartet deutliches Wachstum in 2019

29.05.2019 / 08:00

Corporate News

* Quartalsumsatz stieg um 74 % auf EUR 27,2 Mio.

* EBITDA auf EUR 20,6 Mio. mehr als verdoppelt

* EBT (bereinigt) mit EUR 3,4 Mio. deutlich positiv

* Prognose bestätigt, deutliches weiteres Wachstum in 2019 erwartet

Hamburg, 29. Mai 2019 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter

im Bereich Logistik-Assets, ist gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet.

Sowohl Umsatz als auch Ergebnis verzeichnen einen außerordentlichen Anstieg

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahresverlauf erwartet die

Gesellschaft deutliches Wachstum.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres erreichte der

Umsatz rund EUR 27,2 Mio. - ein Anstieg um rund 74 % im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum (Vj. EUR 15,6 Mio.). Die deutliche Verbesserung der

Erlössituation ist neben dem Ausbau des Bestandportfolios durch

Akquisitionen auf die gute operative Entwicklung und die unverändert hohe

Auslastung des Güterwagen- und Containerportfolios zurückzuführen. Das

Marktumfeld in den Segmenten Rail und Container bleibt ausgesprochen

positiv.

Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in den Ergebniskennzahlen zum

ersten Quartal 2019: Das EBITDA wurde auf EUR 20,6 Mio. mehr als verdoppelt

(Vj. EUR 9,9 Mio.). Noch deutlicher stieg das um Wechselkurseffekte im

Finanzergebnis bereinigte EBT auf EUR 3,4 Mio. (Vj. EUR 0,2 Mio.). Auch das

Konzernergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR 6,7 Mio.

(Vj. EUR -4,7 Mio.) stark verbessert.

"Wir sind ausgesprochen gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und haben

einen wichtigen Schritt gemacht, um unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2019

zu erreichen - ein Konzernumsatz von über EUR 110 Mio. und ein EBITDA von

mehr als EUR 80 Mio. Das Quartalsergebnis zeigt, dass wir mit Zukäufen unser

Portfolio deutlich gestärkt haben und auf operativer Ebene sehr gut

aufgestellt sind", so Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG. "Mit einer gut

gefüllten Deal-Pipeline wollen wir diesen Weg weiter fortsetzen und im

Jahresverlauf die Milliardenmarke an Assetbestand unseres Portfolios

erreichen. Die Weichen bleiben also auf Wachstum gestellt", ergänzt Aves

One-Vorstand Bauer.

Für weitergehende Erläuterungen der Kennzahlen verweisen wir auf die

Quartalszwischenmitteilung Q1-2019. Diese steht unter folgendem Link zum

Download bereit:

https://www.avesone.com/de/aves_investoren_publikationen_finanzberichte.php

Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich

langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und

Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Gesellschaft plant das

Asset-Volumen bis Ende des Jahres 2019 auf über eine Milliarde Euro zu

steigern. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves

One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in

Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und

den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG

mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).

Weitere Informationen

www.avesone.com

Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com

