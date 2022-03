DGAP-News: Autorität für Brust-CT und Leiterin klinischer Studien tritt Izotropic bei (deutsch)

Autorität für Brust-CT und Leiterin klinischer Studien tritt Izotropic bei

^

Autorität für Brust-CT und Leiterin klinischer Studien tritt Izotropic bei

15.03.2022 / 23:49

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 15. März 2022) -

Die Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das eine spezielle

Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView (Computertomographie) für die genauere

Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet, freut sich, die Ernennung von

Dr. Shadi Aminololama-Shakeri, MD, FSBI, in seinen Beirat und sein

Kommerzialisierungsteam als klinische Beraterin bekanntzugeben.

Dr. Shakeri ist Leiterin der Abteilung für Brustradiologie am University of

California Davis Medical Center (UC Davis), wo der Technologiegründer von

Izotropic, Dr. John M. Boone vier aufeinanderfolgende

Brust-CT-Bildgebungsgeräte entwickelt hat, die in klinischen Studien für

akademische und Forschungszwecke eingesetzt wurden[1]. Dr. Shakeri ist auf

Brustbildgebung spezialisiert und seit 2017 an der UC Davis für die

klinischen Aspekte klinischer Brust-CT-Studien verantwortlich. Seit 2009

arbeitet sie mit Dr. Boone an Brust-CT. Ihre Arbeit umfasste das Design

klinischer Studien, die Rekrutierung, Gespräche mit Patient*innen sowie

Sichtung und Bewertung von Brust-CT-Bildern, was sie zu einer einzigartigen

Autorität in Bezug auf die Fähigkeiten und die Aussagekraft von

Brust-CT-Technologie macht.

Da nun die aktuellste klinische Studie an der UC Davis, bei der die

kontrastverstärkte Brust-CT der vierten Generation mit der

kontrastverstärkten MRT verglichen wurde, in die Datenanalysephase

eingetreten ist, ist Dr. Shakeri nun in der Lage, als klinische Autorität

auf dem Gebiet der Brust-CT mit Izotropic zusammenzuarbeiten und an Meetings

und wichtigen Präsentationen für Radiolog*innen und Investor*innen

teilzunehmen.

"Nach meiner klinischen Erfahrung mit den ersten vier Generationen von

kontrastverstärkten Brust-CT-Geräten bietet die Technologie alle Vorteile

der Brust-MRT, die sich in zahlreichen Studien bei der Erkennung von

Brustkrebs gegenüber der Kombination von Mammographie und Ultraschall als

überlegen erwiesen hat. Jedoch ist sie deutlich schneller und offen im

Design, so dass es keine Probleme mit Klaustrophobie oder Brustkompression

gibt. Ich freue mich darauf, Daten und Brust-CT-Bilder aus den an der UC

Davis durchgeführten Studien mit der Radiologie-Community zu teilen", sagte

Dr. Shakeri.

"Ich gehe davon aus, dass Izoview, das Gerät der fünften Generation von

Izotropic, dem Gerät der vierten Generation in Bezug auf Design und

Gesamtbildqualität überlegen ist, geringere Betriebskosten als ein MRT hat

und daher in der Klinik in der Stadt oder auf dem Land viel zugänglicher

ist.

Basierend auf meiner Gesamterfahrung mit den vier kontrastverstärkten

Brust-CT-Prototypen von UC Davis wird dies ein wichtiges Werkzeug bei der

Erkennung von Brustkrebs sein. Krebserkrankungen leuchten auf und heben sich

im Vergleich zur kontrastfreien Bildgebung ab. Die Brust-CT mit

Kontrastmittel hat das Potenzial, die meisten konventionellen nicht

kontrastmittelverstärkten Bildgebungsverfahren für die diagnostische

Beurteilung zu ersetzen. Der heutige Behandlungsstandard kann mehrere

Mammographie-, Tomosynthese- und Ultraschallbilder umfassen, verglichen mit

einem Brust-CT-Scan, der nur etwa 10 Sekunden dauert. Da ich von IzoView

eine Verbesserung gegenüber dem Gerät der vierten Generation erwarte, bin

ich sehr gespannt auf die Demonstration der Überlegenheit von IzoView

gegenüber nicht kontrastmittelverstärkter Bildgebung in der bevorstehenden

klinischen Studie von Izotropic."

Dr. Shakeri wird auch an der Öffentlichkeitsarbeit von Izotropic mitwirken,

indem sie veröffentlichte Informationen und Fakten aus früheren und

laufenden klinischen Brust-CT-Studien von UC Davis kommentiert und

diskutiert. Für Updates folgen Sie bitte dem Twitter-Account von Izotropic

hier und Dr. Shakeris Twitter-Account hier.

"Dr. Shakeri ist immer auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten der Brust-CT

und der Bedürfnisse von Patient*innen, überweisenden Ärzt*innen,

Radiolog*innen und Kliniken bei der Brustbildgebung", sagte CEO Dr. John

McGraw. "Sie hat bereits maßgeblich zu unseren Prüfungsausschüssen bei

EXCITE International beigetragen, da ihr Erfahrungsschatz und ihr klinisches

Wissen von unschätzbarem Wert sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

mit Dr. Shakeri, während wir den Zugang von Anbietern und Patient*innen zu

IzoView Brust-CT und zukünftigen Plattformprodukten beschleunigen."

Aktienoptionen

Das Unternehmen hat Dr. Shakeri 100.000 Aktienoptionen zu einem

Ausübungspreis von 0,65 $ gewährt. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit

von fünf (5) Jahren und sind sofort ausübbar.

Über Dr. Shakeri

Dr. Shakeri ist eine im Rahmen eines Fellowship-Programms ausgebildete

Radiologin, die sich auf Brustbildgebung spezialisiert hat, einschließlich

digitaler Mammographie, Tomosynthese, Brust-Computertomographie, Ultraschall

und Magnetresonanztomographie. Sie praktiziert und bietet bildgestützte

Versorgung für alle Aspekte von Brusterkrankungen an und führt routinemäßig

Brusteingriffe unter Verwendung von Ultraschallführung, MRT-Lokalisierung

und stereotaktischen Triangulationstechniken durch. Sie legt Wert auf

individualisierte Versorgungspläne zur Erhaltung der Brustgesundheit.

Dr. Shakeris Forschungsinteressen konzentrierten sich auf die

Weiterentwicklung der Bildgebung verdächtiger Brustläsionen durch spezielle

Brust-CT, die an der UC Davis vom Hauptgründer Dr. John Boone und

zahlreichen Doktoranden der Abteilung für Radiologie entwickelt wurde.

Im Namen des Vorstands

Bei Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1

Über die Izotropic Corporation

Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das

eine spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform, IzoView, für eine genauere

Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patient*innen und Anbietern

schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten

klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung

gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. Die Studie wird

im zweiten Quartal 2022 beginnen. In Folgestudien wird Izotropic

Plattformanwendungen validieren, einschließlich radiologisches

Brustscreening, Behandlungsplanung, Überwachung in der chirurgischen

Onkologie, Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen

und Rekonstruktionschirurgie.

Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer

Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den

aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements,

des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen

Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche

Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über

zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder

finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren",

"glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen",

"Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und

andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings

enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden

Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer

zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese

könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen

abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das

Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine

Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für

Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der

hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte

als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. Alle

Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView ist noch nicht zum

Verkauf freigegeben.

[1] Izotropic weist darauf hin, dass das zur Kommerzialisierung entwickelte

Brust-CT-Gerät der 5. Generation, IzoView, zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung die für die Marktzulassung in den Vereinigten Staaten

erforderliche klinische Studie noch nicht durchgeführt hat und noch nicht

für den Verkauf in den Vereinigten Staaten zugelassen ist.

15.03.2022

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Izotropic Corporation

Kanada

ISIN: CA46604F1099

EQS News ID: 1303505

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1303505 15.03.2022

