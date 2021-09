DGAP-News: Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf das Kraftwerksportfolio von Photon Energy ab 2022 (deutsch)

Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf das Kraftwerksportfolio von Photon Energy ab 2022

^

DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Sonstiges

Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf das Kraftwerksportfolio von

Photon Energy ab 2022

29.09.2021 / 18:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf das Kraftwerksportfolio von

Photon Energy ab 2022

Amsterdam - 29. September 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:

A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder der "Konzern"), ein in Amsterdam

ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für

Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, informiert, dass die Behörden in

der Tschechischen Republik und der Slowakei regulatorische Änderungen

erlassen haben, die sich ab dem 1. Januar 2022 auf das konzerneigene

Portfolio an Photovoltaik-Kraftwerken in beiden Ländern auswirken werden.

Tschechien

Die tschechische Regierung hat eine lange Tradition von rückwirkenden

regulatorischen Änderungen für PV-Kraftwerke, die während des Solarbooms

zwischen 2008 und 2010 in Betrieb genommen wurden. Ende 2010 führte die

tschechische Regierung eine 26%ige Abgabe auf die Einspeisevergütung für

einen Zeitraum von drei Jahren, d.h. 2011-2013 für PV-Kraftwerke ein, die

2009 und 2010 in Betrieb genommen wurden. Darüber hinaus wird seit 2014 eine

Solarabgabe in Höhe von 10% auf die Einspeisevergütungen für PV-Kraftwerke

erhoben, die 2010 in Betrieb genommen wurden.

Im September 2021 verabschiedete das Unterhaus des Parlaments der

Tschechischen Republik ein neues Gesetz über die Förderung erneuerbarer

Energiequellen (EE), das künftige Regierungen ermächtigt, für die

verschiedenen geförderten EE maximale interne Projektrenditen (IRR) in einer

Spanne von 8,4% bis 10,6% für die jeweiligen Förderzeiträume festzulegen.

Für PV-Kraftwerke, die in den Jahren 2009 und 2010 in Betrieb genommen

wurden, wurde eine Erhöhung der Solarabgabe um 10% genehmigt, so dass

Kraftwerke des Jahrgangs 2009 10% und Kraftwerke des Jahrgangs 2010 20%

statt der bisherigen 10 % abführen werden. Vorbehaltlich der endgültigen

Unterzeichnung durch den tschechischen Präsidenten wird das neue Gesetz am

1. Januar 2022 in Kraft treten.

Slowakei

Das slowakische Parlament hat eine Änderung des Energiegesetzes

verabschiedet, mit der die Einspeisevergütung für PV-Kraftwerke, die

zwischen 2009 und 2011 in Betrieb genommen wurden, von ursprünglich 15

Jahren auf 20 Jahre verlängert wird. Diese Maßnahme geht mit einer Senkung

der geltenden Einspeisetarife einher, die für jedes einzelne PV-Kraftwerk

unter Berücksichtigung zusätzlicher Investitionskosten und höherer Betriebs-

und Wartungskosten im Zusammenhang mit der verlängerten technischen

Lebensdauer ermittelt wird. Die neuen Einspeisetarife werden so festgelegt,

dass sie neutral zum aktuellen Wert der Anlagen sind. Photon Energy erwartet

die Bestätigung der angepassten Einspeisetarife für seine PV-Kraftwerke in

der Slowakei in Kürze.

Betriebsauswirkungen

Der konsolidierte Umsatz aus dem tschechischen PV-Kraftwerksportfolio wird

durch die erhöhte Solarabgabe nicht beeinträchtigt, während das EBITDA (bei

gleicher Produktion) im Jahr 2022 um bis zu 1 Mio. Euro niedriger ausfallen

kann. Die Einspeisevergütungen für die tschechischen PV-Kraftwerke des

Konzerns unterliegen einer jährlichen Mindestindexierung von 2 %, so dass

sich die Auswirkungen in den folgenden Jahren schrittweise verringern

werden. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die tschechischen

Kraftwerke im Jahr 2022 in das alternative grüne Bonussystem zu überführen,

was auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise für Strom dazu führen

dürfte, dass ein weiterer Teil der Auswirkungen der Erhöhung der Solarabgabe

durch den Verkauf des erzeugten Stroms zu Marktpreisen kompensiert wird. Für

das slowakische PV-Stromportfolio können die angepassten Einspeisetarife zu

einem Rückgang des konsolidierten Umsatzes und des EBITDA um bis zu 1 Mio.

Euro im Jahr 2022 führen. Der Tilgungsplan für die Finanzierung des

tschechischen Portfolios ist von den Maßnahmen nicht betroffen, für das

slowakische Portfolio ist aufgrund der Verlängerung der Einspeisevergütung

um fünf Jahre eine potenzielle Erhöhung der Bankfinanzierung bei

Verlängerung des Tilgungsplans möglich.

Bewertungseffekt

Das Management erwartet eine negative Auswirkung auf die Bewertung der

tschechischen und slowakischen PV-Kraftwerke nach IAS 16 in Höhe von bis zu

4,0 Millionen Euro, was zu einer ähnlichen Auswirkung auf das konsolidierte

Eigenkapital im Jahr 2021 führen wird. Das Management geht allerdings davon

aus, dass die Eigenkapitalquote weiter solide im Zielkorridor von 25% bis

30% bleibt.

In diesem Zusammenhang möchte das Management darauf hinweisen, dass die

Bewertung des konzerneigenen tschechischen und slowakischen

PV-Kraftwerksportfolios gemäß IAS 16 konservativ nur auf den während der

Einspeisevergütungszeiträume (jetzt 20 Jahre für beide Länder) generierten

freien Cashflows basiert und die eigenen Grundstücke nur zu historischen

Anschaffungskosten berücksichtigt werden. Daher wurde den freien Cashflows,

die nach dem Zeitraum der Einspeisevergütung aus den bestehenden Anlagen

generiert werden, für die verbleibende Lebensdauer der Kraftwerke kein Wert

beigemessen. Auch die Option, die Kraftwerke nach Ablauf der

Einspeisevergütung mit neuer Technologie für die Stromerzeugung und den

Verkauf auf dem Energiemarkt zu repowern, wurde nicht berücksichtigt. Auf

der Grundlage der aktuellen Grundstückspreise ist das Management ebenfalls

davon überzeugt, dass in den Grundstücken der PV-Kraftwerke eine erhebliche

Wertsteigerung verborgen ist.

Unternehmensprofil - photonenergy.com

Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstrom- und

Wasserlösungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von

Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 110

MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser

eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von über 89

MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von über

590 MWp. Außerdem werden Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 300

MWp weltweit erbracht. Photon Water konzentriert sich auf die Entwicklung

und Bereitstellung von Wasseraufbereitungs- und Sanierungslösungen sowie

entsprechende Dienstleistungen weltweit. Photon Energy hat seinen Hauptsitz

in Amsterdam und ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt

zugelassen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Europa und

Australien

Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations and Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-Mail: ir@photonenergy.com

---------------------------------------------------------------------------

29.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1236927 29.09.2021

°