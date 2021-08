DGAP-News: Aurubis AG: Neun-Monats-Bericht: Aurubis erzielt hervorragendes Ergebnis (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis AG: Neun-Monats-Bericht: Aurubis erzielt hervorragendes Ergebnis

^

DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Aurubis AG: Neun-Monats-Bericht: Aurubis erzielt hervorragendes Ergebnis

05.08.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Neun-Monats-Bericht: Aurubis erzielt hervorragendes Ergebnis

- Das Multimetall-Unternehmen erzielte in den ersten 9 Monaten ein

operatives EBT von 268 Mio. EUR (Vj. 133 Mio. EUR) und bestätigt seine Prognose

für das laufende Geschäftsjahr

- Positive Marktbedingungen hervorragend genutzt: deutlich höhere

Raffinierlöhne, Steigerung von Durchsatz und Produktion, gute Nachfrage nach

Kupferprodukten

- Auswirkungen des unwetterbedingten Produktionsausfalls im Werk Stolberg

(NRW) auf Konzernergebnis unwesentlich

Hamburg, 05. August 2021 - Die Aurubis AG setzt im dritten Quartal ihre

positive Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres fort und legt heute mit

dem Neun-Monats-Bericht ein mehr als verdoppeltes Ergebnis im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum vor: Das operative EBT stieg auf 268 Mio. EUR (Vj. 133 Mio.

EUR). Das hervorragende Ergebnis wurde im Wesentlichen beeinflusst durch

deutlich höhere Raffinierlöhne für Altkupfer und sonstige

Recyclingmaterialien, einen wesentlich gestiegenen Durchsatz an sonstigen

Recyclingmaterialien sowie einen höheren Konzentratdurchsatz, dem

marktbedingt geringere Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate

gegenüberstanden. Auch höhere Schwefelsäureerlöse trugen zum hohen Ergebnis

bei. Zudem lag das Metallergebnis bei stark gestiegenen Metallpreisen

deutlich höher.

Insgesamt war die Nachfrage nach Kupferprodukten weiterhin hoch, und das

Multimetall-Unternehmen konnte die anhaltend guten Marktbedingungen optimal

für sich nutzen. Negativ auf das Ergebnis wirkten einzig deutlich höhere

Energiekosten, insbesondere durch gestiegene Strompreise.

Der operative ROCE verbesserte sich im Zuge der guten Ertragslage auf 13,5 %

gegenüber 8,5 % in der Vergleichsperiode, der Netto-Cash-Flow lag mit 332

Mio. EUR aufgrund der guten Ertragslage deutlich über dem Niveau des Vorjahres

(166 Mio. EUR). Das IFRS EBT* in Höhe von 631 Mio. EUR (Vj. 252 Mio. EUR) hat das

Vorjahr ebenfalls deutlich übertroffen.

Trotz Ausnahmebedingungen: sehr gute Performance, Unwetterschäden in

Stolberg voraussichtlich ohne Auswirkungen auf Konzernergebnis

Aurubis kommt weiterhin sehr stabil durch das auch von der Coronakrise

geprägte Geschäftsjahr, wie Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der

Aurubis AG, betont: "Die Entwicklung von Aurubis in den ersten neun Monaten

ist außerordentlich erfreulich. Aurubis zeigt sich somit auch in unsicheren

Zeiten robust. Wir profitieren von einer hohen Nachfrage nach unseren

hochwertigen Produkten, insbesondere in den Sektoren Automobil, Bau, Energie

und der Kabelindustrie."

Gleichwohl wurde Mitte Juli der Aurubis-Standort in Stolberg bei Aachen, der

auf die Herstellung hochpräziser Bänder und Drähte aus Kupfer und

Kupferlegierungen spezialisiert ist, von den starken Unwettern in der Region

getroffen. Mitarbeiter kamen nicht zu Schaden. Die Produktion bei der

Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG musste jedoch eingestellt werden und Aurubis

"Force Majeure", also höhere Gewalt, geltend machen. "Wir sind trotz der

schlimmen Situation sehr erleichtert, dass niemand in der Belegschaft

verletzt wurde. In der Krise stehen wir bei Aurubis fest zusammen und wir

werden alles tun, um die Produktion zügig wiederaufzubauen", bekräftigt

Roland Harings. "Die Aufräumarbeiten laufen mit großer Unterstützung auf

Hochtouren. Die noch genau zu beziffernden Sachschäden werden durch die

Versicherung gedeckt, so dass wir nicht von Auswirkungen auf unser

Konzernergebnis ausgehen."

Aurubis Stolberg ist Teil des Berichtssegmentes Flat Rolled Products (FRP).

Der Anteil am Konzernumsatz dieser Einheit betrug im vergangenen

Geschäftsjahr (2019/20) ca. 2 % und rund 2,5 % des IFRS-Jahresergebnisses

2019/20.

Segment MRP: Erhöhte Produktion, deutlicher Anstieg bei Recyclingmaterialien

Das Segment Metal Refining & Processing (MRP) erzielte im Berichtszeitraum

ein operatives EBT von 304 Mio. EUR (Vj. 186 Mio. EUR). Der Anstieg resultiert

im Wesentlichen aus den zuvor genannten Einflussfaktoren. Der ROCE lag mit

17,3 % (Vj. 14,0 %) deutlich über dem Zielwert von 15 %.

Der Konzentratdurchsatz lag nach neun Monaten im laufenden Geschäftsjahr mit

1.816.000 t über dem Vorjahr (1.760.000 t). Im 3. Quartal wirkten neben dem

geplanten Stillstand des Anodenofens in Hamburg kleinere

Reparaturstillstände auf den Durchsatz. Die Kathodenproduktion erhöhte sich

gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 837.000 t (Vj. 746.000 t). Das Vorjahr war

durch einen Kranschaden in der Elektrolyse in Olen negativ beeinflusst. Am

Standort Lünen lag die Kathodenproduktion auch im 3. Quartal 2020/21 im Zuge

der laufenden Modernisierung der Elektrolyse deutlich unter Vorjahr.

Der deutliche Anstieg von Alt- bzw. Blisterkupfer um 22 % und der sonstigen

Recyclingmaterialien um 54 % gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf

die Einbeziehung der Standorte Beerse (Belgien) und Berango (Spanien)

zurückzuführen. Dies führte zu höheren Schmelzlohneinnahmen und

Metall-Verkaufsmengen insbesondere an Zinn, Zink, Nickel und Blei.

Märkte: Positive Entwicklung im Recycling, hohe Nachfrage nach

Schwefelsäure, stabile Nachfrage bei Kathoden sowie Kupferprodukten

Die sehr positive Entwicklung der Altkupfer- und Recyclingmärkte setzte sich

auch im 3. Quartal des Geschäftsjahres fort. Metallpreise auf hohem Niveau,

insbesondere ein weiter gestiegener Kupferpreis, stützten das Angebot von

Altkupfer und sonstigen Recyclingmaterialien in Europa und den USA bei

weiter steigenden Raffinierlöhnen. Aurubis nutzte die gute Marktlage und

konnte die Produktionsanlagen im abgelaufenen Quartal mit Einsatzmaterialien

zu sehr guten Schmelzlöhnen versorgen.

Der globale Markt für Schwefelsäure war nach einer starken Nachfrageerholung

im 1. Halbjahr 2020/21 auch im 3. Quartal 2020/21 von einer hohen Nachfrage

bei einem sich verengenden Angebot gekennzeichnet. Dies führte im

Berichtszeitraum zu sehr stark gestiegenen Preisen auf sämtlichen

Spotmärkten.

Auch im Kathodenmarkt konnte das 3. Quartal 2020/21 eine stabile Nachfrage

in den für Aurubis relevanten Absatzmärkten verzeichnen. Die

Aurubis-Kupferprämie für das Kalenderjahr 2021 entspricht mit 96 US$/t der

des Vorjahres.

Weiter auf einem hohen Niveau nach positiver Entwicklung zeigte sich im

Berichtszeitraum die Nachfrage nach Kupfergießwalzdraht. Die Nachfrage der

Kabel-, Bau- Energie- sowie der europäischen Automobilindustrie blieb auch

im 3. Quartal 2020/21 stabil. Der positive Trend im Bereich hochreiner

Stranggussformate setzte sich ebenfalls fort. Bis Ende Juni lag die

Auftragslage deutlich über dem Vorjahresniveau.

Segment FRP: Verbessertes Ergebnis durch hohe Produktnachfrage und

stringentes Kostenmanagement

Das Segment Flat Rolled Products (FRP) erzielte nach neun Monaten ein

operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 10 Mio. EUR (Vj. 0 Mio. EUR). Die

deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beruht auf einer

wesentlich höheren Absatzmenge bei gleichgebliebenen Kosten aufgrund eines

stringenten Kostenmanagements sowie einer sehr guten Verfügbarkeit von

Altkupfer.

Die Produktion von Flachwalzprodukten und Spezialdrähten erhöhte sich

nachfragebedingt auf 149.000 t (Vj. 138.000 t). Der operative ROCE (unter

Berücksichtigung des operativen EBIT der letzten 4 Quartale) lag aufgrund

gestiegener operativer Ergebnisbeiträge bei 4,9 % (Vj. -11,3 %). Das Vorjahr

enthält die im 4. Quartal 2018/19 berichteten negativen Einmaleffekte in

Höhe von 51 Mio. EUR. Aurubis hält weiter an der Verkaufsabsicht für das

Segment FRP fest und ist in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen.

Umsetzung von Projekten - auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit und

geringerem CO2-Ausstoß

Wichtige Projekte, die zur Erreichung der Aurubis-Klimaziele beitragen

werden, wurden im dritten Quartal auf den Weg gebracht: Im Mai startete eine

Testreihe für den Einsatz von Wasserstoff im industriellen Maßstab in der

Produktion von Kupferanoden im Hamburger Werk. Bei dem Pilotversuch wurden

Wasserstoff und Stickstoff an Stelle von Erdgas in die Produktionsanlage

(Anodenofen) eingeleitet. Getestet werden zunächst die Reaktion der Anlagen

auf den eingeleiteten Wasserstoff sowie der störungsfreie Verlauf der

einzelnen Produktionsschritte, die bei der energieintensiven

Metallproduktion hochsensibel sind. "Wasserstoff könnte mittelfristig

fossile Energieträger im Produktionsprozess ersetzen. Aufgrund der hohen

Reaktivität von Wasserstoff erwartet Aurubis zudem Effizienzsteigerungen im

Produktionsprozess", führt Roland Harings aus.

Einen weiteren Meilenstein hat Aurubis Bulgaria im Juni mit dem Baustart

einer 10-Megawatt-Photovoltaik (PV)-Anlage in Pirdop gelegt. Nach ihrer

Fertigstellung wird es die größte PV-Anlage zur Eigenstromerzeugung eines

Unternehmens in Bulgarien sein. Das Werk hat das Ziel, bis zum Jahr 2030

rund 20 % des Energiebedarfs aus eigenen erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Im Juni hat die Science Based Targets Initiative (SBTi) die

CO2-Reduktionsziele

der Aurubis AG validiert und damit bestätigt, dass die Ziele des

Multimetall-Unternehmens zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 C

gemäß dem Pariser Klimaabkommen beitragen. CEO Roland Harings erläutert:

"Wir haben uns vorgenommen, bis 2030 die durch Verbrennung in eigenen

Anlagen erzeugten sowie die mit eingekaufter Energie verbundenen

CO2-Emissionen

- gegenüber dem Basisjahr 2018 - um 50 % zu senken. Auch diejenigen

Emissionen, die in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen entstehen,

wollen wir im gleichen Zeitraum um 24 % verringern."

Schon mit den Maßnahmen der vergangenen Jahre konnte Aurubis den

CO2-Fußabdruck

seiner Kupferkathoden deutlich senken: Neueste Berechnungen ihres

Life-Cycle-Assessments ergaben, dass nur 1.690 kg CO2 pro t Kupfer emittiert

werden - das ist mehr als 50 % unter dem weltweiten Wert, gemäß einer Studie

der ICA (International Copper Association).

ASPA: Innovation im Recycling, Synergien mit neuen Standorten

Aurubis hat Ende Juli den geplanten Bau einer hochmodernen weiteren

Recyclinganlage in Beerse (Belgien) bekannt gegeben. Mit der neuen

hydrometallurgischen Anlage ASPA (Advanced Sludge Processing by Aurubis)

stärkt das Unternehmen sein Kerngeschäft und geht den nächsten Schritt, um

das effizienteste und nachhaltigste Hüttennetzwerk weltweit zu werden. In

den kommenden Jahren sind hier Investitionen in Höhe von 27 Mio. EUR geplant.

In der neuen Anlage werden Anodenschlämme, ein wertvolles Zwischenprodukt

der Kupferelektrolyse, aus den Recyclingstandorten in Beerse und Lünen

verarbeitet. ASPA ist ein sehr gutes Beispiel für die Synergien, die durch

die Integration der neuen Standorte Beerse und Berango in den

Aurubis-Produktionsverbund entstanden sind.

Positiver Ausblick: Sehr geringer Einfluss der Coronakrise, Bestätigung der

Jahresprognose; Capital Market Day im Dezember

Aurubis ist bisher sehr robust durch die Coronakrise gekommen. Die

Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres, das am 30.

September endet, schätzt das Unternehmen als sehr gering ein. Aufgrund der

stark gestiegenen CO2-Preise rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr

jedoch mit deutlich höheren Stromkosten gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig

erwartet Aurubis eine weitere Ergebnisverbesserung aus dem Performance

Improvement Program (PIP) durch Kostensenkungen.

Im Geschäftsjahr 2020/21 wird Aurubis das bisher bis 2022/23 gesteckte Ziel,

Synergien in Höhe von 15 Mio. EUR (EBITDA) aus der Integration der erworbenen

Standorte Beerse und Berango zu erzielen, bereits erreichen. Insgesamt wird

für den Aurubis-Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 ein operatives EBT zwischen

270 und 330 Mio. EUR und ein operativer ROCE zwischen 9 und 12 % erwartet.

Wie bereits angekündigt, überprüft Aurubis in einem mehrstufigen Prozess

seine aktuelle Konzernstrategie; detaillierte Informationen und konkrete

Maßnahmen wird das Unternehmen auf dem Capital Market Day am 06. und 07.

Dezember 2021 vorstellen.

Sämtliche Informationen zur Aurubis AG, ihren Töchtern und Beteiligungen

sind ab sofort auch auf der neuen Website www.aurubis.com abrufbar.

* Da das IFRS-Ergebnis unter anderem Bewertungseffekte aus

Metallpreisschwankungen enthält, weist Aurubis abweichend hiervon das

operative Ergebnis (EBT) aus. Dessen Darstellung eliminiert die Effekte aus

Metallpreisschwankungen weitgehend und ermöglicht so eine realistischere

Beurteilung des Geschäftsverlaufs. Das operative EBT ist ausschlaggebend für

die Steuerung des Unternehmens.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen

und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet

komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische

metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit

höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen

Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen

wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte.

Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen,

Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte

wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis

schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend

integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die

Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen

Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im

operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über

Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes

Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an

und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

---------------------------------------------------------------------------

05.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aurubis AG

Hovestrasse 50

20539 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78

Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30

E-Mail: a.seidler@aurubis.com

Internet: www.aurubis.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1224202

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1224202 05.08.2021

°