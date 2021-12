DGAP-News: Aurubis AG: 2020/21 erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte, Dividendenvorschlag 1,60 EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis AG: 2020/21 erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte, Dividendenvorschlag 1,60 EUR

DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Aurubis AG: 2020/21 erfolgreichstes Geschäftsjahr der

Unternehmensgeschichte, Dividendenvorschlag 1,60 EUR

03.12.2021 / 07:01

Aurubis: 2020/21 erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte,

Dividendenvorschlag 1,60 EUR

- Operatives EBT stieg im Geschäftsjahr 2020/21 um 60 % auf 353 Mio. EUR (Vj.

221 Mio. EUR), höchstes Ergebnis der Konzerngeschichte

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung eine Dividende von

1,60 EUR je Aktie vor

- Konzernstrategie aktualisiert: Kerngeschäft stärken, Wachstum insbesondere

im Recycling, Vorreiterrolle in Nachhaltigkeit ausbauen

- Aurubis bekräftigt: wollen deutlich vor 2050 klimaneutral in der

Produktion sein

Hamburg, 03. Dezember 2021 - Das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr

2020/21 der Aurubis AG (Aurubis) war das finanziell erfolgreichste der

Unternehmensgeschichte: Mit 353 Mio. EUR erzielte der Multimetall-Produzent

ein insgesamt hervorragendes operatives Ergebnis vor Steuern (EBT), das rund

60 % über dem des Vorjahres (221 Mio. EUR) lag. Damit übertraf Aurubis auch

die Prognose für das Geschäftsjahr deutlich. Der operative ROCE (Rendite auf

das eingesetzte Kapital) stieg ebenfalls und erreichte 15,6 % (Vj. 9,3 %).

Das Ergebnis für das 4. Quartal belief sich auf 85 Mio. EUR (Vorjahresquartal:

88 Millionen EUR).

Angesichts des hervorragenden Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat

von Aurubis der Hauptversammlung am 17. Februar 2022, die wieder in

digitaler Form stattfinden wird, eine erneut erhöhte Dividende von 1,60 EUR je

Aktie (Vj. 1,30 EUR) vor. Sofern die Hauptversammlung den Vorschlag annimmt,

liegt die Ausschüttungsquote bei 26 % (Vj. 35 %) des operativen

Konzernergebnisses.

Trotz Herausforderungen: gute Anlagenverfügbarkeit, hohe Nachfrage,

gestiegene Metallpreise

Sowohl auf der Primärrohstoffseite, (Konzentrate) als auch bei

Recyclingmaterialien - den Sekundärrohstoffen - konnte sich Aurubis

anhaltend gut versorgen. Stark gestiegene Raffinierlöhne für Altkupfer und

sonstige Recyclingmaterialien wirkten zudem positiv auf das Ergebnis.

Außerdem profitiert Aurubis von einem sehr guten Metallergebnis bei stark

gestiegenen Metallpreisen insbesondere bei Kupfer, Nickel und Zinn. Eine

hohe Nachfrage nach Produkten stützte das Ergebnis zusätzlich. Gegenläufig

wirkten hohe Kosten für Energie.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 826 Mio. EUR (Vj. 367 Mio.

EUR).*

"Wir sind stolz auf das Geleistete in einem Geschäftsjahr, das immer noch

weitgehend unter Corona-Bedingungen lief - und dies, trotz dieser und

anderer Herausforderungen wie Lieferkettenengpässen und steigenden

Energiepreisen, nahezu reibungslos. Weitere positive Faktoren waren eine

konzernweit hohe Anlagenverfügbarkeit, die erfolgreiche, rasche Integration

der neuen Recyclingstandorte in Belgien und Spanien in den Konzern oder die

weitere konsequente Umsetzung unseres Kostensenkungsprogramms", betont

Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG.

Doch es gab auch weniger gute Nachrichten: So wurde das Werk in Stolberg

(NRW) nach einem Starkregenereignis im Sommer 2021 zerstört, konnte zuvor

jedoch evakuiert werden. Mitarbeitende kamen nicht zu Schaden. Der Standort

wurde neu aufgebaut, im November konnte die Produktion schrittweise wieder

aufgenommen werden. Da das Ereignis vollständig versichert war, ist Aurubis

hieraus kein Schaden entstanden. "Ohne unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter vor Ort und die sofortige, unbürokratische Unterstützung aus der

Aurubis-Gruppe wäre dies nicht möglich gewesen. Wir sprechen den Kolleginnen

und Kollegen unseren tiefen Dank und Anerkennung für diese außergewöhnliche

Leistung aus", unterstreicht Roland Harings.

Weiteres strategisches Wachstum vor allem im Recycling

Mit dem sehr guten Konzernergebnis im Rücken treibt das

Multimetall-Unternehmen seine Neuausrichtung weiter voran. Die

Konzernstrategie wurde aktualisiert und geschärft. So ist neben der

Sicherung des Kerngeschäfts das Recyclinggeschäft ein wichtiger Eckpfeiler

der Strategie, hier wird Aurubis weiter wachsen. Harings erläutert: "Wir

wollen verantwortungsvoll aus Rohstoffen Metalle für eine innovative und

nachhaltige Welt schaffen. Erstmalig verarbeitete Aurubis im letzten

Geschäftsjahr mehr als 1 Mio. t Recyclingmaterial - dies zeigt

eindrucksvoll, was Aurubis heute allein in diesem Bereich zu leisten

imstande ist." Das Wachstum soll insbesondere auch durch lokale Präsenz in

vielversprechenden internationalen Märkten erfolgen. Erst im November

kündigte Aurubis den Bau eines Recyclingwerks in Georgia (USA) an, eine

Investition von ca. 300 Mio. EUR. Rund 90.000 t komplexe Recyclingmaterialien

will der Multimetall-Recycler ab 2024 am neuen Standort in Richmond County

verarbeiten, Zwischenprodukte zu großen Teilen an seinen europäischen

Hüttenstandorten zu verschiedenen Industrie- und Edelmetallen

weiterverarbeiten - aber auch direkt im US-amerikanischen Markt verkaufen.

Im belgischen Beerse wird Aurubis in den kommenden Jahren, knapp 30 Mio. EUR

in eine hochmoderne metallurgische Anlage (ASPA) investieren, die zinn- und

edelmetallreiche Anodenschlämme noch besser verarbeiten kann.

Dekarbonisierung: Klimaneutrale Produktion deutlich vor 2050

Dies sind erste Beispiele, mit denen Aurubis die Kreislaufwirtschaft weiter

stärkt und den europäischen Green Deal sowie die Pläne des amerikanischen

Green New Deal unterstützt. Roland Harings bekräftigt: "Aurubis strebt an,

deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren. Wir verstehen uns als

Anbieter von Lösungen für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften, um

Dekarbonisierung zu beschleunigen." Dazu brachte Aurubis auch 2020 und 2021

diverse Initiativen zur CO2-Reduktion in der Multimetall-Produktion auf den

Weg: Anstelle von Erdgas wurde beispielsweise der Einsatz von grünem

Wasserstoff im Anodenofen des Hamburger Werks erfolgreich getestet; durch

konsequenten Einsatz von Wasserstoff könnte der CO2-Ausstoß allein in

Hamburg um 6.200 t pro Jahr reduziert werden - Voraussetzung ist ein

wirtschaftlich rentables Angebot an grünem Wasserstoff.

Industrielle Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit

Aurubis ist das nachhaltigste Hüttennetzwerk weltweit. In der überarbeiteten

Konzernstrategie mit dem Zusatz "Driving Sustainable Growth" wird dieser

Anspruch noch unterstrichen. "Durch unser Know-how werden wertvolle Metalle

erzeugt und im Wertkreislauf gehalten; damit können Rohstoffvorkommen

geschont werden. Unsere Produktionsverfahren gehören zu den

umweltfreundlichsten weltweit, wir halten international höchste Standards

ein", zieht Roland Harings Bilanz. Dies wurde Aurubis z.B. durch die

renommierte Ratingagentur Eco Vadis bescheinigt - hier gehört das

Multimetall-Unternehmen zu den besten 1 Prozent der Branche.

Aurubis erhöht Prognosekorridor für das Geschäftsjahr 2021/22

Das vergangene Geschäftsjahr hat gezeigt: Aurubis ist sehr gut aufgestellt -

finanziell wie operativ - und hat somit die besten Voraussetzungen für die

Umsetzung der weiterentwickelten Strategie. Für 2021/22 bleibt Aurubis

ambitioniert und will an das bisher beste Jahr in der Unternehmensgeschichte

anknüpfen, selbst im Umfeld steigender Kosten und Energiepreise. Konkret

prognostiziert das Multimetall-Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr

ein operatives EBT von 320 bis 380 Mio. EUR. Den operativen ROCE erwartet das

Unternehmen zwischen 12 und 16 %. (Vorjahr: zwischen 9 und 12 %).

Gestützt auf Branchenprognosen und die aktuelle Nachfrage in den Märkten

geht Aurubis von einem guten Angebot an Kupferkonzentraten, einem mindestens

stabilen Angebot an Recyclingmaterialien und einer positiven globalen

Kupfernachfrage aus. Die Aurubis-Kupfer-Prämie für 2022 ist aufgrund der

Nachfrage und gestiegener Kosten auf 123 US$/t erhöht worden (2021: 96 US$).

Am 6. Dezember 2021 von 13 Uhr bis ca. 17 Uhr (MEZ) veranstaltet Aurubis für

Analysten und Investoren einen virtuellen Capital Market Day zu Strategie,

Märkten und Geschäftsfeldern. Der Zugangslink für den "listen-only"-Modus

(ohne Voranmeldung) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich

"Investor Relations:

www.aurubis.com/investor-relations/publikationen/capital-market-day

Den vollständigen Bericht über das Geschäftsjahr 2020/21 sowie weiteres

Informationsmaterial finden Sie ab sofort auf unserer Website unter

geschaeftsbericht2020-21.aurubis.com.

* Da das IFRS-Ergebnis unter anderem Bewertungseffekte aus

Metallpreisschwankungen aus unrealisierten Geschäften enthält, weist Aurubis

abweichend hiervon das operative Ergebnis (EBT) aus. Dessen Darstellung

eliminiert diese Effekte aus Metallpreisschwankungen auf unrealisierte

Geschäfte weitgehend und ermöglicht so eine realistischere Beurteilung des

Geschäftsverlaufs. Das operative EBT ist ausschlaggebend für die Steuerung

des Unternehmens.

Auf einen Blick

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen

und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet

komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische

metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit

höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen

Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen

wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte.

Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen,

Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte

wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Metals

for progress. Driving Sustainable Growth" - dieser Maxime folgend integriert

das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die

Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen

Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im

operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeitende, verfügt über

Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes

Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an

und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

03.12.2021

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aurubis AG

Hovestrasse 50

20539 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78

Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30

E-Mail: a.seidler@aurubis.com

Internet: www.aurubis.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°