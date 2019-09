DGAP-News: Aurora Solar Technologies meldet Rekordbestellung und gibt ein Unternehmens-Update (deutsch)

Aurora Solar Technologies meldet Rekordbestellung und gibt ein Unternehmens-Update

03.09.2019 / 15:49

North Vancouver, Kanada, 4. September 2019 - Aurora Solar Technologies Inc.

(TSX.V: ACU) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine

bis dato größte Einzelbestellung nach Stückzahl erhalten hat, um einen in

China ansässigen großen Hersteller von hocheffizienten PERC-Solarzellen zu

beliefern. Diese Bestellung von 20 DM-110e-Messsystemen folgt einer ersten

Bestellung desselben Kunden im Juni und wird voraussichtlich im Oktober 2019

ausgeliefert. Seit Januar 2019 hat das Unternehmen jetzt Bestellungen mit

einem Gesamtwert von über drei Millionen kanadischen Dollar erhalten. Das

Unternehmen gibt außerdem ein Update der laufenden Initiativen, die auf der

jüngsten Umsatzdynamik des Unternehmens aufbauen.

"Wir freuen uns, von einem der größten Solarzellenhersteller der Branche ein

signifikantes Folgegeschäft erhalten zu haben", sagte Gordon Deans, Chief

Executive Officer von Aurora. "Diese anhaltende Auftragslage ist ein

Anzeichen sowohl für das erneute Wachstum des chinesischen Solarmarkts als

auch für die Eignung unserer Geschäftsstrategie und unserer Produkte für

Hersteller, die sich auf die kostengünstige und ertragreiche Produktion von

PV-Zellen konzentrieren", fügte er hinzu.

Im Jahr 2018 begann Aurora eine Initiative zur aggressiveren

Geschäftsentwicklung in China. Das Unternehmen eröffnete eine Repräsentanz

in Shanghai, entwickelte eine Variante unseres DM-Messsystems, das speziell

auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes konzipiert wurde (das

"DM-110e"), erweiterte den Umfang der Evaluierungstests vor dem Verkauf und

rekrutierte Marktpartner in China, um unsere Präsenz und den Auftragsfluss

zu verbessern.

Nach der Anlaufzeit im Jahr 2018 ist diese Initiative jetzt erfolgreich im

Gange. Die in diesem Kalenderjahr bis dato eingegangene Bestellungen in Höhe

von drei Millionen kanadischen Dollar kamen größtenteils von chinesischen

Herstellern und Anbietern von Automatisierungssystemen. Wie geplant folgten

sie den Evaluierungsversuchen, die Ende 2018 begannen, und stammten aus

einem Vertriebsmix, der direkt von Aurora und in Zusammenarbeit mit unseren

neuen Marktpartnern in China, insbesondere Saratoga Technology, entwickelt

wurde.

Aurora hat jetzt das Mengengeschäft mit drei der laut Solar Media zehn

führenden Solarzellenhersteller des Jahres 2019 und zwei marktbeherrschenden

Anbietern von Automatisierungssystemen aufgebaut. Wir sind auch in der

Evaluierungstestphase mit einem anderen führenden Hersteller. Mit den jetzt

vorliegenden Aufträgen und dieser starken Position unter den größten

Akteuren hat Aurora seine Glaubwürdigkeit und Markenbekanntheit auf dem

dominierenden chinesischen Markt dramatisch gesteigert.

Mit Blick auf die Zukunft gibt Aurora für mehrere große Nachbestellungen

sowohl in China als auch in anderen ostasiatischen Ländern Angebote ab. In

den kommenden Monaten erwarten wir weitere Großaufträge. Das Unternehmen

erwartet außerdem die Markteinführung neuer Mess- und Analyseprodukte in der

zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres.

Über Aurora Solar Technologies

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der

Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und

Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass

die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es

ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer

Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität

zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und

angesehensten Hersteller von Solarzellen verwendet. Aurora hat seine

Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China,

sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein

börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU),

und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Die Webpräsenz von Aurora findet

sich unter www.aurorasolartech.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aurora Solar Technologies Inc.

Gordon Deans, P.Eng.

President and Chief Executive Officer

Tel. +1-778-241 5000

info@aurorasolartech.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.com

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

