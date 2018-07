DGAP-News: Augsburger IT-Start-up Conntac erhält bei erster Finanzierungsrunde hohes sechsstelliges Investment (deutsch)

Augsburger IT-Start-up Conntac erhält bei erster Finanzierungsrunde hohes sechsstelliges Investment

Augsburg, 26. Juli 2018. Bei der ersten Finanzierungsrunde (Serie A) hat das

Augsburger IT- und Telekommunikations-Start-up Conntac GmbH eine hohe

sechsstellige Summe erhalten. Investoren sind Startkapital-Fonds Augsburg,

Bayern Kapital, Wayra Deutschland sowie ein Business Angel. Die Runde wurde

über das BayStartUP Investoren-Netzwerk vorbereitet. Conntac bietet

Telekommunikationsanbietern Self-Service-Lösungen an, um Störungen des

Internetzugangs beim Kunden schneller beheben zu können. Mit dem frischen

Kapital wird Conntac seinen Wachstumskurs fortsetzen und die

Produktentwicklung im Mobilfunkbereich vorantreiben.

Die Conntac GmbH begann 2017 als Ausgründung einer Forschungsgruppe der

Hochschule Augsburg und schaffte mit der Positionierung als

Self-Service-Unternehmen den Durchbruch. Zuvor arbeitete das Gründerteam

bereits als Dienstleister für Software-, App- und Webentwicklung. "Wir

entwickeln Lösungen, mit deren Hilfe Kunden ihre technischen Probleme rund

um den Internetzugang selbständig lösen können, bevor eine persönliche

Betreuung notwendig wird", sagt Dr. Michael Faath, einer der beiden

Geschäftsführer der Conntac GmbH. Dabei werden intelligente

Netzwerkmessungen mit verständlichen Rückfragen und Anleitungen kombiniert.

Auf diese Weise können sich die Nutzer selbst helfen. Das entlastet die

Service-Hotlines der Anbieter. Mit der o2 DSL Hilfe App ist seit Anfang 2018

die erste Self-Service-App von Conntac auf dem Markt. Innerhalb weniger

Wochen verzeichnete die App bereits mehr als 20.000 Downloads.

"Wir verfolgen den erfolgreichen Weg der Augsburger Conntac GmbH schon seit

einiger Zeit. Nach mehreren gewonnenen Innovations-Preisen und der

fortgeschrittenen Produktentwicklung haben wir schnell unser Interesse an

einer Beteiligung bekundet. Die Idee einer selbsterklärenden

Diagnose-Software hat aus unserer Sicht ein großes Wachstumspotenzial auch

über den Telekommunikationsmarkt hinaus. An diesem Erfolg wollten wir uns

gerne beteiligen, zumal es ein Augsburger Unternehmen ist", erläutert Marcus

Wagner von der Startkapital-Fonds Augsburg GmbH das Investment.

"Conntac ist ein gutes Beispiel für die funktionierende Förderung von

erfolgversprechenden technologieorientierten Start-ups in Bayern. Ein Team

aus Hochschulabsolventen entwickelt ein innovatives Produkt, dann erfolgen

Förderung und Coaching durch das EXIST-Gründerstipendium, anschließend gibt

es ein erfolgreiches Accelerator-Programm. Wir haben investiert, weil uns

die Produktentwicklung von Conntac und der erste geschäftliche Erfolg

überzeugten", erklärt Dr. Georg Ried, Geschäftsführer bei Bayern Kapital.

Wayra, der Start-up-Accelerator von Telefónica, ist seit Mitte vergangenen

Jahres bei Conntac engagiert und beteiligt sich auch an der neuen

Finanzierungsrunde. Christian Lindener, CEO von Wayra Deutschland, sagt:

"Conntac und seine o2 DSL Hilfe-App sind hervorragende Beispiele für unsere

neue Strategie, um neue Technologien zu integrieren: Start-ups erhalten

Zugang zu unserem Konzern und können ihr entwickeltes Produkt unter realen

Bedingungen optimieren. Gleichzeitig eröffnet dies Telefónica den Zugang zu

innovativen Technologien. Davon profitieren beide Seiten."

"Die Lösung von Conntac ergänzt ideal unser digitales Serviceangebot. Ein

Anruf beim Kundenservice ist in den allermeisten Fällen nicht mehr nötig.

Das spart Zeit und steigert die Kundenzufriedenheit", sagt Christian

Schmidtchen, Head of Digital Assistance & Innovation bei Telefónica

Deutschland.

Und bei Conntac denkt man schon an viele weitere Möglichkeiten: "Unsere

Vision ist es, dass alle Menschen durch unsere Hilfe komplexe Vorgänge

selbst meistern. Wir werden in der Zukunft auch in anderen Bereichen und

Branchen an entsprechenden Lösungen arbeiten", sagt Conntac-Geschäftsführer

Benjamin Wöhrl.

Über Conntac

Das Augsburger IT-Start-up revolutioniert die Support-Prozesse von

Unternehmen. Die App-basierte Software von Conntac erkennt selbstständig

Probleme, führt im Problemfall einen intelligenten Dialog mit den Kundinnen

und Kunden durch und gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Das Unternehmen wurde im

Rahmen des EXIST-Programms durch das Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie und den Europäischen Sozialfonds von Juli 2016 bis Juni 2017

gefördert und mit dem Gründerpreis - Digitale Innovationen auf der CeBIT

2017 ausgezeichnet.

Pressekontakt Conntac

Dr. Michael Faath

Geschäftsführer

+ 49 (0)821 9078096-3

faath@conntac.net

www.conntac.net

Über die Startkapital-Fonds Augsburg GmbH

Bereits 1997 erkannte die Wirtschaft im Großraum Augsburg-München und die

IHK Schwaben die Bedeutung technologieorientierter, wachstumsstarker, junger

Unternehmen und Spin-offs. SKA Technology Venture Partners (SKA TVP) war die

regionale Antwort auf die Frage nach der (Eigen-kapital-) Finanzierung

dieser Unternehmen. Insgesamt zwölf Unternehmen mit mehr als 350

Mitarbeitern sind seither durch die Finanzierungsaktivitäten der SKA

entstanden und operieren heute sehr erfolgreich in verschiedensten Branchen,

wie 3D Druck, Medizintechnik, Maschinen- und Anlagenbau,

Informationstechnologie und Umwelt- / Abwassertechnologien. Der SKA TVP,

Co-Investoren sowie Förderinstitute und Banken investierten in den

vergangenen Jahren mehr als 50 Mio. EUR in neu gegründete Unternehmen. Ein

Erfolgsmodell mit großer, regionaler Wirkung. Der SKA wird heute von Marcus

Wagner verwaltet.

www.startkapitalfonds.de

Über Bayern Kapital

Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der

Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der

LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als

Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer

High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in

Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit

elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen

Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 273 Millionen Euro Beteiligungskapital

in rund 260 innovative technologieorientierte Unternehmen aus

verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT,

Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So

sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen

Unternehmen entstanden.

www.bayernkapital.de

Über Wayra Deutschland

Wayra, der Start-up-Track von Telefónica, identifiziert und fördert

innovative Gründerteams sowie junge Technologieunternehmen im Wachstum.

Wayra Deutschland unterstützt Start-ups über ein so genanntes

Venture-Client-Modell. Start-ups können mit Wayra eines der weltweit größten

Technologieunternehmen als Kunden gewinnen, ein bezahltes

Technologie-Projekt umsetzen, Zugang zu einer 47-Millionen-starken

Kundenbasis erhalten, durch die enge Zusammenarbeit mit Business Units

operative Exzellenz entwickeln und von einem globalen Mentoren- und

Technologienetzwerk profitieren. Zusätzlich hilft Wayra mit finanziellen

Mitteln sowie Coachings, stellt den Start-ups Büroflächen zur Verfügung und

organisiert Netzwerkveranstaltungen. Wayra richtet sein Angebot an junge,

wachsende Technologieunternehmen aus den Bereichen "Internet of Things"

(IoT), Datenanalytik, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI). Wayra

Deutschland wurde 2012 gegründet und verfügt über einen beeindruckenden

Track Record bei der Weiterentwicklung seiner bislang rund 40 geförderten

Start-ups. Zuletzt hat der Automobilzulieferer Continental das

Wayra-Start-up Parkpocket übernommen, das einen datenbasierten Service im

Bereich Off-Street-Parking anbietet. Wayra ist eine globale Initiative mit

Standorten in zehn Ländern - in Spanien, Großbritannien und Deutschland in

Europa sowie in Chile, Brasilien und fünf weiteren südamerikanischen

Ländern.

https://de.wayra.co/

