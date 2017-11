DGAP-News: Aufsichtsrat der Epigenomics AG ernennt Dr. Jorge Garces zum President & Chief Scientific Officer (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Aufsichtsrat der Epigenomics AG ernennt Dr. Jorge Garces zum President & Chief Scientific Officer

^ DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Personalie Aufsichtsrat der Epigenomics AG ernennt Dr. Jorge Garces zum President & Chief Scientific Officer

05.11.2017 / 23:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Aufsichtsrat der Epigenomics AG ernennt Dr. Jorge Garces zum President & Chief Scientific Officer

- Dr. Jorge Garces ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit hoher Technologie- und Entwicklungsexpertise

- Ernennung unterstreicht Epigenomics' Ambitionen im Hinblick auf klinische, technische und operative Exzellenz

- Neuer President & Chief Scientific Officer wird am 1. Dezember 2017 seine Tätigkeit aufnehmen

Berlin und Germantown, MD (USA), 5. November 2017 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 Herrn Dr. Jorge Garces zum President and Chief Scientific Officer ernannt hat. Dr. Garces, der eine Reihe von Top-Managementpositionen in US-Diagnostikunternehmen innehatte, wird als Mitglied des Vorstands der Epigenomics AG für die Bereiche Operations, Forschung und Entwicklung, Clinical Affairs, Regulatory and Qualität verantwortlich sein.

Dr. Garces (46) ist seit mehr als 20 Jahren in Führungspositionen von Unternehmen der Molekulardiagnostik und der Life-Sciences-Branche tätig. Dr. Jorges war Chief Executive Officer & President von AltheaDx Inc. und von Enigma Diagnostics, Inc. Davor war Dr. Garces als Vice President und Operations Manager bei Hologic, Inc. tätig, wo er die Entwicklung und FDA-Zulassung von Tests für zystische Fibrose und HPV (Humane-Papillom-Viren) leitete. Darüber hinaus war als Führungskraft bei GenMark Diagnostics und Third Wave Technologies tätig. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er für führende Diagnostikunternehmen wie Genzyme Genetics und Athena Diagnostics.

Dr. Garces erwarb seinen Doktorgrad in Zell- und Molekularbiologie an der City University of New York. Sein Postgraduiertenstudium absolvierte Dr. Garces auf dem Gebiet der Neurobiologie an der University of Massachusetts Medical School. Darüber hinaus verfügt Dr. Garces über einen MBA-Abschluss der Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University.

Heino von Prondzynski, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte: "Der Aufsichtsrat freut sich über die außerordentliche Führungsstärke sowie klinische und technische Expertise, die Dr. Garces' in den Vorstand von Epigenomics einbringen wird. Dr. Garces hat in seiner Karriere kontinuierlich seine Fähigkeit demonstriert, schlagkräftige Teams für die Entwicklung innovativer Produkte mit hohem klinischen Bedarf aufzubauen und zu führen. Er steht für die Breite und Tiefe der Erfahrung und Expertise, die für Epigenomics' zukünftiges Wachstum notwendig ist."

"Ich freue mich sehr, Teil des Epigenomics-Teams zu werden und mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um die Grundlage für wesentliches Wachstum zu legen," sagte Dr. Garces. "Epi proColon, Epigenomics' Bluttest zur Darmkrebserkennung, verfügt über das Potenzial, die Darmkrebsvorsorge-Quote zu erhöhen und somit Leben zu retten. Epigenomics ist auf dem Gebiet der Flüssigbiopsien hervorragend positioniert, um bei der nicht-invasiven Krebserkennung in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle zu spielen."

Dr. Uwe Staub, der seit 2013 als Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands tätig war, wird das Unternehmen zum 31. März 2018 verlassen. Der Zeitraum zwischen der Ernennung von Dr. Garces und dem Ende der Tätigkeit von Dr. Staub gewährleistet einen reibungslosen Übergang. "Der Aufsichtsrat zollt Dr. Staub hohe Anerkennung für seine Beiträge für die Entwicklung des Unternehmens", ergänzte Heino von Prondzynski. "Dr. Staub spielte eine wesentliche Führungsrolle in der Phase der Produktentwicklung und -zulassung. Der Aufsichtsrat wünscht Dr. Staub für die Zukunft alles Gute."

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt Epigenomics AG

Peter Vogt VP Corporate Communications & Investor Relations Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Tel.: +49 (0) 30 24345 386 ir@epigenomics.com

Epigenomics' rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

05.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

625069 05.11.2017

°