DGAP-News: Aufbereitung von schwer recyclebaren Plastikabfällen zur Herstellung von Konsumgütern - Ein Beitrag zur Lösung des globalen Plastikabfallproblems durch die einzigartige Technologie von Furukawa Electric (deutsch)

Aufbereitung von schwer recyclebaren Plastikabfällen zur Herstellung von Konsumgütern - Ein Beitrag zur Lösung des globalen Plastikabfallproblems durch die einzigartige Technologie von Furukawa Electric

Aufbereitung von schwer recyclebaren Plastikabfällen zur Herstellung von

Konsumgütern - Ein Beitrag zur Lösung des globalen Plastikabfallproblems

durch die einzigartige Technologie von Furukawa Electric

22.01.2021 / 11:27

15.1.2021 Furukawa Electric Co., Ltd.

TOKIO, JAPAN - Media OutReach - 22. Januar 2021 - Furukawa Electric hat eine

einzigartige Technologie entwickelt, um schwer recyclebaren Plastikabfall

wie Abfall von flexiblen Verpackungen zu einem hochfesten verstärkten

Kunststoff aufzubereiten.

Image: http://release-manager.media-outreach.com/i/118573

Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Dauerhaftigkeit und Qualität werden

flexible Verpackungen regelmäßig für den Schutz von Lebensmitteln und

Produkten des täglichen Bedarfs eingesetzt. Da flexible Verpackungen jedoch

häufig aus verschiedenen Kunststoffmaterialien sowie aus Aluminium und

Papier bestehen, landet dieser Abfall meistens auf der Mülldeponie oder im

Verbrennungsofen.

Die von uns verwendete Technologie nutzt die Zellulosefaser von Papierabfall

zur Verstärkung. Dabei wird in einem einzigen Prozess Papier in

Zellulosefasern zerfasert und die Fasern werden in den Kunststoff

eingearbeitet. Durch diese Technologie kann die Zugfestigkeit des

ursprünglichen Kunststoffs praktisch verdoppelt werden, wodurch das

recyclete Material für verschiedene Endanwendungen eingesetzt werden kann.

Diese Technologie wird seit 2019 für unsere Kabelprodukte verwendet. Des

Weiteren konnten in Zusammenarbeit mit Zebra Co., Ltd, Kugelschreiber aus

verschiedenen flexiblen Verpackungen hergestellt und bereits der Nutzung

zugeführt werden.

Wir werden uns nicht auf die Produkte unseres Unternehmens beschränken,

sondern mit allen Parteien in der Recycling-Wertschöpfungskette

zusammenarbeiten, um das Anwendungsspektrum dieser Technologie auf

Schreibwaren, Möbel, Elektrogeräte und Automobilteile zu erweitern. Durch

die weltweite Verbesserung des Kunststoffrecyclings werden wir unseren

Beitrag dazu leisten, das Problem der Plastikabfälle zu lösen.

URL der Pressemitteilung:

https://www.furukawa.co.jp/en/release/2020/fun_20201218.html

Medienkontakt:

fec.pub@furukawaelectric.com

