DGAP-News: Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2018 (deutsch)

Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2018

DGAP-News: AUDI AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht

Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2018

31.10.2018 / 10:09

AUDI KONZERN VON JANUAR BIS SEPTEMBER 2018 - KERNBOTSCHAFTEN

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen

finden Sie am Ende des Dokuments.

- Ausnahmejahr 2018 macht sich für Audi besonders im 3. Quartal bemerkbar:

- negative Sondereinflüsse im Zusammenhang mit der Dieselthematik durch

Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft München II in Höhe von -800 Mio. EUR

- Angebotsunterbrechungen im Zuge WLTP-Umstellung beeinflussen

Auslieferungen; vor allem im September deutlicher Rückgang nach

Vorzieheffekten im Juli und August - zum Jahresende wieder passendes

Produktangebot erwartet

- Modell- und Technologieoffensive - Aus- und Anlaufsituation neuer Modelle

sowie Neustrukturierung Produktionsnetzwerk belasten Kapazitäten

- erfolgreiche Weltpremiere des vollelektrischen Audi e-tron - Vorbereitung

der Markteinführung nach bereits erfolgtem Produktionsstart in Brüssel

- Spitzenkennzahlen im 3. Quartal deutlich unter Vorjahr, kumulativ

überwiegend robust

- Auslieferungen an Kunden mit 1.407.718 (1.380.463) Fahrzeugen über Vorjahr;

Wachstum vor allem in China und den USA

- Umsatzerlöse mit 44,3 (44,0) Mrd. EUR auf Vorjahresniveau

- Operatives Ergebnis mit 2,9 (3,9) Mrd. EUR aufgrund von Absatzrückgang im

Zuge WLTP und Sondereinflüssen rückläufig; Operative Umsatzrendite bei 6,5

(9,0) Prozent

- Vor Sondereinflüssen erreicht Operatives Ergebnis 3,7 (3,9) Mrd. EUR und

liegt bei einer Operativen Umsatzrendite von 8,3 (9,0) Prozent weiter im

strategischen Zielkorridor

- Netto-Cashflow mit 3,1 (2,6) Mrd. EUR dank Ausgaben- und

Investitionsdisziplin sowie Working Capital-Verbesserungen weiterhin hoch;

erhöhte Investitionen im vierten Quartal

- Fortschritte beim Audi Transformationsplan: Maßnahmen mit Wirkung auf

Operatives Ergebnis im Bereich eines hohen dreistelligen Millionenbetrags

umgesetzt

- Schlussquartal bleibt anspruchsvoll, Ausblick auf Gesamtjahr 2018

teilweise angepasst:

- Operatives Ergebnis / Operative Umsatzrendite, Kapitalrendite (RoI) und

Netto-Cashflow aufgrund von Sondereinflüssen deutlich unter Vorjahr erwartet

- Auslieferungen Marke Audi nahezu auf Vorjahresniveau; Umsatzerlöse steigen

leicht

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 verzeichnete die Weltwirtschaft

ein robustes Wachstum. Sowohl die fortgeschrittenen Volkswirtschaften als

auch die Schwellenländer zeigten jedoch im Jahresverlauf eine leicht

nachlassende wirtschaftliche Dynamik. Zudem führten unter anderem die

weltweit zunehmenden protektionistischen Tendenzen zu steigenden

konjunkturellen Unsicherheiten.

In Westeuropa expandierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten neun

Monaten des Jahres 2018 insgesamt solide, wobei die Wachstumsdynamik im

Zeitverlauf abnahm. Das anhaltend niedrige Zinsniveau und die verbesserte

Arbeitsmarktsituation stützten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Region

Zentral- und Osteuropa erzielte im Berichtszeitraum ein robustes

Wirtschaftswachstum. Dabei setzte sich die konjunkturelle Erholung Russlands

vor allem aufgrund steigender Rohölpreise langsam fort. Das Wachstum der

US-Wirtschaft stieg im Zuge der guten Konsumdynamik weiter an. Auch das

brasilianische BIP legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum etwas zu, dennoch

blieb die wirtschaftliche Lage aufgrund der unsicheren politischen Situation

angespannt. Ein im internationalen Vergleich sehr hohes BIP-Wachstum wies

die Volksrepublik China aus.

Von Januar bis September 2018 ist die weltweite Automobilnachfrage um 1,2

Prozent auf 62,2 (61,5) Mio. Fahrzeuge gestiegen. Während die Regionen

Westeuropa, Zentral- und Osteuropa, Asien-Pazifik sowie Südamerika einen

Anstieg der Neuzulassungen verzeichneten, waren die Verkaufszahlen in

Nordamerika rückläufig.

Der westeuropäische Automobilmarkt profitierte unter anderem von der

positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und erzielte einen

Neuzulassungszuwachs von 1,4 Prozent - trotz Angebotsverwerfungen im dritten

Quartal aufgrund des seit September 2018 geltenden Prüfzyklus WLTP

(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Der deutsche

Markt wies einen Anstieg der Automobilverkäufe von 2,4 Prozent auf. Zudem

entwickelten sich sowohl der französische als auch der spanische

Automobilmarkt mit einem Plus von 6,5 Prozent bzw. 11,7 Prozent sehr

positiv. In Italien verfehlten die Neuzulassungen mit -2,8 Prozent den

Vorjahreswert. Die Automobilnachfrage in Großbritannien verringerte sich um

-7,5 Prozent, unter anderem aufgrund der nach wie vor ungewissen

Auswirkungen der Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien.

Deutlich zulegen konnten die Neuzulassungen in Zentral- und Osteuropa. Dazu

trug der russische Automobilmarkt mit einem Zuwachs von 15,3 Prozent

entscheidend bei. Der US-amerikanische Markt für Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge stagnierte auf hohem Niveau. Dabei hielt der Nachfragetrend

hin zu SUV- und Pick-up-Modellen bei einem gleichzeitigen Rückgang der

klassischen Pkw-Segmente an. Der brasilianische Markt für Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge erholte sich weiter und konnte einen Anstieg der

Neuzulassungen von 13,2 Prozent erzielen. In China wies der Pkw-Markt eine

Wachstumsrate von 0,8 Prozent auf. Dabei war die Automobilnachfrage im

dritten Quartal 2018 im Zuge des Handelskonflikts zwischen China und den USA

rückläufig.

In den ersten neun Monaten 2018 verzeichneten die etablierten Motorradmärkte

im Hubraumsegment über 500 ccm einen Nachfragerückgang von -3,0 Prozent.

Deutlich rückläufig entwickelte sich der US-amerikanische Markt für

Motorräder. Die anderen weltweiten Absatzmärkte für Motorräder wiesen eine

heterogene Entwicklung auf.

BESONDERE EREIGNISSE

Dieselthematik

Die Staatsanwaltschaft München II hat am 16. Oktober 2018 einen

Bußgeldbescheid gegen die AUDI AG als Betroffene gemäß §§ 30 Abs. 1, 130

Abs. 1 OWiG im Zusammenhang mit Abweichungen von regulatorischen Vorgaben

bei bestimmten von der AUDI AG hergestellten bzw. vertriebenen V6 / V8

Dieselaggregaten und Dieselfahrzeugen erlassen. Durch den Bußgeldbescheid

wurde das gegen die AUDI AG laufende Ordnungswidrigkeitenverfahren der

Staatsanwaltschaft München II abschließend beendet. Der Bußgeldbescheid

sieht eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 800 Mio. EUR vor, die sich aus dem

gesetzlichen Höchstmaß einer Ahndung in Höhe von 5 Mio. EUR für fahrlässige

Ordnungswidrigkeiten sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile in

Höhe von 795 Mio. EUR zusammensetzt.

Nach den Ergebnissen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II ist

es zu Aufsichtspflichtverletzungen in der Organisationseinheit "Abgas

Service / Zulassung Aggregate" bei der Prüfung von Fahrzeugen auf ihre

regulatorische Konformität gekommen. Diese Aufsichtspflichtverletzungen

waren nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft München II

mitursächlich dafür, dass im Zeitraum seit 2004 fortwirkend bis zum Jahr

2018 bestimmte von der AUDI AG entwickelte Dieselaggregate des Typs V6 und

V8 nicht den regulatorischen Vorgaben entsprachen. Außerdem habe die AUDI AG

nicht erkannt, dass die von der Volkswagen AG, Wolfsburg, entwickelten

Dieselmotoren der Typen EA 288 (Gen3) in den USA und Kanada sowie EA 189

weltweit mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet waren. Die

AUDI AG hat die Geldbuße nach eingehender Prüfung akzeptiert und diese

vollständig bezahlt, womit der Bußgeldbescheid rechtskräftig geworden ist.

Durch den Bußgeldbescheid wird das gegen die AUDI AG laufende

Ordnungswidrigkeitenverfahren beendet. Die AUDI AG bekennt sich damit zu

ihrer Verantwortung für die vorgefallenen Aufsichtspflichtverletzungen.

Weltpremiere AUDI E-tron

Am 18. September 2018 präsentierte der Audi Konzern in San Francisco (USA)

den Audi e-tron der Weltöffentlichkeit. Der e-tron signalisiert als erstes

rein elektrisch angetriebenes Großserienmodell der Marke mit den Vier Ringen

den Start in die Elektrifizierungsoffensive. So wird Audi bis 2025 zwölf

E-Automobile in Serie bringen und zudem das Portfolio an

Plug-in-Hybridfahrzeugen weiter ausbauen. Das E-Angebot soll von der

Kompaktklasse bis zur Oberklasse alle relevanten Marktsegmente umfassen.

PRODUKTION

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sowie die

Effizienzklassen finden Sie am Ende des Dokuments.

Der Audi Konzern produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2018

insgesamt 1.402.393 (1.398.543) Automobile. Davon wurden 457.619 (395.748)

Audi Fahrzeuge vom assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive

Company, Ltd., Changchun (China), hergestellt. Von den weltweit gefertigten

Fahrzeugen des Audi Konzerns entfallen 1.398.301 (1.395.654) Automobile auf

die Premiummarke Audi und 4.092 (2.889) Fahrzeuge auf die Marke Lamborghini.

Die Marke Ducati produzierte im gleichen Zeitraum 45.372 (47.729)

Motorräder.

An unseren deutschen Standorten haben wir die Produktionsfahrweise bedingt

durch die Umstellung der Audi Modelle auf den neuen Prüfzyklus WLTP

angepasst. So fertigten wir in Ingolstadt von Januar bis September 2018

insgesamt 367.270 (415.552) Automobile der Marke Audi. In Neckarsulm fuhren

mit 135.431 (150.768) Audi Fahrzeugen auch aufgrund von Neuanläufen weniger

Automobile als im Vorjahr vom Band.

An unserem Produktionsstandort im mexikanischen San José Chiapa wurden im

Berichtszeitraum 134.134 (107.923) Audi Q5 bei der AUDI MÉXICO S.A. de C.V.

gefertigt.

Im ungarischen Gyr wurden von der Audi Hungaria Zrt. insgesamt 69.753

(78.536) Automobile hergestellt. In Gyr wird seit September im Rahmen der

Neustrukturierung unseres Produktionsnetzwerks auch der neue Audi Q3

produziert.

Bei der AUDI BRUSSELS S.A./N.V., Brüssel (Belgien), haben wir 64.310

(74.510) Fahrzeuge gefertigt. Hier ist im dritten Quartal 2018 die

Serienproduktion des Audi e-tron - unseres ersten vollelektrischen SUV -

gestartet.

Die AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., São Paulo,

fertigte im brasilianischen São José dos Pinhais nahe Curitiba in den ersten

neun Monaten 2018 insgesamt 5.710 (3.538) Automobile.

Im gleichen Zeitraum fuhren an den beiden Volkswagen Konzernstandorten in

Bratislava (Slowakei) und in Martorell (Spanien) 89.870 (78.646) bzw. 67.907

(85.327) Audi Fahrzeuge vom Band. Dabei waren die Produktionsabläufe in

beiden Werken ebenfalls von der Neustrukturierung unseres

Fertigungsnetzwerks betroffen. So wird der neue Audi Q8 als weiteres Modell

neben dem Audi Q7 in Bratislava produziert, während die neue Generation des

Audi A1 - bisher im Werk Brüssel produziert - in Martorell vom Band rollt.

Darüber hinaus wurden am Volkswagen Konzernstandort im indischen Aurangabad

6.297 (5.106) Fahrzeuge der Marke mit den Vier Ringen hergestellt.

Das assoziierte Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.,

Changchun (China), fertigte im Berichtszeitraum 390.559 (335.484) Automobile

der Marke Audi am Unternehmenssitz in Changchun und 66.971 (60.264) Audi

Fahrzeuge im südchinesischen Foshan.

Im dritten Quartal 2018 produzierte der Audi Konzern weltweit 377.640

(455.377) Automobile. Davon wurden 151.181 (136.886) Audi Fahrzeuge vom

assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun

(China), hergestellt. Auf die Marke Audi entfielen 375.918 (454.553)

Einheiten. Wie erwartet ist der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

auf die Anpassung unserer Produktionsfahrweise im Zusammenhang mit der

Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus zurückzuführen. Zudem wurden im dritten

Quartal Fahrzeuge vorgefertigt, die erst nach erfolgter Zulassungsfreigabe

in den Folgemonaten als Produktionsvolumen erfasst werden. Diese Bevorratung

soll eine schnelle Marktversorgung nach Zulassungsfreigabe sicherstellen.

Bei der Marke Lamborghini fuhren von Juli bis September 2018 insgesamt 1.722

(824) Fahrzeuge vom Band. Zudem wurden 7.375 (9.859) Motorräder der Marke

Ducati hergestellt.

Lesen Sie mehr zu den Produktionsstandorten der jeweiligen Modelle im Audi

Geschäftsbericht 2017 auf der Seite 95.

Automobilproduktion nach Modellen 1)

1) Die Tabelle enthält 457.619 (395.748) Audi Modelle, die vom assoziierten

Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun (China),

hergestellt wurden.

1-9/2018 1-9/2017

Audi A1 8.750 15.940

Audi A1 Sportback 55.918 58.570

Audi Q2 69.765 77.429

Audi A3 - 6.689

Audi A3 Sportback 124.211 126.416

Audi A3 Limousine 93.204 89.567

Audi A3 Cabriolet 8.229 9.211

Audi Q3 137.172 151.538

Audi TT Coupé 7.352 14.309

Audi TT Roadster 2.293 3.862

Audi A4 Limousine 180.457 149.468

Audi A4 Avant 65.506 78.771

Audi A4 allroad quattro 12.622 16.914

Audi A5 Sportback 59.466 57.813

Audi A5 Coupé 14.543 21.240

Audi A5 Cabriolet 10.291 15.580

Audi Q5 235.208 208.695

Audi A6 Limousine 143.652 137.360

Audi A6 Avant 34.748 41.475

Audi A6 allroad quattro 7.571 8.056

Audi A7 Sportback 15.296 12.805

Audi e-tron 449 -

Audi Q7 81.225 78.863

Audi Q8 9.263 250

Audi A8 19.446 12.330

Audi R8 Coupé 1.156 1.434

Audi R8 Spyder 508 1.069

Marke Audi 1.398.301 1.395.654

Lamborghini Urus 1.033 47

Lamborghini Huracán 2.153 1.926

Lamborghini Aventador 906 916

Marke Lamborghini 4.092 2.889

Segment Automobile 1.402.393 1.398.543

Motorenproduktion Automobile

1-9/2018 1-9/2017

Audi Hungaria Zrt. 1.495.364 1.499.362

Automobili Lamborghini S.p.A. 927 918

Motorenproduktion Automobile 1.496.291 1.500.280

Motorradproduktion

1-9/2018 1-9/2017

Scrambler 11.962 12.280

Naked/Sport Cruiser 9.354 14.749

(Diavel, Monster)

Dual/Hyper 11.713 11.763

(Hypermotard, Multistrada)

Sport (SuperSport, Superbike) 12.343 8.937

Marke Ducati 45.372 47.729

Segment Motorräder 45.372 47.729

Die Marke Ducati produzierte in den ersten drei Quartalen 2018 weltweit

45.372 (47.729) Motorräder. Dabei fertigte Ducati 37.774 (39.475) Zweiräder

am Unternehmenssitz in Bologna (Italien). Im thailändischen Amphur

Pluakdaeng rollten im gleichen Zeitraum 6.756 (7.374) Motorräder vom Band.

Zudem wurden im Rahmen einer Auftragsfertigung in Manaus (Brasilien) 842

(880) Einheiten produziert.

VERTRIEB UND AUSLIEFERUNGEN 1)

1) Die Vorperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sowie die

Effizienzklassen finden Sie am Ende des Dokuments.

Im Zeitraum von Januar bis September 2018 lieferte der Audi Konzern weltweit

1.617.793 (1.552.149) Automobile an Kunden aus. Davon wurden 440.197

(381.800) ausgelieferte Audi Modelle von der FAW-Volkswagen Automotive

Company, Ltd., Changchun (China), lokal gefertigt. Die Kernmarke Audi konnte

die Auslieferungen um 2,0 Prozent auf 1.407.718 (1.380.463) Fahrzeuge

steigern. Die Marke Lamborghini übergab im gleichen Zeitraum 3.554 (2.930)

Fahrzeuge an Kunden. Hier machte sich insbesondere auch der neue Lamborghini

Urus positiv bemerkbar. Zudem wurden von den sonstigen Marken des Volkswagen

Konzerns in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 insgesamt 206.521

(168.756) Fahrzeuge ausgeliefert. Die Marke Ducati händigte außerdem 43.939

(46.902) Motorräder an Kunden aus.

In Westeuropa verringerten sich unsere Auslieferungen an Kunden auf 577.919

(622.304) Audi Fahrzeuge. Dabei wirkten sich das anspruchsvolle Aus- und

Anlaufszenario im Rahmen unserer Modelloffensive sowie die erwarteten

Einschränkungen im Verkaufsangebot aufgrund der Umstellung unseres

Modellportfolios auf den neuen WLTP-Prüfzyklus belastend auf die

Verkaufssituation aus. Vor diesem Hintergrund war auch das Volumen auf

unserem deutschen Heimatmarkt rückläufig. Mit 218.662 (232.518) Audi

Modellen wurden hier -6,0 Prozent weniger Automobile an Kunden übergeben als

im Vorjahreszeitraum. In Großbritannien - unserem größten europäischen

Auslandsmarkt - verringerte sich die Nachfrage im Zuge der

Brexit-Unsicherheiten auf 124.081 (138.870) Audi Fahrzeuge. In Italien

verzeichneten wir mit 47.008 (51.765) ausgelieferten Fahrzeugen einen

Rückgang von

-9,2 Prozent. Während die Auslieferungen in Frankreich mit -11,7 Prozent

ebenfalls unter dem Wert des Vorjahreszeitraums lagen, erhöhte sich die

Nachfrage nach den Automobilen mit den Vier Ringen in Spanien um 6,2

Prozent.

In der Region Zentral- und Osteuropa lieferten wir in den ersten neun

Monaten 2018 insgesamt 38.276 (38.954) Audi Fahrzeuge an Kunden aus. Dabei

konnte die erfreuliche Entwicklung in einigen Ländern Zentraleuropas das

geringere Fahrzeugvolumen in Russland nicht ausgleichen.

Die Region Nordamerika konnte mit 207.422 (198.997) ausgelieferten

Automobilen der Marke mit den Vier Ringen erneut eine positive Entwicklung

im Berichtszeitraum verzeichnen. So haben wir unseren Wachstumskurs in den

USA mit 167.420 (160.914) ausgelieferten Audi Fahrzeugen weiter fortgesetzt.

Dabei war der Anstieg von 4,0 Prozent vor allem auf unsere erfolgreichen

SUV-Modelle zurückzuführen. In Kanada entwickelten sich unsere

Auslieferungen mit einem Plus von 4,1 Prozent ebenfalls erfreulich.

In der Region Südamerika hingegen verringerte sich unser Volumen auf 13.943

(15.520) Automobile - überwiegend beeinflusst durch die rückläufige

Auslieferungsentwicklung

in Brasilien.

Den höchsten absoluten Volumenzuwachs konnte in den ersten drei Quartalen

2018 erneut die Region Asien-Pazifik vorweisen. Hier wurden 542.858

(471.917) Fahrzeuge der Marke Audi an Kunden übergeben. Auf unserem größten

Einzelmarkt China verzeichneten wir einen Zuwachs von 15,4 Prozent und

lieferten im Berichtszeitraum 483.001 (418.670) Automobile der Marke mit den

Vier Ringen aus - ein neuer Bestwert in unserer Unternehmensgeschichte.

Im dritten Quartal 2018 verringerten sich die Auslieferungen an Kunden

angebotsbedingt im Zuge der Umstellung auf den Prüfzyklus WLTP auf 512.472

(517.389) Automobile. Darin enthalten sind 157.613 (148.389) ausgelieferte

Audi Modelle, die von der FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun

(China), lokal gefertigt wurden. Die Kernmarke Audi lieferte insgesamt

458.448 (471.780) Fahrzeuge aus. Von den sonstigen Marken des Volkswagen

Konzerns wurden im gleichen Zeitraum 52.797 (44.770) Automobile an Kunden

übergeben. Von Juli bis September 2018 lieferte die Marke Lamborghini 1.227

(839) Fahrzeuge aus, während im gleichen Zeitraum 11.660 (12.049) Motorräder

der Marke Ducati an Kunden ausgeliefert wurden.

Auslieferungen Automobile an Kunden nach Modellen 1), 2)

1) Die Tabelle enthält 440.197 (381.800) ausgelieferte Modelle, die vom

assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun

(China), lokal gefertigt wurden.

2) Die Vorperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

1-9/2018 1-9/2017

Audi A1 9.818 15.548

Audi A1 Sportback 59.999 56.955

Audi Q2 73.492 70.515

Audi A3 970 7.509

Audi A3 Sportback 123.985 132.305

Audi A3 Limousine 99.440 92.829

Audi A3 Cabriolet 8.748 10.730

Audi Q3 138.890 149.873

Audi TT Coupé 10.928 14.446

Audi TT Roadster 3.003 4.233

Audi A4 Limousine 187.546 154.038

Audi A4 Avant 73.832 80.565

Audi A4 allroad quattro 14.317 15.387

Audi A5 Sportback 59.788 47.557

Audi A5 Coupé 16.804 18.907

Audi A5 Cabriolet 13.250 10.534

Audi Q5 226.432 200.514

Audi A6 Limousine 138.326 138.445

Audi A6 Avant 35.748 42.263

Audi A6 allroad quattro 7.271 8.159

Audi A7 Sportback 14.582 13.784

Audi Q7 72.317 77.702

Audi Q8 3.099 -

Audi A8 12.360 15.174

Audi R8 Coupé 1.507 1.494

Audi R8 Spyder 830 997

Interne Fahrzeuge vor Markteinführung 436 -

Marke Audi 1.407.718 1.380.463

Lamborghini Huracán 2.283 1.963

Lamborghini Aventador 1.001 967

Lamborghini Urus 270 -

Marke Lamborghini 3.554 2.930

Sonstige Marken des Volkswagen Konzerns 206.521 168.756

Segment Automobile 1.617.793 1.552.149

Auslieferungen Motorräder an Kunden 3)

3) Die Vorperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

1-9/2018 1-9/2017

Scrambler 10.619 11.987

Naked/Sport Cruiser 10.891 14.265

(Diavel, Monster, Streetfighter)

Dual/Hyper 11.729 12.540

(Hypermotard, Multistrada)

Sport (SuperSport, Superbike) 10.700 8.110

Marke Ducati 43.939 46.902

Segment Motorräder 43.939 46.902

Die Marke Ducati übergab im Zeitraum Januar bis September 2018 insgesamt

43.939 (46.902) Motorräder an Kunden - ein Rückgang von -6,3 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnte sich Ducati trotz stabiler

Verkaufszahlen auf dem italienischen Heimatmarkt den insgesamt rückläufigen

Gesamtmarktzahlen nicht gänzlich entziehen.

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte Audi Modelle

Modelle Wesentliche Merkmale und Neuerungen

Audi RS 4 Avant vereint Alltagstauglichkeit mit RS-Performance

(neues Modell) geschärftes RS-Design (z. B. große Lufteinlässe

mit RS-typischer Wabenstruktur, prägnanter

Singleframe, markanter Dachkantenspoiler)

gesteigerte Effizienz und Gewichtsreduktion im

Vergleich zum Vorgängermodell wird seit Januar

2018 schrittweise in die Märkte eingeführt

Audi A7 Sportback viertüriges Coupé verkörpert dynamische Eleganz

(neues Modell) in Design und Technik klare, reduzierte

Formensprache im Interieur ergänzt um neues

Bedienkonzept MMI touch response konsequente

Elektrifizierung des Antriebs: verfügt

serienmäßig über neues Mildhybridsystem breites

Angebot an serienmäßigen und optionalen

Fahrerassistenzsystemen (z. B.

Kreuzungsassistent) wird seit März 2018

sukzessive in die Märkte eingeführt

Audi A6 Limousine neue Oberklasselimousine symbolisiert

(neues Modell) Fortschritt, Hightech und Hochwertigkeit

volldigitales MMI touch response System mit

intuitiver Bedienung und Personalisierbarkeit

konsequente Elektrifizierung des Antriebs:

verfügt serienmäßig über neues Mildhybridsystem

breites Angebot an serienmäßigen und optionalen

Fahrerassistenzsystemen (z. B.

Kreuzungsassistent) Vorstellung im Februar 2018,

wird seit Juli 2018 sukzessive in die Märkte

eingeführt

Audi A6 Avant verbindet Vielseitigkeit mit dynamischem Design

(neues Modell) und Fahrspaß volldigitales MMI touch response

System mit intuitiver Bedienung und

Personalisierbarkeit konsequente

Elektrifizierung des Antriebs: verfügt

serienmäßig über neues Mildhybridsystem breites

Angebot an serienmäßigen und optionalen

Fahrerassistenzsystemen (z. B.

Kreuzungsassistent) Vorstellung im April 2018,

wird seit September 2018 sukzessive in die

Märkte eingeführt

Audi RS 5 Sportback progressive Interpretation eines fünftürigen

(neues Modell ohne High-Performance-Coupés vereint emotionales

Vorgänger) Design mit hoher Alltagstauglichkeit und

überlegenen Fahrleistungen kraftvoller

V6-Biturbo-Motor, serienmäßiger permanenter

Allradantrieb quattro und RS-Sportfahrwerk

(optional) sorgen für dynamische

Fahreigenschaften mit hervorragender Traktion

Vorstellung im März 2018, Markteinführung ab dem

vierten Quartal 2018 zunächst in den USA und

Kanada

Audi Q8 (neues neues Gesicht der Q-Familie mit ausdrucksstarkem

Modell ohne Design und umfassender Konnektivität edler

Vorgänger) Innenraum mit MMI touch response System,

Hightechnavigation und innovativer

Sprachsteuerung konsequente Elektrifizierung des

Antriebs: serienmäßig neue Mildhybridtechnologie

mit 48-Volt-Bordnetz neuartige

Fahrerassistenzsysteme wie Remote Parkpilot oder

Remote Garagenpilot (voraussichtlich ab 2019)

Vorstellung im Juni 2018, wird seit August 2018

sukzessive in die Märkte eingeführt

Audi A1 Sportback markantes, maskulines Design mit straffer

(neues Modell) Linienführung sowie zahlreichen

Individualisierungsmöglichkeiten Infotainmentund

Fahrerassistenzsysteme auf Oberklasseniveau (z.

B. serienmäßig in Europa Audi pre sense front,

Spurverlassungswarnung) Interieurdesign stark

fahrerorientiert mit volldigitalem

Kombiinstrument und optionalem MMI touch Display

Vorstellung im Juni 2018, sukzessive

Markteinführung ab Herbst 2018

Audi TT / TTS Coupé sportlich-geschärftes Exterieurdesign mit

(Produktaufwertung) dreidimensionalem Kühlerschutzgitter und neuen

Stoßfängern leistungsstärkere Motoren mit

Otto-Partikelfilter, fahrdynamisches und

präzises Handling mit Progressivlenkung

erweiterte Serienausstattung (z. B. Audi drive

select und Bluetooth) digitale Vernetzung durch

Audi connect über schnellen LTE-Standard und

Audi smartphone Interface Vorstellung im Juli

2018, Markteinführung im vierten Quartal 2018

zunächst in Europa

Audi TT / TTS sportlich-geschärftes Exterieurdesign mit

Roadster dreidimensionalem Kühlerschutzgitter und neuen

(Produktaufwertung) Stoßfängern leistungsstärkere Motoren mit

Otto-Partikelfilter, fahrdynamisches und

präzises Handling mit Progressivlenkung

erweiterte Serienausstattung (z. B. Audi drive

select und Bluetooth) digitale Vernetzung durch

Audi connect über schnellen LTE-Standard und

Audi smartphone Interface Vorstellung im Juli

2018, Markteinführung im vierten Quartal 2018

zunächst in Europa

Audi Q3 (neues markante Front mit Singleframe im Oktagon-Design

Modell) sowie serienmäßigen LED-Scheinwerfern hoher

Alltagsnutzen durch längeren Radstand, variable

Raumaufteilung mit verschiebbarer Rückbank

smartes Infotainment mit digitalem

Kombiinstrument und optionaler neuartiger

Sprachsteuerung erhöhter Komfort durch

weiterentwickeltes Fahrwerk und neuen adaptiven

Fahrassistenten (optional) Vorstellung im Juli

2018, Markteinführung im vierten Quartal 2018 in

Europa

Audi e-tron (neues Oberklasse-SUV als erstes rein elektrisch

Modell ohne angetriebenes Serienmodell von Audi mit

Vorgänger) elektrischem Allradantrieb Reichweite von

voraussichtlich 400 km (nach WLTP),

Premiumladeservice mit mehr als 72.000

Ladepunkten in 16 EU-Märkten und

Schnelllademöglichkeit mit bis zu 150 kW sorgen

für hohe Alltagstauglichkeit virtuelle

Außenspiegel als High-End-Option erstmalig in

einem Serienautomobil Vorstellung im September

2018, Markteinführung im ersten Quartal 2019

zunächst in Europa

Audi SQ2 (neues neues Topmodell der Q2 Familie mit markantem

Modell ohne Exterieurdesign und vielen sportlichen Akzenten

Vorgänger) im Innenraum Hochleistungsmotor mit spontanem

Ansprechverhalten und gesteigertem Drehmoment

serienmäßiger Allradantrieb quattro verteilt bei

Bedarf bis zu 100 Prozent der Kräfte auf die

Hinterachse Fahrerassistenzsysteme aus der

Oberklasse wie Stauassistent oder Parkassistent

(beides optional) Vorstellung Anfang Oktober

2018, Markteinführung im ersten Quartal 2019

zunächst in Europa

Audi R8 Coupé schnellstes Serienmodell von Audi bekommt

(Produktaufwertung) sportlicheres Design und mehr Performance

optimierte Saugmotoren mit einzigartigem Sound

erhalten Partikelfilter sowie mehr Leistung und

Drehmoment Verbesserungen am Fahrwerk sorgen für

noch mehr Stabilität und Präzision Vorstellung

im Oktober 2018, schrittweise Markteinführung im

Laufe des ersten Quartals 2019

Audi R8 Spyder schnellstes Cabrio von Audi bekommt

(Produktaufwertung) sportlicheres Design und mehr Performance

optimierte Saugmotoren mit einzigartigem Sound

erhalten Partikelfilter sowie mehr Leistung und

Drehmoment Verbesserungen am Fahrwerk sorgen für

noch mehr Stabilität und Präzision Vorstellung

im Oktober 2018, schrittweise Markteinführung im

Laufe des ersten Quartals 2019

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte Lamborghini Modelle

Modelle Wesentliche Merkmale und Neuerungen

Lamborghi- erstes Super-SUV der Marke Lamborghini verbindet

ni Urus Geländetauglichkeit mit den Fahreigenschaften eines

(neues Supersportwagens permanenter Allradantrieb und

Modell Allradlenkung ermöglichen präzises Handling

ohne Carbon-Keramik-Bremsen, adaptive Luftfederung und aktive

Vorgänger) Wankstabilisierung sorgen für hohe Sicherheit und Komfort

(auch auf langen Strecken) luxuriöser Innenraum bietet

Platz für bis zu fünf Personen sukzessive Markteinführung

seit Sommer 2018

Lamborghi- leistungsstärkster Spyder der Huracán Familie

ni Huracán Hybridchassis aus Aluminium und Carbonfaser mit klarem

Performan- Fokus auf Leichtbau aktives Aerodynamiksystem

te Spyder "Aerodinamica Lamborghini Attiva" (ALA) sorgt für aktive

(neues Verteilung der aerodynamischen Last (entweder für hohen

Modell) Abtrieb oder für niedrigen Luftwiderstand) Vorstellung im

März 2018, sukzessive Markteinführung seit Sommer 2018

Lamborghi- limitierte Generation des V12-Topmodells von Lamborghini

ni neue Designmerkmale mit Fokus auf aerodynamische

Aventador Performance Allradantrieb, Allradlenkung und Leichtbau

SVJ (neues für technische Brillanz und optimiertes Handling

Modell) Vorstellung im August 2018, sukzessive Markteinführung ab

Anfang 2019

Im Berichtszeitraum eingeführte Ducati Modelle

Die Ducati Panigale V4 setzt als erstes Großserienmotorrad von Ducati mit

einem Vierzylinder-Motor seit Jahresbeginn neue Maßstäbe an der Spitze des

Ducati Sport Segments. In den drei verfügbaren Varianten - V4, V4 S und V4

Speciale - verschiebt die neue Panigale V4 die Grenzen der

Leistungsfähigkeit und Fahrbarkeit mit Know-how und Technik aus dem

Rennsport weiter nach oben. Zudem repräsentiert die neue Ducati Panigale 959

Corse seit dem ersten Quartal den höchsten sportlichen Ausdruck der Panigale

959. Das erfolgreiche Portfolio der Ducati Scrambler Baureihe wurde weiter

ausgebaut und um die Modelle 1100, 1100 Special und 1100 Sport erweitert.

Darüber hinaus ergänzt die neue Ducati Multistrada 1260 Enduro das Angebot

rund um die Multistrada Baureihe.

FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Erstanwendung neuer Bilanzierungsstandards

Der Audi Konzern hat alle ab dem Geschäftsjahr 2018 verpflichtend

anzuwendenden Rechnungslegungsnormen umgesetzt. Grundsätzlich wurden die

Änderungen im Zuge der Erstanwendung des IFRS 9 prospektiv angewendet.

Aufgrund der retrospektiven Anwendung der IFRS-9-Vorschriften zur

Designation von Optionsgeschäften wurden die Vorjahreswerte in geringem

Umfang angepasst. Beim IFRS 15 kam die modifizierte retrospektive

Transitionsmethode zur Anwendung. Zudem waren Aufwendungen für einzelne

Vertriebsprogramme umzugliedern.

Ertragslage 1)

1) Die Vorjahreswerte wurden im Zuge der Erstanwendung von IFRS 9 und IFRS

15 angepasst (siehe hierzu auch Erläuterungen zu IFRS 9 und IFRS 15 im

Halbjahresfinanzbericht 2018).

Von Januar bis September 2018 erwirtschaftete der Audi Konzern Umsatzerlöse

in Höhe von 44.257 (44.028) Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse im Segment Automobile erhöhten sich auf 43.659 (43.431)

Mio. EUR. Positive Effekte resultierten insbesondere aus dem Markterfolg

unseres neuen Audi Q5 und des Audi Q8 sowie aus dem Volumenwachstum in der

Region Asien-Pazifik. Zum Anstieg haben auch die Umsatzerlöse aus dem

Verkauf von Fahrzeugen der sonstigen Marken des Volkswagen Konzerns

beigetragen. Darüber hinaus steigerten wir die Umsatzerlöse aus dem

sonstigen Automobilgeschäft, im Wesentlichen aufgrund höherer Erlöse aus

Teilesatzlieferungen für die lokale Fertigung in China. Gleichzeitig

belasteten ein temporär eingeschränktes Verkaufsangebot aufgrund des neuen

Prüfzyklus WLTP, Modellwechsel bei zahlreichen Baureihen und

Währungseinflüsse die Entwicklung der Umsatzerlöse.

Entsprechend dem neuen Bilanzierungsstandard IFRS 9 wurden im

Berichtszeitraum auch Ergebnisse aus Devisensicherungsgeschäften, die vorher

im Wesentlichen im Sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen waren,

innerhalb der Umsatzerlöse erfasst. Weitere Auswirkungen ergaben sich im

Zusammenhang mit vertriebsbezogenen Leistungen, die im Vorjahr noch in den

Vertriebskosten und gemäß IFRS 15 seit dem Jahr 2018 umsatzmindernd als

Erlösschmälerungen ausgewiesen werden.

Im Segment Motorräder erwirtschafteten wir mit dem Geschäft rund um die

Motorradmarke Ducati Umsatzerlöse in Höhe von 599 (598) Mio. EUR. Dabei

standen den positiven Effekten aus dem aktuellen Modellmix unter anderem

Belastungen aus dem Volumenrückgang im Zuge der negativen Marktentwicklung

gegenüber.

Operative Ergebniskennzahlen Audi Konzern

in Mio. EUR 1-9/2018 1-9/2017

Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen 3.671 3.941

Sondereinflüsse - 800 -

Operatives Ergebnis 2.871 3.941

Segment Automobile 2.832 3.915

Segment Motorräder 39 26

bereinigt um PPA-Effekte 2) 56 44

in % 1-9/2018 1-9/2017

Operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen 8,3 9,0

Operative Umsatzrendite 6,5 9,0

Segment Automobile 6,5 9,0

Segment Motorräder 6,5 4,4

bereinigt um PPA-Effekte 2) 9,4 7,3

Umsatzrendite vor Steuern 7,8 9,0

2) Effekte in Verbindung mit der Kaufpreisallokation

Das laufende Geschäft des Audi Konzerns spiegelt sich im Operativen Ergebnis

vor Sondereinflüssen in Höhe von 3.671 (3.941) Mio. EUR wider. Dies

entspricht einer Operativen Umsatzrendite vor Sondereinflüssen von 8,3 (9,0)

Prozent. Belastet durch Sondereinflüsse von insgesamt -800 Mio. EUR

erreichte das Operative Ergebnis des Audi Konzerns 2.871 (3.941) Mio. EUR,

was einer Operativen Umsatzrendite von 6,5 (9,0) Prozent entspricht. Die

Sondereinflüsse resultieren aus dem Bußgeldbescheid zum abgeschlossenen

Ordnungswidrigkeitenverfahren der Staatsanwaltschaft München II gegen die

AUDI AG.

Sondereinflüsse sind bestimmte Sachverhalte, die sich im Abschluss

widerspiegeln und deren gesonderte Angabe nach unserer Einschätzung eine

bessere Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs des Audi Konzerns

ermöglicht.

Im Segment Automobile erwirtschafteten wir - unter Berücksichtigung der

belastenden Sondereinflüsse - ein Operatives Ergebnis in Höhe von 2.832

(3.915) Mio. EUR und eine Operative Umsatzrendite von 6,5 (9,0) Prozent. Das

Geschäftsjahr 2018 ist durch die Umsetzung unserer Produktoffensive und der

damit verbundenen Aus- und Anläufe sowie eine Vielzahl von Markteinführungen

geprägt. Zudem haben wir finanzielle Vorleistungen für die Mobilität der

Zukunft und neue Technologien getätigt. Neben den Sondereinflüssen

belasteten unter anderem auch die Angebotsschwankungen im Zuge der

Einführung des neuen Prüfzyklus WLTP das Operative Ergebnis. Positive

Impulse für das Operative Ergebnis resultierten aus der konsequenten

Umsetzung des Audi Transformationsplans. So haben wir im Berichtszeitraum

Januar bis September 2018 bereits Maßnahmen im Bereich eines hohen

dreistelligen Millionenbetrags mit Wirkung auf das Operative Ergebnis im

Gesamtjahr umgesetzt. Durch ein wirksames Währungsmanagement wirkten sich

Währungseinflüsse positiv auf das Operative Ergebnis aus. Nach erfolgtem

Hochlauf unserer Fertigung in Mexiko profitieren wir nun auch von unserem

Natural Hedge im US-Dollar-Raum. Die Anwendung der neuen

Rechnungslegungsstandards hatte in Summe keine wesentliche Auswirkung auf

das Operative Ergebnis.

Das Operative Ergebnis im Segment Motorräder erhöhte sich in den ersten drei

Quartalen 2018 vor allem aufgrund des besseren Modellmix und aufgrund von

Effizienzmaßnahmen trotz negativer Währungseffekte auf 39 (26) Mio. EUR.

Dies entspricht einer Operativen Umsatzrendite von 6,5 (4,4) Prozent.

Bereinigt um die mit der Kaufpreisallokation verbundenen Effekte erzielten

wir ein Operatives Ergebnis in Höhe von 56 (44) Mio. EUR und eine Operative

Umsatzrendite von 9,4 (7,3) Prozent.

Finanzergebnis Audi Konzern

in Mio. EUR 1-9/20- 1-9/20-

18 17

Ergebnis aus at-Equity-bewerteten Anteilen 191 443

davon FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. 137 228

davon Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) 116 67

Company Limited

davon SAIC Volkswagen Automotive Company Ltd. 4 -

davon There Holding B.V. - 65 132

Zinsergebnis 89 - 13

Übriges Finanzergebnis 306 - 397

davon Markenausgleich Chinageschäft 203 142

davon Dividende FAW-Volkswagen Automotive Company, 162 -

Ltd. 1)

Finanzergebnis 586 33

davon Chinageschäft 2) 622 437

1) Anteil Zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte

2) beinhaltet die Positionen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.,

Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Company Limited, SAIC Volkswagen

Automotive Company Ltd., Markenausgleich Chinageschäft und Dividende

FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.

Das Finanzergebnis des Audi Konzerns erhöhte sich in den ersten neun Monaten

des Jahres 2018 auf 586 (33) Mio. EUR, unter anderem im Zuge des gestiegenen

Ergebnisses aus unserem Chinageschäft. Ein ebenfalls positiver Effekt

resultierte aus der Anwendung des IFRS 9 - so werden seit Jahresbeginn

Sicherungsgeschäfte unter anderem zu Restwertentwicklungen nicht mehr im

Finanzergebnis, sondern im Sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen.

Im Vorjahreszeitraum wirkte ein Einmaleffekt in Höhe von 183 Mio. EUR aus

der Neubewertung der at-Equity-bewerteten Anteile an der There Holding B.V.,

Rijswijk (Niederlande), infolge der Beteiligung eines Investors am

Kartendienstleister HERE.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018 erreichte der Audi

Konzern ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3.458 (3.974) Mio. EUR und eine

Umsatzrendite vor Steuern in Höhe von 7,8 (9,0) Prozent. Das Ergebnis nach

Steuern lag bei 2.598 (3.008) Mio. EUR. Auch diese Kennzahlen sind durch die

Sondereinflüsse des dritten Quartals 2018 belastet.

Das dritte Quartal 2018 war maßgeblich durch ein temporär eingeschränktes

Verkaufsangebot im Zuge der WLTP-Einführung beeinflusst. Der Audi Konzern

erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 13.074 (14.017) Mio. EUR. Davon

sind dem Segment Automobile 12.924 (13.878) Mio. EUR zuzuordnen. Im Segment

Motorräder lagen die Umsatzerlöse aus dem Geschäft rund um die Motorradmarke

Ducati bei 151 (139) Mio. EUR. Von Juli bis September 2018 erreichte das

Operative Ergebnis des Audi Konzerns 110 (1.261) Mio. EUR - maßgeblich

beeinflusst durch Sondereinflüsse. Dies gilt auch für die Operative

Umsatzrendite in Höhe von 0,8 (9,0) Prozent. Vor Sondereinflüssen konnte ein

Operatives Ergebnis in Höhe von 910 (1.261) Mio. EUR und eine Operative

Umsatzrendite in Höhe von 7,0 (9,0) Prozent im dritten Quartal erreicht

werden. Dabei zeigten sich hier die bereits im Geschäftsbericht 2017

angekündigten erheblichen unterjährigen Schwankungen im Zuge der Umstellung

auf den Prüfzyklus WLTP im dritten Quartal besonders deutlich. Im dritten

Quartal 2018 erhöhte sich das Finanzergebnis des Audi Konzerns auf 136 (-39)

Mio. EUR. Von Juli bis September 2018 erreichte der Audi Konzern ein

Ergebnis vor Steuern in Höhe von 246 (1.223) Mio. EUR, die Umsatzrendite vor

Steuern belief sich auf 1,9 (8,7) Prozent. Das Ergebnis nach Steuern lag bei

218 (946) Mio. EUR. Auch diese Kennzahlen sind durch die Sondereinflüsse des

dritten Quartals 2018 belastet.

Vermögenslage

Zum 30. September 2018 erhöhte sich die Bilanzsumme des Audi Konzerns

gegenüber dem 31. Dezember 2017 auf 66.138 (63.680) Mio. EUR.

Die langfristigen Vermögenswerte lagen mit 29.461 (29.469) Mio. EUR auf dem

Niveau vom 31. Dezember 2017. Die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich

auf 36.398 Mio. EUR gegenüber 33.846 Mio. EUR zum Jahresende 2017, vor allem

durch die Fahrzeugbevorratung im Zuge von WLTP. Zum 30. September 2018 stieg

das Eigenkapital des Audi Konzerns auf 28.955 Mio. EUR gegenüber 28.171 Mio.

EUR zum 31. Dezember 2017. Die Eigenkapitalquote des Audi Konzerns erreichte

43,8 (44,2) Prozent zum 30. September 2018. Zum Stichtag haben sich die

langfristigen Schulden mit 14.043 (14.301) Mio. EUR geringfügig reduziert.

Zum gleichen Zeitpunkt stiegen die kurzfristigen Schulden auf 23.140 Mio.

EUR gegenüber 21.208 Mio. EUR zum 31. Dezember 2017, unter anderem wegen des

Anstiegs der sonstigen Verbindlichkeiten aufgrund der Verpflichtungen aus

dem Bußgeldbescheid zum abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren der

Staatsanwaltschaft München II gegen die AUDI AG.

Finanzlage 1)

1) Die Vorjahreswerte wurden im Zuge der Erstanwendung von IFRS 9 und IFRS

15 angepasst (siehe hierzu auch Erläuterungen zu IFRS 9 und IFRS 15 im

Halbjahresfinanzbericht 2018).

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 erwirtschaftete der Audi Konzern

einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 6.248

(5.524) Mio. EUR. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf unser Working

Capital Management zurückzuführen. Erwartungsgemäß belasteten

Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit der Dieselthematik in Höhe von

rund 0,4 Mrd. EUR den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Im

Vorjahr lagen diese noch bei rund 1 Mrd. EUR. In Summe erhöhte sich der

Netto-Cashflow des Audi Konzerns auf 3.116 (2.552) Mio. EUR. Die

Netto-Liquidität des Audi Konzerns lag zum 30. September 2018 bei 21.430

Mio. EUR gegenüber 19.039 Mio. EUR zum 30. September 2017.

KONSOLIDIERUNGSKREIS

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen des Konsolidierungskreises,

die auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentliche

Auswirkungen haben. Darüber hinaus hat sich der Audi Konzern im Juni 2018 im

Zusammenhang mit der strategischen Weiterentwicklung des Chinageschäfts mit

1 Prozent an der SAIC Volkswagen Automotive Company Ltd., Shanghai (China),

beteiligt. Die Beteiligung wird nach der Equity-Methode in den

Konzernabschluss einbezogen.

BELEGSCHAFT

Audi gestaltet den Wandel der Automobilindustrie aktiv mit. Neben der

weiterhin gezielten Rekrutierung von Experten für die strategischen

Zukunftsfelder wie Elektromobilität und Digitalisierung qualifizieren wir

unsere Mitarbeiter maßgeschneidert für neue Technologien und Aufgabenfelder

wie Big Data und künstliche Intelligenz. Dafür haben wir das Budget für

Weiterbildung um ein Drittel auf insgesamt 80 Mio. EUR jährlich erhöht. Auf

Basis unserer Unternehmenswerte fördern wir innovative Arbeitsformen, die

uns agiler machen und stärker vernetzen. Im September 2018 haben rund 800

junge Menschen eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Audi begonnen.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Mit Wirkung vom 2. Oktober 2018 ist Herr Rupert Stadler aus dem Vorstand der

AUDI AG ausgeschieden. Der Aufsichtsrat der AUDI AG hat am selben Tag einer

entsprechenden Vereinbarung zur Beendigung seines Amtes sowie seines

Dienstvertrages zugestimmt.

Herr Dr. Peter Mertens scheidet mit Wirkung zum 31. Oktober 2018 aus dem

Vorstand der AUDI AG aus.

Herr Hans-Joachim Rothenpieler wurde mit Wirkung zum 1. November 2018 zum

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für den Geschäftsbereich Technische

Entwicklung, bestellt.

PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT

Prognosebericht

Für das Gesamtjahr 2018 rechnet der Audi Konzern unverändert mit einer etwas

geringeren Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft als im Vorjahr. Hierbei

erwarten wir sowohl für die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften als

auch für die Schwellenländer eine schwächere wirtschaftliche Dynamik als im

Jahr 2017. Der Audi Konzern geht davon aus, dass die höchsten Zuwächse des

Bruttoinlandsprodukts nach wie vor in der Region Asien-Pazifik erreicht

werden. Allerdings könnten politische Unsicherheiten und zunehmende

Handelshemmnisse, eine stärker als erwartet anziehende Inflation oder ein

beschleunigter Ausstieg aus der insgesamt expansiven Geldpolitik die

weltweiten Wachstumsaussichten belasten. Zudem stellen geopolitische

Spannungen und Konflikte, strukturelle Defizite einzelner Länder sowie

Turbulenzen auf den Finanzmärkten und protektionistische Tendenzen weiterhin

mögliche Störfaktoren dar.

Der Audi Konzern geht davon aus, dass die weltweite Automobilnachfrage im

Jahr 2018 auf Vorjahresniveau liegen dürfte. Ein Anstieg der Neuzulassungen

wird für die Pkw-Gesamtmärkte in den Regionen Westeuropa, Zentral- und

Osteuropa sowie Südamerika erwartet. In Nordamerika rechnen wir mit leicht

rückläufigen Neuzulassungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Auch in der

Region Asien-Pazifik dürften die Verkäufe nach aktuellem Kenntnisstand

leicht unter dem Vorjahresniveau liegen.

In den für die Marke Ducati relevanten Motorradmärkten im Hubraumsegment

über 500 ccm gehen wir - anders als im Geschäftsbericht 2017 erwartet -

nicht mehr von einer positiven Nachfrageentwicklung, sondern von einem

rückläufigen Motorradmarkt für das Gesamtjahr 2018 aus.

Die Prognose der Spitzenkennzahlen für das Gesamtjahr 2018, die im

Geschäftsbericht 2017 auf den Seiten 141 ff. ausführlich erläutert ist, hat

in Bezug auf die Auslieferungen an Kunden, die Umsatzerlöse sowie die

Forschungs- und Entwicklungskostenquote - auch auf Basis adjustierter

Vorjahreswerte - weiterhin Bestand. Die leichte Anpassung des

Vorjahresumsatzes erfolgte im Zusammenhang mit der Anwendung neuer

Rechnungslegungsstandards. Wie bereits in der Zwischenmitteilung zum ersten

Quartal 2018 berichtet, wird die Sachinvestitionsquote für das Geschäftsjahr

2018 leicht über dem strategischen Zielkorridor von 5,0 bis 5,5 Prozent

erwartet. Im Geschäftsbericht 2017 waren wir von einer Sachinvestitionsquote

moderat über dem strategischen Zielkorridor ausgegangen.

Unter Einbeziehung der Sondereinflüsse aus dem Bußgeldbescheid im

Zusammenhang mit §§ 30 Abs. 1, 130 Abs. 1 OWiG in Höhe von 800 Mio. EUR wird

der Audi Konzern die Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 zum Operativen

Ergebnis bzw. zur Operativen Umsatzrendite, zur Kapitalrendite (RoI) und zum

Netto-Cashflow deutlich unterschreiten. Im Geschäftsbericht 2017 sind wir

von einer Operativen Umsatzrendite innerhalb des strategischen Zielkorridors

von 8 bis 10 Prozent ausgegangen. Bei der Kapitalrendite (RoI) hatten wir

einen Wert zwischen 14 und 17 Prozent erwartet. Beim Netto-Cashflow hatten

wir einen Wert zwischen 2,7 und 3,2 Mrd. EUR für das Gesamtjahr 2018

prognostiziert.

Derzeit ist es nicht auszuschließen, dass sich im weiteren Jahresverlauf

aufgrund der Modellwechsel sowie der Anforderungen aus WLTP weiterhin

Schwankungen in den Produktions- und Volumenzahlen sowie in den finanziellen

Kennzahlen und den Lagerbeständen ergeben können. Dies könnte auch

zusätzliche Einflüsse auf die aktuelle Jahresprognose unserer

Spitzenkennzahlen haben. Allerdings rechnen wir zum Jahresende damit, in

allen Modellreihen wieder ein passendes Produktangebot vorweisen zu können.

Positive Effekte in Höhe von rund einer Milliarde Euro erwarten wir für das

Gesamtjahr 2018 nach wie vor aus der konsequenten Umsetzung unseres Audi

Transformationsplans.

Risiko- und Chancenbericht

Zentrale Aufgabe des Risiko- und Chancenmanagements ist es, Risiken

systematisch transparent zu machen, deren Beherrschbarkeit zu verbessern,

aber auch Impulse zur Chancengenerierung oder -nutzung zu erzeugen. Dabei

steht die Wertsteigerung des Unternehmens im Vordergrund.

Die Funktion des Risiko- und Chancenmanagementsystems sowie die Chancen und

Risiken, denen der Audi Konzern unterliegt, sind im Geschäftsbericht 2017

auf den Seiten 143 bis 154 ausführlich dargestellt. Darin enthalten sind die

auch grundsätzlich weiterhin gültigen Aussagen bezüglich der bedeutendsten

Risiken im Zusammenhang mit den CO2-Flottenzielen, mit unserem Volumenziel

aufgrund weltweit verschärfter Abgas- und Emissionsvorschriften sowie aus

Abweichungen hinsichtlich geplanter Projektziele im Rahmen der

Produktentstehung. Dabei bestehen im Zuge der Anpassung des Modellportfolios

auf den neuen Prüfzyklus WLTP ausgeprägtere Produktions-, Mix- und

Volumenrisiken. Kapazitätsengpässe in der technischen Entwicklung, der

Motorenproduktion und in den Prüfzentren können zu einer längeren

Nichtverfügbarkeit bestimmter Motor-Getriebe-Varianten und

Fahrzeugkonfigurationen führen. Die Absicherung und die Koordination der

umfangreichen Prozessschritte und Bedarfe erfolgen

geschäftsbereichsübergreifend sowie markt- und kundenorientiert.

Wie im Geschäftsbericht 2017 beschrieben, könnten sich vor dem Hintergrund

der Dieselthematik grundsätzlich Risiken aus weiteren staatlichen

Untersuchungen und Ermittlungen, aus gerichtlichen Entscheidungen sowie aus

aktuellen und neuen Klagen und Verfahren auch zu ähnlichen technischen

Sachverhalten ergeben, gegebenenfalls in anderen Jurisdiktionen. Bereits

ausführlich dargestellt wurden in den Geschäftsberichten 2016 und 2017 die

getroffenen Vereinbarungen zur Dieselthematik in den USA und Kanada.

Am 5. März 2018 gab ein Gericht im US-Bundesstaat Tennessee einem Antrag auf

Abweisung der vom Attorney General von Tennessee gegen die Volkswagen AG und

bestimmte Tochterunternehmen, darunter die AUDI AG, erhobenen

bundesstaatlichen Umweltschutzklagen zum Teil statt bzw. wies diesen zum

Teil ab. Sowohl Volkswagen als auch Tennessee haben bezüglich der

Entscheidung Rechtsmittel eingelegt.

Am 12. März 2018 gab ein Staatsgericht in Minnesota einem Antrag auf

Abweisung der vom Attorney General von Minnesota gegen die Volkswagen AG und

bestimmte Tochterunternehmen, darunter die AUDI AG, erhobenen

bundesstaatlichen Umweltschutzklagen zum Teil statt bzw. wies diesen zum

Teil ab. Dabei hat das Gericht alle Klagen gegen die AUDI AG abgewiesen.

Am 15. März 2018 reichten die Hauptrechtsbeistände der Kläger in Bezug auf

kartellrechtliche Verfahren gegen deutsche Automobilhersteller im Northern

District von Kalifornien im Auftrag einer mutmaßlichen indirekten

Käuferklasse und einer mutmaßlichen direkten Käuferklasse konsolidierte,

geänderte Sammelklagen gegen die Volkswagen AG und bestimmte

Tochterunternehmen, darunter die AUDI AG, sowie andere Hersteller ein. In

den konsolidierten, geänderten Klagen wird behauptet, dass die Beklagten

sich seit den 1990er Jahren zwecks unrechtmäßiger Erhöhung der Preise

deutscher Luxusfahrzeuge abstimmten, indem sie einen Austausch sensibler

Geschäftsinformationen vereinbart hätten und unrechtmäßige Vereinbarungen

bezüglich Technik, Kosten und Lieferanten eingegangen seien. Des Weiteren

behaupten die Kläger, dass die Beklagten eine Beschränkung der Größe der

AdBlue-Tanks vereinbart hätten, um sicherzustellen, dass die

US-Emissions-Regulierungsbehörden keine eingehende Überprüfung des

Emissionskontrollsystems in Fahrzeugen der Beklagten vornehmen würden und

dass diese Vereinbarung für

Volkswagen den Anstoß zur Erstellung des "Defeat Device" gegeben hätte. In

den Klagen wird überdies behauptet, dass die Beklagten sich bei der

Festlegung des Preises des für ihre Automobile verwendeten Stahls abgestimmt

hätten, indem sie mit deutschen Stahlherstellern eine Absprache zur

Anwendung einer Zwei-Komponenten-Preisformel für Stahlkäufe getroffen hätten

und eng zusammenarbeiteten, um der Förderung von Dieselfahrzeugen dienende,

wissenschaftliche Studien zu erstellen. Am 17. Mai 2018 reichten alle

Beklagten einen gemeinsamen Antrag auf Abweisung der zwei konsolidierten

Sammelklagen ein. Am 24. Mai 2018 reichten die Beklagten aufseiten von

Volkswagen auch einen Einzelantrag auf Klageabweisung unter Geltendmachung

von speziell auf sie zutreffenden Gründen ein. Die schriftlichen

Stellungnahmen zu den Anträgen liegen vollständig vor, eine Anhörung ist

derzeit für den 12. Februar 2019 anberaumt.

Am 22. März 2018 teilten die Volkswagen AG, bestimmte Tochterunternehmen,

darunter die AUDI AG, und der Attorney General von Arizona einem

Staatsgericht in Arizona mit, dass bezüglich der

verbraucherschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Klagen in Arizona

eine Vereinbarung erzielt worden sei. Am 24. Mai 2018 wies das zuständige

Gericht auf Antrag beider Parteien die Klage in Arizona endgültig ab.

In Südkorea wurde die Freigabe für die letzten Fahrzeugcluster des Motortyps

EA 189 am 28. März 2018 erteilt.

Das südkoreanische Umweltministerium hat bestimmte Emissionsstrategien in

der Motorsteuerungssoftware verschiedener Dieselfahrzeuge mit einem V6- oder

V8-Motor der Emissionsnorm Euro 6 als unzulässige Abschalteinrichtung

qualifiziert und am 4. April 2018 einen Rückruf angeordnet, gleiches gilt in

Bezug auf das Dynamic Shift Program (DSP) in der Getriebesteuerung einiger

Audi Fahrzeugmodelle.

Am 11. April 2018 gab ein Staatsgericht in Texas einem Antrag auf Einleitung

eines Eilverfahrens (summary judgment) bezüglich der vom Attorney General

von Texas gegen die Volkswagen AG und bestimmte Tochterunternehmen, darunter

die AUDI AG, erhobenen bundesstaatlichen Umweltschutzklagen zum Teil statt

bzw. wies diesen zum Teil ab. Das Gericht in Texas wies den Antrag von

Volkswagen auf eine erneute Prüfung bzw. die Einlegung von Rechtsmitteln ab.

Am 1. August 2018 legte Volkswagen bei einem texanischen Berufungsgericht

Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Prozessgerichts ein.

Am 16. April 2018 wies das Bundesgericht in der im US-Bundesstaat

Kalifornien anhängigen "Multidistrict Litigation" die von der Environmental

Protection Commission of Hillsborough County, Florida, und Salt Lake County,

Utah, auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene erhobenen

Umweltschutzklagen gegen bestimmte Tochterunternehmen der Volkswagen AG

endgültig ab. Als Begründung führte das Gericht vorstehend benannte, derzeit

in Tennessee, Minnesota, Texas sowie bei weiteren Staatsgerichten anhängige

Verfahren an, in denen dieselbe Frage des Verhältnisses von US-Bundesrecht

zum Recht von einzelnen US-Bundesstaaten verhandelt wird. Die Bezirke haben

bezüglich der Entscheidung Rechtsmittel eingelegt.

Am 18. April 2018 stimmten die Environmental Protection Agency (EPA) und die

Umweltbehörde des US-Bundesstaates Kalifornien, das California Air Resources

Board (CARB), der zweiten Phase der emissionsbezogenen Anpassung betroffener

2,0 l TDI-Fahrzeuge mit Motoren der dritten Generation zu. Damit konnten die

Freigabeprozesse für die technischen Maßnahmen für die betroffenen Fahrzeuge

des Motortyps EA 189 - mit Ausnahme von Chile - in allen Ländern

abgeschlossen werden.

Am 19. April 2018 genehmigte das US-Bundesgericht in der in Kalifornien

anhängigen "Multidistrict Litigation" die Vereinbarung der Parteien über die

Verschiebung der zuvor für den 11. Mai 2018 angesetzten Anhörung zu dem

Antrag der Beklagten auf Abweisung der konsolidierten Sammelklage, die auf

den Vorwurf abstellt, die Beklagte habe die Existenz von

Abschalteinrichtungen in mit Automatikgetriebe ausgestatteten Fahrzeugen der

Marke Audi verschleiert. Die Parteien haben vereinbart, die Anhörung zu dem

Antrag weiter zu verschieben, eine Anhörung ist nicht terminiert.

Am 25. April 2018 gaben die Volkswagen AG und bestimmte verbundene

Unternehmen, darunter die AUDI AG, sowie die Umweltbehörde des

US-Bundesstaats Maryland (Department of the Environment) eine Vereinbarung

bekannt, wonach umweltrechtliche Ansprüche des US-Bundesstaats Maryland und

verbleibende Verbraucheransprüche wegen Rückgabe bzw. Unterlassung beigelegt

werden. Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein vom Staatsgericht Maryland

am 3. Mai 2018 genehmigtes Consent Decree.

Die Gerichte von Ontario und Quebec erteilten jeweils am 19. bzw. 25. April

2018 die Genehmigung für einen Vergleich mit Verbrauchern, der seitens der

Volkswagen AG und anderen Gesellschaften des Volkswagen Konzerns, darunter

die

AUDI AG, in Bezug auf 3,0 l TDI-Fahrzeuge geschlossen wurde.

Am 1. Mai 2018 gaben die Volkswagen AG und bestimmte verbundene Unternehmen,

darunter die AUDI AG, sowie der Attorney General des US-Bundesstaats West

Virginia eine Vereinbarung bekannt, wonach Verbraucheransprüche des

US-Bundesstaats West Virginia beigelegt werden. Bestandteil dieser

Vereinbarung ist ein vom Staatsgericht West Virginia am 1. Mai 2018

genehmigtes Consent Decree.

Am 18. Mai 2018 stimmten die EPA und das CARB einer emissionsbezogenen

Anpassung von Fahrzeugen der Generation 1.1 mit V6 3,0 l TDI-Motoren zu. Am

13. Juli 2018 haben die EPA und das CARB die Anpassungsmaßnahmen für

Fahrzeuge mit V6 3,0 l TDI-Motor der Generation 1.2 genehmigt.

Am 5. Juni 2018 gab ein Staatsgericht in Illinois einem Antrag auf Abweisung

der vom Attorney General von Illinois gegen die Volkswagen AG und bestimmte

Tochterunternehmen, darunter die AUDI AG, erhobenen bundesstaatlichen

Umweltschutzklagen statt. Der US-Bundesstaat hat bezüglich der Entscheidung

Rechtsmittel eingelegt.

Am 6. Juni 2018 gaben die Volkswagen AG und bestimmte verbundene

Unternehmen, darunter die AUDI AG, sowie der Attorney General des

US-Bundesstaats Oklahoma eine Vereinbarung bekannt, wonach

Verbraucheransprüche des US-Bundesstaats Oklahoma beigelegt werden.

Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein vom Staatsgericht Oklahoma am 6.

Juni 2018 genehmigtes Consent Decree.

Am 13. Juni 2018 gaben die Volkswagen AG und bestimmte verbundene

Unternehmen, darunter die AUDI AG, sowie der Attorney General des

US-Bundesstaats Vermont eine Vereinbarung bekannt, wonach

Verbraucheransprüche des US-Bundesstaats Vermont beigelegt werden. Am 16.

Juli 2018 wurde eine gemeinsame Vereinbarung zur Abweisung der Klage bei dem

Gericht in Vermont eingereicht.

Am 25. Juni 2018 erteilte ein Staatsgericht in Pennsylvania seine Zustimmung

zu einem Prozessvergleich, in dessen Rahmen eine frühere

Vergleichsvereinbarung zur Beilegung der bundesstaatlichen

Umweltschutzklagen gegen die Volkswagen AG und bestimmte Tochterunternehmen,

darunter die AUDI AG, vom US-Bundesstaat Pennsylvania und neun anderen

US-Bundesstaaten umgesetzt wurde. Diese Staaten hatten sich gegen die

Übernahme der bundesstaatlichen Emissionsnormen entschieden.

Am 26. Juni 2018 gab ein Staatsgericht in Missouri einem Antrag auf

Abweisung der vom Attorney General von Missouri gegen die Volkswagen AG und

bestimmte Tochterunternehmen, darunter die AUDI AG, erhobenen

bundesstaatlichen Umweltschutzklagen statt. Missouri hat gegen diese

Entscheidung keine Rechtsmittel eingelegt.

Am 17. September 2018 beantragten die Volkswagen AG, die AUDI AG und

bestimmte Tochterunternehmen beim Obersten Gerichtshof von Kanada die

Zulassung der Berufung bezüglich der Entscheidung eines Bezirksgerichts von

Quebec vom 24. Januar 2018, nach der eine Sammelklage in Bezug auf eine

Verletzung des Umweltrechts allein wegen der Frage zugelassen wurde, ob

Strafschadenersatz geltend gemacht werden könne.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen vom 11. Juni 2018 wurde bekannt, dass

die Staatsanwaltschaft München II das dort anhängige Ermittlungsverfahren

ausgeweitet hat. Dem zugrunde liegenden Durchsuchungsbeschluss lässt sich

entnehmen, dass nunmehr auch gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der

AUDI AG und ein aktives Vorstandsmitglied der AUDI AG ermittelt wird.

Vorgeworfen wird beiden Beschuldigten unter anderem Betrug im Zusammenhang

mit dem Verkauf von Dieselfahrzeugen auf dem europäischen Markt im Zeitraum

nach Herbst 2015. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der AUDI AG wurde am

18. Juni 2018 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt im Zusammenhang mit der

Dieselthematik derzeit gegen 23 Personen. Die AUDI AG hat zwei renommierte

Großkanzleien mit der Aufklärung des Sachverhalts beauftragt, der den

staatsanwaltschaftlichen Vorwürfen zugrunde liegt. Vorstand und Aufsichtsrat

der AUDI AG lassen sich regelmäßig über den aktuellen Stand berichten.

Sollten sich Erkenntnisse ergeben, die ein vorwerfbares Verhalten oder ein

Organisationsverschulden begründen, wird der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat

entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Im Oktober 2018 hat die Staatsanwaltschaft München II einen Bußgeldbescheid

gegen die AUDI AG im Zusammenhang mit Abweichungen von regulatorischen

Vorgaben bei bestimmten von der AUDI AG hergestellten bzw. vertriebenen V6 /

V8 Dieselaggregaten und Dieselfahrzeugen erlassen. Der Bußgeldbescheid sieht

eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 800 Mio. EUR vor, die sich aus dem

gesetzlichen Höchstmaß einer Ahndung in Höhe von 5 Mio. EUR für eine

fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung in der Organisationseinheit "Abgas

Service / Zulassung Aggregate", sowie einer Abschöpfung wirtschaftlicher

Vorteile von 795 Mio. EUR zusammensetzt. Die AUDI AG hat die Geldbuße nach

eingehender Prüfung akzeptiert und einen Rechtsmittelverzicht erklärt, womit

der Bußgeldbescheid rechtskräftig geworden ist. Die Geldbuße wurde

zwischenzeitlich auch vollständig bezahlt und ist als vollstreckt anzusehen.

Durch den Bußgeldbescheid ist das gegen die AUDI AG laufende

Ordnungswidrigkeitenverfahren beendet.

Über viele Monate hat die AUDI AG mit Hochdruck alle Dieselkonzepte auf

etwaige Unregelmäßigkeiten und Nachrüstungspotenziale untersucht. Von Juli

2017 bis September 2018 sind die von der AUDI AG vorgeschlagenen Maßnahmen

in verschiedenen Bescheiden des KBA zu Fahrzeugmodellen mit V6 und V8

TDI-Motoren aufgegriffen und angeordnet worden. Die im Mai 2018 angestoßenen

Untersuchungen zu den aktuellen Fahrzeugkonzepten der Motorengenerationen

Generation 2 evo und Generation 3 sind abgeschlossen. Die wesentlichen

Ergebnisse sind dem KBA vorgestellt worden.

Wir gehen gegenwärtig unverändert von insgesamt überschaubaren Kosten für

die softwarebasierten Nachrüstprogramme inklusive des auf Rückrufen

basierenden Umfangs aus und haben eine entsprechende bilanzielle

Risikovorsorge gebildet. Sollten zudem aus der Abstimmung mit dem KBA

weitere Maßnahmen erforderlich werden, wird Audi die Lösungen im Rahmen der

Nachrüstprogramme im Interesse der Kunden zügig umsetzen. Somit können

aktuell weitere Feldmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen nicht gänzlich

ausgeschlossen werden.

Die bisher und aktuell gebildeten Risikovorsorgen für die Dieselthematik in

Form von Rückstellungen basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Für

einen Teil der laufenden zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Verfahren

wurde die Wahrscheinlichkeit von finanziellen Belastungen mit über 50

Prozent beurteilt. Für diese Fälle wurden Rückstellungen gebildet, soweit

eine verlässliche Bewertung derzeit möglich ist. Vor dem Hintergrund z. B.

noch ausstehender finaler rechtlicher Genehmigungen sowie noch andauernder

behördlicher Abstimmungen ist die Bewertung dieser Rückstellungen weiterhin

von einer Vielzahl zum Teil ungewisser Faktoren beeinflusst und unterliegt

daher erheblichen Einschätzungsrisiken.

Neben zahlreichen anderen Automobilherstellern kann sich auch der Audi

Konzern den Risiken im Zusammenhang mit möglicherweise fehlerhaften Airbags

nicht entziehen. Es kann daher weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass

es zu weiteren Rückrufen kommt. Technische Untersuchungen und behördliche

Abstimmungen dauern an.

Eine Verschärfung der aktuellen Handelsstreitigkeiten und damit

einhergehende Anhebungen von Importzöllen könnten sich belastend auf unsere

Auslieferungen sowie finanziellen Kennzahlen auswirken. Im Gegensatz dazu

schaffen Absenkungen der Importzölle perspektivisch verbesserte

Rahmenbedingungen, die sich wiederum positiv in Hinblick auf die

Kaufbereitschaft unserer Kunden auswirken können. Kurzfristig könnten

Zollsatzänderungen zu Überwälzungseffekten auf bereits importierte

Fahrzeugbestände im Handel führen. Über ein laufendes Tracking und mögliche

Preisanpassungen versuchen wir diese Risiken und Chancen bestmöglich zu

steuern.

Darüber hinaus ergaben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Kapitel

"Risiko- und Chancenbericht" - einschließlich der Abschnitte im Kapitel

"Dieselthematik" - des zusammengefassten Lageberichts im Geschäftsbericht

2017 auch aus den bis zum Aufstellungszeitpunkt erfolgten Veröffentlichungen

zur Dieselthematik und anderen möglichen Verfahren sowie aus den

Untersuchungen und Befragungen zur Dieselthematik keine wesentlichen

Änderungen.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Nach dem 30. September 2018 ergaben sich keine weiteren Ereignisse von

besonderer Bedeutung.

VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE SOWIE EFFIZIENZKLASSEN

Nachfolgend werden die Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die

Effizienzklassen der im Dokument genannten Personenkraftwagen dargestellt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 19,6-1,6

Hybridelektrofahrzeuge: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 19,0-11,4

Hybridgasfahrzeuge: Kraftstoffverbrauch (CNG) in kg/100 km (kombiniert):

4,4-3,3

CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 452-36

Effizienzklassen: G-A+

Die Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie

Effizienzklassen bei Spannbreiten erfolgen in Abhängigkeit vom verwendeten

Reifen-/Rädersatz.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den

offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem

"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den

Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen

Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),

unentgeltlich erhältlich ist.

DISCLAIMER

Die Zwischenmitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen über erwartete

Entwicklungen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und sind

naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen

Ergebnisse können von den hier formulierten Aussagen abweichen. Die Zahlen

in Klammern stellen die Werte des vergleichbaren Vorjahreszeitraums dar.

Kontakt:

anton.poll@audi.de

