DGAP-News: Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2019 (deutsch)

Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2019

Audi Konzern: Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2019

03.05.2019

AUDI KONZERN VON JANUAR BIS MÄRZ 2019 - KERNBOTSCHAFTEN

- Auftakt des anspruchsvollen Geschäftsjahres 2019 weiterhin von Belastungen

geprägt:

- Auswirkungen der WLTP-Umstellung auch im 1. Quartal 2019 noch spürbar -

mittlerweile nahezu gesamtes Modellportfolio neu homologiert

- Weiterführung Modelloffensive und hohe Zukunftsinvestitionen mit negativen

Auswirkungen auf finanzielle Performance in den ersten drei Monaten

- Audi e-tron erfolgreich gestartet, weitere elektrische und elektrifizierte

Modelle folgen im Jahresverlauf

- Umsatzerlöse sowie davon beeinflusste Spitzenkennzahlen durch

Entkonsolidierung von Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften wesentlich

beeinflusst

- positive Mixeffekte durch neue Modelle (u.a. Audi e-tron, Q8, Lamborghini

Urus)

- Auslieferungen an Kunden verringern sich um -3,6 Prozent auf 447.247

(463.750) Fahrzeuge; Rückgänge in Europa und den USA, erneutes Wachstum in

China

- Umsatzerlöse mit 13,8 (15,3) Mrd. EUR vor allem durch Änderungen im

Konsolidierungs-kreis unter Vorjahresperiode

- Operatives Ergebnis mit 1,1 (1,3) Mrd. EUR aufgrund von Volumenrückgang im

Zuge WLTP und hoher Vorleistungen rückläufig; Operative Umsatzrendite,

begünstigt durch Änderung Konsolidierungskreis, bei 8,0 (8,5) Prozent

- Netto-Cashflow reduziert sich auf 1,2 (1,9) Mrd. EUR

- Ausblick auf Gesamtjahr 2019 bleibt bestehen:

- Auslieferungen Marke Audi moderat über Vorjahresniveau

- Umsatzerlöse, adjustiert um Änderungen im Konsolidierungskreis, steigen

leicht

- Operative Umsatzrendite bei 7,0 - 8,5 Prozent erwartet

- Netto-Cashflow trotz unterjähriger Schwankungen zwischen 2,5 und 3,0 Mrd.

EUR

- Herausforderung durch zweite Stufe der WLTP-Umstellung

- auch für 2019 hohe positive Effekte aus Audi Transformationsplan durch

Verbesserung der Kostenstrukturen und Erlösoptimierungen eingeplant

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 wuchs die Weltwirtschaft robust -

jedoch mit einer nachlassenden Dynamik. So lag die durchschnittliche

Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowohl in den

fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch in den Schwellenländern unter

dem Wert der Vorjahresperiode. Die weltweit zunehmenden Handelskonflikte

führten zu erheblich gestiegenen Unsicherheiten auf den Märkten.

In Westeuropa expandierte das BIP von Januar bis März 2019 noch moderat,

wobei die Wachstumsdynamik im Vergleich zum Vorjahr abnahm. Unter anderem

beeinflussten gestiegene globale Spannungen und eine schwächere weltweite

Nachfrage diese Entwicklung. Die Region Zentral- und Osteuropa erzielte im

Berichtszeitraum insgesamt ein solides Wirtschaftswachstum. Im Zuge der

guten Konsumdynamik zeigte sich das Wachstum der US-Wirtschaft gegenüber dem

Vorjahresquartal stabil. Auch das brasilianische BIP konnte, ausgehend von

einer niedrigen Basis, weiter zulegen. Ein im internationalen Vergleich sehr

hohes BIP-Wachstum wies erneut die Volksrepublik China auf, auch aufgrund

konjunkturstützender Maßnahmen der chinesischen Regierung sowie der

Notenbank.

Von Januar bis März 2019 ist die weltweite Automobilnachfrage um -5,6

Prozent auf 19,9 (21,1) Mio. Fahrzeuge zurückgegangen. Während die Regionen

Westeuropa, Nordamerika, Südamerika sowie Asien-Pazifik einen Rückgang der

Neuzulassungen verzeichneten, stiegen die Verkaufszahlen in Zentral- und

Osteuropa leicht an.

Der westeuropäische Automobilmarkt verzeichnete unter anderem aufgrund

gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheiten sowie Effekte im Zuge der

Umstellung auf den neuen WLTP-Prüfzyklus in einigen großen Märkten insgesamt

einen Neuzulassungsrückgang von -3,6 Prozent. In Deutschland bzw. in

Frankreich bewegte sich der Automobilmarkt mit Veränderungsraten von 0,2

Prozent bzw. -0,6 Prozent annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Das

Pkw-Marktvolumen in Großbritannien lag mit -2,4 Prozent erneut unter dem

Vorjahreswert - nachfragebelastend wirkte unter anderem der ungewisse

Ausgang der Austrittsverhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen

Union (EU). Ebenfalls rückläufig entwickelten sich die Pkw-Märkte in Spanien

und Italien mit -6,9 Prozent bzw. -6,8 Prozent. Zulegen konnten die

Neuzulassungen in Zentral- und Osteuropa. Hier erreichte der russische

Automobilmarkt trotz einer Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar 2019 ein

marginales Wachstum der neu zugelassenen Fahrzeuge von 0,3 Prozent. Der

US-amerikanische Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge entwickelte sich

mit -2,5 Prozent rückläufig. Dabei hielt der Nachfragetrend hin zu SUV- und

Pick-up-Modellen bei einem gleichzeitigen Rückgang der klassischen

Pkw-Segmente an. Entgegen dem südamerikanischen Gesamtmarkttrend erholte

sich der brasilianische Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge weiter und

konnte einen Anstieg der Neuzulassungen um 10,1 Prozent erzielen. In China

wies der Pkw-Markt einen Rückgang von -9,8 Prozent auf. Neben dem

anhaltenden Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgte auch die für

April 2019 angekündigte und mittlerweile gültige Umsatzsteuersenkung für

eine Kaufzurückhaltung chinesischer Kunden in den ersten drei Monaten des

Jahres.

Im ersten Quartal 2019 verzeichneten die etablierten Motorradmärkte im

Hubraumsegment über 500 ccm einen Nachfrageanstieg von 5,8 Prozent. Die

westeuropäischen Märkte und hier insbesondere der italienische Markt

verzeichneten sogar deutliche Neuzulassungssteigerungen.

PRODUKTION

Im ersten Quartal 2019 produzierte der Audi Konzern insgesamt 442.831

(484.111) Automobile, was einem Rückgang von -8,5 Prozent gegenüber dem

hohen Vorjahreswert entspricht. Dabei war das Produktionsprogramm in den

ersten drei Monaten 2019 auch auf eine Lagerreduzierung ausgerichtet. Zudem

beeinflusste der Streik an unserem ungarischen Standort in Gyr das

Produktionsvolumen.

Von den weltweit gefertigten Fahrzeugen des Audi Konzerns entfallen 440.546

(482.972) Automobile auf die Premiummarke Audi und 2.285 (1.139) Fahrzeuge

auf die Marke Lamborghini. Die Verdopplung des Produktionsvolumens unserer

italienischen Tochtermarke ist vor allem auf den neuen Lamborghini Urus

zurückzuführen. Vom assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive

Company, Ltd., Changchun (China), wurden 122.168 (141.690) Audi Fahrzeuge

hergestellt. Zudem produzierte die Marke Ducati im gleichen Zeitraum 16.183

(17.972) Motorräder.

Am Konzernsitz in Ingolstadt fuhren in den ersten drei Monaten des Jahres

2019 insgesamt 105.628 (139.942) Automobile der Marke Audi vom Band. Der

Rückgang ist vor allem auf die geplante Lageroptimierung sowie die temporär

eingeschränkte Versorgung aufgrund des Streiks im Werk Gyr zurückzuführen.

Im gleichen Zeitraum fertigten wir am Standort Neckarsulm 47.125 (48.197)

Audi Fahrzeuge.

An unserem Produktionsstandort im mexikanischen San José Chiapa wurden im

Berichtszeitraum 50.057 (45.923) Audi Q5 bei der Audi México S.A. de C.V.

hergestellt.

Im ungarischen Gyr produzierte die Audi Hungaria Zrt. insgesamt 42.309

(26.332) Automobile, darunter auch der neue Audi Q3, der seit September 2018

dort gefertigt wird.

Bei der Audi Brussels S.A./N.V., Brüssel (Belgien), haben wir im Zeitraum

Januar bis März 5.811 (24.229) Fahrzeuge produziert. Hier ist im dritten

Quartal 2018 die Serienproduktion des Audi e-tron - unseres ersten

vollelektrischen SUV - gestartet, die sukzessive hochgefahren wird. Im

Vorjahreszeitraum wurde die Audi A1 Baureihe in Brüssel gefertigt.

Die Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veiculos Ltda., São Paulo,

produzierte im brasilianischen São José dos Pinhais nahe Curitiba aufgrund

von Modellausläufen und des Lagerabbaus im aktuellen Berichtszeitraum

insgesamt 260 (1.540) Automobile.

An den beiden Volkswagen Konzernstandorten in Bratislava (Slowakei) und in

Martorell (Spanien) fuhren im gleichen Zeitraum 38.358 (22.835) bzw. 27.299

(30.324) Audi Fahrzeuge vom Band. In Bratislava hat im Vorjahresquartal die

Serienproduktion des Audi Q8 begonnen, der neben dem Q7 als weiteres Modell

am Standort gefertigt wird. In Martorell wird nun der Audi A1 hergestellt.

Der noch im ersten Quartal des Vorjahres hier produzierte Audi Q3 fährt

mittlerweile in Gyr vom Band.

Darüber hinaus wurden am Volkswagen Konzernstandort im indischen Aurangabad

1.531 (1.960) Fahrzeuge der Marke mit den Vier Ringen hergestellt.

Das assoziierte Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.,

Changchun (China), fertigte im ersten Quartal 2019 vor dem Hintergrund von

Modellwechseln und der aktuellen Marktsituation insgesamt 106.175 (121.824)

Automobile der Marke Audi am Unternehmenssitz in Changchun und 15.585

(19.866) Audi Fahrzeuge im südchinesischen Foshan. Zudem wurden 408 (-) Audi

Q3 am Standort in Tianjin hergestellt, wo zum Ende des Berichtszeitraums die

lokale Serienproduktion begonnen hat.

Automobilproduktion nach Modellen 1)

1-3/2019 1-3/2018

Audi A1 - 3.436

Audi A1 Sportback 27.286 20.781

Audi Q2 27.220 25.634

Audi A3 Sportback 27.526 41.633

Audi A3 Limousine 18.710 29.727

Audi A3 Cabriolet 3.344 3.732

Audi Q3 42.868 52.354

Audi Q3 Sportback 96 -

Audi TT Coupé 4.175 4.081

Audi TT Roadster 1.244 1.132

Audi A4 Limousine 57.836 65.214

Audi A4 Avant 19.556 27.583

Audi A4 allroad quattro 645 5.302

Audi A5 Sportback 18.126 21.943

Audi A5 Coupé 4.224 6.089

Audi A5 Cabriolet 4.653 4.368

Audi Q5 74.812 74.872

Audi A6 Limousine 37.224 40.992

Audi A6 Avant 14.803 13.463

Audi A6 allroad quattro 11 2.696

Audi A7 Sportback 4.531 6.540

Audi e-tron 5.769 120

Audi e-tron Sportback 42 -

Audi Q7 26.196 22.896

Audi Q8 12.403 164

Audi A8 6.601 7.550

Audi R8 Coupé 536 453

Audi R8 Spyder 109 217

Marke Audi 440.546 482.972

Lamborghini Urus 1.528 52

Lamborghini Huracán 489 753

Lamborghini Aventador 268 334

Marke Lamborghini 2.285 1.139

Segment Automobile 442.831 484.111

1) Die Tabelle enthält 122.168 (141.690) Audi Modelle, die vom assoziierten

Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun (China),

hergestellt wurden.

Motorenproduktion Automobile

1-3/2019 1-3/2018

Audi Hungaria Zrt. 498.530 555.263

Automobili Lamborghini S.p.A. 258 339

Motorenproduktion Automobile 498.788 555.602

Motorradproduktion

1-3/2019 1-3/2018

Scrambler 3.005 4.826

Naked/Sport Cruiser (Diavel, Monster) 4.389 3.707

Dual/Hyper (Hypermotard, Multistrada) 5.380 4.475

Sport (SuperSport, Superbike) 3.409 4.964

Marke Ducati 16.183 17.972

Segment Motorräder 16.183 17.972

Die Marke Ducati produzierte im ersten Quartal 2019 vor dem Hintergrund

einer geplanten Lageroptimierung weltweit 16.183 (17.972) Motorräder. Dabei

fertigte Ducati 14.067 (15.427) Zweiräder am Unternehmenssitz in Bologna

(Italien). Im thailändischen Amphur Pluakdaeng rollten im gleichen Zeitraum

2.006 (2.260) Motorräder vom Band. Zudem wurden im Rahmen einer

Auftragsfertigung in Manaus (Brasilien) 110 (285) Einheiten produziert.

/ Lesen Sie mehr zu den Produktionsstandorten der jeweiligen Modelle

im Audi Geschäftsbericht 2018 auf der Seite 91.

VERTRIEB UND AUSLIEFERUNGEN 1)

1) Die Vorjahresperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

Im ersten Quartal 2019 lieferte der Audi Konzern weltweit 449.252 (536.199)

Automobile an Kunden aus. Davon wurden 144.754 (142.055) ausgelieferte Audi

Modelle von der FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun (China),

lokal gefertigt. Bei unserer Kernmarke Audi verringerten sich die

Auslieferungen von Januar bis März um -3,6 Prozent auf 447.247 (463.759)

Fahrzeuge - im Monat März lag das Volumen nur noch -0,5 Prozent unter dem

Vorjahresvergleichswert. Die Marke Lamborghini übergab in den ersten drei

Monaten des Jahres 1.992 (1.124) Fahrzeuge an Kunden. Positiv machte sich

dabei insbesondere der neue Lamborghini Urus bemerkbar, der seit Sommer 2018

in die Märkte eingeführt wurde. Die Marke Ducati händigte 12.541 (11.948)

Motorräder an Kunden aus.

In Westeuropa verringerten sich unsere Auslieferungen an Kunden auf 192.831

(203.482) Audi Fahrzeuge. Dabei wirkte sich die noch eingeschränkte

Verfügbarkeit von Modellvarianten aufgrund der Umstellung auf den Prüfzyklus

WLTP zu Beginn des Jahres negativ auf unsere Verkaufszahlen aus. Gegen Ende

des ersten Quartals waren jedoch nahezu alle Motor-Getriebe-Varianten neu

homologiert. Mit 76.763 (77.218) Audi Modellen wurden auf unserem deutschen

Heimatmarkt annähernd so viele Automobile an Kunden übergeben wie im

Vorjahreszeitraum. In Großbritannien, unserem größten europäischen

Auslandsmarkt, verringerte sich die Nachfrage im Zuge der weiter bestehenden

Brexit-Unsicherheiten auf 41.884 (47.934) Audi Fahrzeuge. In Italien

verzeichneten wir mit 16.025 (16.454) ausgelieferten Fahrzeugen einen

Rückgang von -2,6 Prozent. Während die Auslieferungen in Frankreich auf

Vorjahresniveau lagen, ging die Nachfrage nach den Automobilen mit den Vier

Ringen in Spanien um -9,3 Prozent zurück.

In der Region Zentral- und Osteuropa lieferten wir in den ersten drei

Monaten 2019 insgesamt 11.345 (12.473) Audi Fahrzeuge an Kunden aus. So war

unser Fahrzeugvolumen in mehreren Ländern Zentraleuropas rückläufig. Auf dem

russischen Automobilmarkt entwickelte sich die Nachfrage nach unseren

Modellen indes positiv.

Die Region Nordamerika verzeichnete im Berichtszeitraum mit 57.433 (61.403)

ausgelieferten Automobilen der Marke mit den Vier Ringen eine rückläufige

Tendenz. Neben dem schwachen Marktumfeld ist dies auf den Modellwechsel bei

unserem beliebten SUV-Modell Audi Q3 zurückzuführen. In den USA wurden

48.115 (50.052) Audi Fahrzeuge ausgeliefert - ein Rückgang von -3,9 Prozent.

Einen deutlicheren Rückgang der Auslieferungen verzeichneten wir mit -19,3

Prozent in Kanada.

In der Region Südamerika ging unser Volumen auf 3.355 (4.654) Automobile

zurück - unter anderem beeinflusst durch die rückläufige

Auslieferungsentwicklung in Brasilien.

Einen erneuten Volumenzuwachs konnten wir im Zeitraum von Januar bis März

2019 in der Region Asien-Pazifik vorweisen. Hier wurden 174.094 (172.113)

Fahrzeuge der Marke Audi an Kunden übergeben. Unser größter Einzelmarkt

China verzeichnete mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent auf 159.334 (154.270)

Automobile der Marke mit den Vier Ringen einen neuen Bestwert für die ersten

drei Monate.

Auslieferungen Automobile an Kunden nach Modellen 1), 2)

1-3/2019 1-3/2018

Audi A1 122 3.374

Audi A1 Sportback 22.650 18.688

Audi Q2 33.056 27.155

Audi A3 12 691

Audi A3 Sportback 42.132 41.700

Audi A3 Limousine 25.930 29.255

Audi A3 Cabriolet 2.770 2.867

Audi Q3 39.200 45.279

Audi TT Coupé 1.889 4.437

Audi TT Roadster 1.058 1.236

Audi A4 Limousine 58.921 56.728

Audi A4 Avant 21.164 26.450

Audi A4 allroad quattro 1.057 4.649

Audi A5 Sportback 18.456 19.013

Audi A5 Coupé 3.538 5.555

Audi A5 Cabriolet 2.820 4.094

Audi Q5 64.500 75.931

Audi A6 Limousine 46.795 46.256

Audi A6 Avant 16.434 15.148

Audi A6 allroad quattro 739 2.544

Audi A7 Sportback 5.098 5.133

Audi e-tron 3.403 -

Audi Q7 19.333 23.113

Audi Q8 10.204 220

Audi A8 5.479 3.601

Audi R8 Coupé 353 414

Audi R8 Spyder 134 228

Marke Audi 447.247 463.759

Lamborghini Urus 1.179 -

Lamborghini Huracán 526 759

Lamborghini Aventador 287 365

Marke Lamborghini 1.992 1.124

Sonstige Marken des Volkswagen Konzerns 13 71.316

Segment Automobile 449.252 536.199

1) Die Tabelle enthält 144.754 (142.055) ausgelieferte Modelle, die vom

assoziierten Unternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., Changchun

(China), lokal gefertigt wurden.

2) Die Vorjahresperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

Auslieferungen Motorräder an Kunden 1)>

1-3/2019 1-3/2018

Scrambler 2.894 2.522

Naked/Sport Cruiser 3.054 3.089

(Diavel, Monster, Streetfighter)

Dual/Hyper 4.113 3.469

(Hypermotard, Multistrada)

Sport (SuperSport, Superbike) 2.480 2.868

Marke Ducati 12.541 11.948

Segment Motorräder 12.541 11.948

1) Die Vorjahresperiodenwerte wurden geringfügig angepasst.

Die Marke Ducati übergab im Zeitraum Januar bis März 2019 insgesamt 12.541

(11.948) Motorräder an Kunden, was einen Anstieg von 5,0 Prozent gegenüber

dem Vorjahr bedeutet. Dabei konnte Ducati neben steigenden Verkaufszahlen

auf dem US-amerikanischen Motorradmarkt auch Zuwächse auf den großen

europäischen Märkten verzeichnen.

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte Audi Modelle

Modelle Wesentliche Merkmale und Neuerungen

Audi TTS sportlich-geschärftes Exterieurdesign mit

Coupé dreidimensionalem Kühlerschutzgitter und neuen

(Produktaufw- Stoßfängern leistungsstärkere Motoren mit

ertung) Otto-Partikelfilter, fahrdynamisches und präzises

Handling mit Progressivlenkung erweiterte

Serienausstattung (z. B. Audi drive select und

Bluetooth) digitale Vernetzung durch Audi connect

(optional) über schnellen LTE-Standard und Audi

smartphone interface Vorstellung im Juli 2018,

Markteinführung seit dem ersten Quartal 2019 zunächst

in Europa

Audi TTS sportlich-geschärftes Exterieurdesign mit

Roadster dreidimensionalem Kühlerschutzgitter und neuen

(Produktaufw- Stoßfängern leistungsstärkere Motoren mit

ertung) Otto-Partikelfilter, fahrdynamisches und präzises

Handling mit Progressivlenkung erweiterte

Serienausstattung (z. B. Audi drive select und

Bluetooth) digitale Vernetzung durch Audi connect

(optional) über schnellen LTE-Standard und Audi

smartphone interface Vorstellung im Juli 2018,

Markteinführung seit dem ersten Quartal 2019 zunächst

in Europa

Audi e-tron Oberklasse-SUV als erstes rein elektrisch angetriebenes

(neues Serienmodell von Audi mit elektrischem Allradantrieb

Modell ohne Reichweite von bis zu 417 km (nach WLTP),

Vorgänger) Premiumladeservice mit rund 95.000 Ladepunkten in

Europa und Schnelllademöglichkeit mit bis zu 150 kW

sorgen für hohe Alltagstauglichkeit virtuelle

Außenspiegel als High-End-Option erstmalig in einem

Serienautomobil von Audi Vorstellung im September 2018,

Markteinführung seit März 2019 zunächst in Europa

Audi R8 schnellstes Serienmodell von Audi mit sportlicherem

Coupé Design und mehr Performance optimierte Saugmotoren mit

(Produktaufw- einzigartigem Sound, Partikelfilter sowie mehr Leistung

ertung) und Drehmoment Verbesserungen am Fahrwerk sorgen für

noch mehr Stabilität und Präzision Vorstellung im

Oktober 2018, schrittweise Markteinführung seit dem

ersten Quartal 2019

Audi R8 schnellstes Cabrio von Audi mit sportlicherem Design

Spyder und mehr Performance optimierte Saugmotoren mit

(Produktaufw- einzigartigem Sound, Partikelfilter sowie mehr Leistung

ertung) und Drehmoment Verbesserungen am Fahrwerk sorgen für

noch mehr Stabilität und Präzision Vorstellung im

Oktober 2018, schrittweise Markteinführung seit dem

ersten Quartal 2019

Audi TT RS Kompaktsportler erhält vollkommen neu gezeichnete

Coupé Front, vergrößerte seitliche Lufteinlässe und markanten

(Produktaufw- Heckabschluss mit seitlichen Winglets am Heckflügel für

ertung) dynamischen Auftritt Fünfzylinder-Motor mit

unverkennbarem Sound; zudem permanenter Allradantrieb

quattro optionales RS-Sportfahrwerk plus mit adaptiven

Dämpfern sorgt für hervorragendes Handling Vorstellung

im Februar 2019, Markteinführung im Frühjahr 2019

Audi TT RS Kompaktsportler erhält vollkommen neu gezeichnete

Roadster Front, vergrößerte seitliche Lufteinlässe und markanten

(Produktaufw- Heckabschluss mit seitlichen Winglets am Heckflügel für

ertung) dynamischen Auftritt Fünfzylinder-Motor mit

unverkennbarem Sound; zudem permanenter Allradantrieb

quattro optionales RS-Sportfahrwerk plus mit adaptiven

Dämpfern sorgt für hervorragendes Handling Vorstellung

im Februar 2019, Markteinführung im Frühjahr 2019

Audi SQ5 TDI sportliche Version der Q5 Baureihe mit markantem

(neues Exterieurdesign V6-Dieselmotor mit 700 Nm Drehmoment;

Modell) 48-V-Mildhybridtechnologie, klassischer Turbolader und

elektrisch angetriebener Verdichter vereinen spontane

und souveräne Kraft bei gesteigerter Effizienz

serienmäßiges Fahrwerk mit Dämpferregelung sowie

optionaler Luftfederung Vorstellung im Februar 2019,

Markteinführung ab Sommer 2019

Audi S6 TDI S6 Limousine erstmals als TDI vereint Sportlichkeit und

Limousine Effizienz V6 TDI-Motor mit elektrisch angetriebenem

(neues Verdichter und Mildhybridtechnologie mit

Modell) 48-Volt-Bordnetz liefert beeindruckende Fahrdynamik bei

geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen

permanenter Allradantrieb quattro sowie optional

Dynamik-Allradlenkung und Keramik-Bremsanlage

Vorstellung im April 2019, sukzessive Markteinführung

ab Sommer 2019

Audi S6 TDI Avant verbindet als S-Modell mit TDI-Motor

Avant (neues Vielseitigkeit mit Sportlichkeit und Effizienz V6

Modell) TDI-Motor mit elektrisch angetriebenem Verdichter und

Mildhybridtechnologie mit 48-Volt-Bordnetz liefert

beeindruckende Fahrdynamik bei geringem

Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen

permanenter Allradantrieb quattro sowie optional

Dynamik-Allradlenkung und Keramik-Bremsanlage

Vorstellung im April 2019, sukzessive Markteinführung

ab Sommer 2019

Audi S7 TDI viertüriges Coupé erhält als S-Modell erstmalig

Sportback TDI-Motor für Sportlichkeit und Effizienz V6 TDI-Motor

(neues mit elektrisch angetriebenem Verdichter und

Modell) Mildhybridtechnologie mit 48-Volt-Bordnetz liefert

beeindruckende Fahrdynamik bei geringem

Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen

permanenter Allradantrieb quattro sowie optional

Dynamik-Allradlenkung und Keramik-Bremsanlage

Vorstellung im April 2019, sukzessive Markteinführung

ab Sommer 2019

Audi Q2 L erstes vollelektrisches Audi Modell in China mit einer

e-tron Reichweite von bis zu 265 km (NEFZ) mit verlängerten

(neues Radstand speziell auf die Bedürfnisse chinesischer

Modell ohne Kunden zugeschnitten Elektromotor an der Vorderachse,

Vorgänger) der 100 KW Leistung und 290 Nm Drehmoment mobilisiert

Produktion ausschließlich lokal in China,

Markteinführung ab Sommer 2019

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte elektrische und

elektrifizierte Modelle

Elektrische Fahrzeuge Plug-in-Hybridfahrzeuge 1)

Audi e-tron Audi A6 TFSI e (Vorstellung im März 2019)

(Markteinführung seit Audi A7 Sportback TFSI e (Vorstellung im

März 2019) Audi Q2 L März 2019) Audi A8 L TFSI e (Vorstellung im

e-tron (Vorstellung im März 2019) Audi Q5 TFSI e (Vorstellung im

April 2019) 1) März 2019)

1) Diese Automobile werden noch nicht zum Kauf angeboten. Sie besitzen noch

keine Gesamtbetriebserlaubnis.

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte Lamborghini Modelle

Modelle Wesentliche Merkmale und Neuerungen

Lamborghini Limitierte Generation des V12-Topmodells von

Aventador SVJ Lamborghini Neue Designmerkmale mit Fokus auf

(neues Modell) aerodynamische Performance Allradantrieb,

Allradlenkung und Leichtbau für technische

Brillanz und optimiertes Handling Vorstellung im

August 2018, sukzessive Markteinführung seit

Anfang 2019

Lamborghini Huracán V10-Supersportwagen der nächsten Generation baut

EVO auf Leistung des Huracán Performante auf

(Produktaufwertung) Lamborghini Fahrdynamikkontrollsystem gepaart

mit permanentem Allradantrieb und Allradlenkung

sorgt für noch mehr Agilität und leichte

Fahrbarkeit neues Infotainment-System mit

modernsten Konnektivitätslösungen Vorstellung im

Januar 2019, sukzessive Markteinführung im

Frühjahr 2019

Lamborghini Huracán offene Version des Huracán EVO; leichtes,

EVO Spyder elektrohydraulisch betätigtes Verdeck für pures

(Produktaufwertung) Spyder Feeling Lamborghini

Fahrdynamikkontrollsystem gepaart mit

permanentem Allradantrieb und Allradlenkung

sorgt für noch mehr Agilität und leichte

Fahrbarkeit neues Infotainment-System mit

modernsten Konnektivitätslösungen Vorstellung im

Februar 2019, sukzessive Markteinführung ab

Frühjahr 2019

Lamborghini Kraft, Leistung und Technologie des Aventador

Aventador SVJ SVJ in einem Roadster in limitierter Stückzahl

Roadster (neues neue Designmerkmale mit Fokus auf aerodynamische

Modell) Performance Allradantrieb, Allradlenkung und

Leichtbau für technische Brillanz und

optimiertes Handling Vorstellung im März 2019,

sukzessive Markteinführung ab Sommer 2019

Im Berichtszeitraum vorgestellte bzw. eingeführte Ducati Modelle

Bei der Marke Ducati steht im Jahr 2019 eine Vielzahl neuer bzw.

überarbeiteter Modelle im Fokus. So kommt die Panigale V4 R in den Handel,

die das leistungsstärkste von Ducati jemals gebaute Serienmotorrad darstellt

und bereits Ende des Jahres 2018 vorgestellt wurde. Zudem bietet die

Modellvariante Ducati V4 S Corse einen exklusiven MotoGP-Anstrich. Neben der

neuen Ducati Multistrada 1260 Enduro bietet die vielseitige Multistrada 950

bzw. 950 S als jüngstes Mitglied der Multistrada Baureihe modernste

Technologie zur Steigerung von Sicherheit und Fahrkomfort. Ebenfalls neu

sind im Modelljahr 2019 die zweite Generation der Diavel 1260 bzw. 1260 S

sowie die Ducati Hypermotard 950 bzw. 950 SP, die komplett überarbeitet

wurden und neben einem verbesserten Fahrwerk ein hochmodernes

Elektronikpaket bieten. Auch innerhalb der Ducati Monster Baureihe gibt es

neben überarbeiteten Varianten der 797 bzw. 797+ mit der Monster 821 Stealth

eine neue Variante. Zudem steht im Modelljahr 2019 für die Scrambler Modelle

Icon, Café Racer, Full-Throttle und Desert Sled die umfassendste Erneuerung

seit Gründung der Baureihe an.

FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

ERSTANWENDUNG NEUER BILANZIERUNGSSTANDARDS

Der Audi Konzern bilanziert seit dem 1. Januar 2019 Leasingverhältnisse nach

den Vorgaben des IFRS 16. Aufgrund der erstmaligen Erfassung der

Nutzungsrechte und der dazu korrespondierenden Leasingverbindlichkeiten hat

sich die Bilanzsumme

geringfügig erhöht. Zudem ergeben sich auch überschaubare Auswirkungen auf

einzelne Positionen der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie auf unsere

finanziellen Kennzahlen.

/ Lesen Sie mehr zu den Auswirkungen der Erstanwendung des IFRS 16 im

Audi Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 190 f.

ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Zum 1. Januar 2019 wurde die Managementverantwortung der

Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften Volkswagen Group Italia S.p.A., Verona

(Italien), Audi Volkswagen Korea Ltd., Seoul (Südkorea), Audi Volkswagen

Middle East FZE, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), und Audi Volkswagen

Taiwan Co., Taipeh, durch ein Control Agreement auf die Volkswagen AG

übertragen und infolge dessen wurden die betroffenen Gesellschaften

entkonsolidiert. Daraufhin werden die Gesellschaften seit dem Geschäftsjahr

2019 im Rahmen der At-Equity-Bilanzierung im Audi Konzernabschluss erfasst -

die rechtlichen Eigentumsverhältnisse bleiben unverändert. Darüber hinaus

gab es im ersten Quartal 2019 keine wesentlichen Änderungen im

Konsolidierungskreis.

ERTRAGSLAGE

Im Zeitraum von Januar bis März 2019 erwirtschaftete der Audi Konzern

Umsatzerlöse in Höhe von 13.812 (15.320) Mio. EUR. Der Rückgang ist dabei im

Wesentlichen auf den Entfall des Umsatzes mit sonstigen Marken des

Volkswagen Konzerns in Höhe von 1,2 Mrd. EUR zurückzuführen. Entsprechend

haben sich auch unsere Herstellungskosten reduziert.

So sank auch der Umsatz im Segment Automobile auf 13.631 (15.136) Mio. EUR.

Dabei verringerten sich im ersten Quartal die Erlöse aus dem sonstigen

Automobilgeschäft, das im Wesentlichen die Teilesatzlieferungen für die

lokale Fertigung in China, unser Originalteilegeschäft sowie das

Motorengeschäft umfasst. Gleichzeitig belastete das zu Beginn des Jahres

noch eingeschränkte Verkaufsangebot aufgrund des neuen Prüfzyklus WLTP die

Entwicklung der Umsatzerlöse. Positive Effekte resultierten insbesondere aus

einem verbesserten Modellmix im Fahrzeuggeschäft der Marke Audi, unter

anderem durch den Audi Q8 sowie im Zuge des Marktstarts unseres neuen Audi

e-tron. So verbesserten sich die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen

der Marke Audi auf 9.915 (9.798) Mio. EUR. Darüber hinaus haben sich die

Umsatzerlöse der Marke Lamborghini aus dem Fahrzeuggeschäft im Zuge der

neuen Baureihe Urus gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 491 (281) Mio. EUR

nahezu verdoppelt.

Im Segment Motorräder erwirtschafteten wir mit dem Geschäft rund um die

Motorradmarke Ducati Umsatzerlöse in Höhe von 181 (183) Mio. EUR.

Operative Ergebniskennzahlen Audi Konzern

in Mio. EUR 1-3/2019 1-3/2018

Operatives Ergebnis 1.100 1.300

Segment Automobile 1.090 1.293

Segment Motorräder 10 7

bereinigt um PPA-Effekte 1) 16 12

Ergebnis vor Steuern 1.196 1.426

in % 1-3/2019 1-3/2018

Operative Umsatzrendite 8,0 8,5

Segment Automobile 8,0 8,5

Segment Motorräder 5,4 3,6

bereinigt um PPA-Effekte 1) 8,6 6,8

Umsatzrendite vor Steuern 8,7 9,3

1) Effekte in Verbindung mit der Kaufpreisallokation

Das laufende Geschäft des Audi Konzerns spiegelt sich im Operativen Ergebnis

in Höhe von 1.100 (1.300) Mio. EUR wider. Dies entspricht einer Operativen

Umsatzrendite von 8,0 (8,5) Prozent. Die umsatzmindernden Effekte aus der

Entkonsolidierung der Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften hatten dabei einen

positiven Einfluss auf die Renditekennzahl und dämpften ihren Rückgang ab.

Im Segment Automobile erwirtschafteten wir ein Operatives Ergebnis in Höhe

von 1.090 (1.293) Mio. EUR und eine Operative Umsatzrendite von 8,0 (8,5)

Prozent. Die Fortsetzung unserer Produktoffensive und die damit verbundene

Aus- und Anlaufsituation bei zahlreichen Modellen belasteten zunächst die

Entwicklung des Operativen Ergebnisses. Zudem haben wir höhere finanzielle

Vorleistungen in die Mobilität der Zukunft und in neue Technologien

getätigt. Des Weiteren beeinflussten auch die Angebotsschwankungen im Zuge

der Einführung des Prüfzyklus WLTP das Operative Ergebnis im ersten Quartal.

Währungseffekte wirkten demgegenüber positiv.

Im Segment Motorräder erhöhte sich das Operative Ergebnis in den ersten drei

Monaten 2019 vor allem aufgrund eines verbesserten Produktmixes auf 10 (7)

Mio. EUR. Dies entspricht einer Operativen Umsatzrendite von 5,4 (3,6)

Prozent. Bereinigt um die mit der Kaufpreisallokation verbundenen Effekte

erzielten wir ein Operatives Ergebnis in Höhe von 16 (12) Mio. EUR und eine

Operative Umsatzrendite von 8,6 (6,8) Prozent.

Finanzergebnis Audi Konzern

in Mio. EUR 1-3/20- 1-3/20-

19 18

Ergebnis aus at-Equity-bewerteten Anteilen 1) 2 76

davon FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. 45 48

davon Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) 45 48

Company Ltd.

davon SAIC Volkswagen Automotive Company Ltd. 6 -

davon There Holding B.V. - 43 - 20

Zinsergebnis - 46 - 56

Übriges Finanzergebnis 140 106

davon Markenausgleich / leistungsbezogene Erträge 98 86

Chinageschäft 2)

Finanzergebnis 96 127

davon Chinageschäft 3) 193 183

1) beeinflusst durch Effekt aus Erstkonsolidierung

Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften

2) zwischen der AUDI AG und der Volkswagen AG, Wolfsburg, vereinbarter

finanzieller Markenausgleich bzw. leistungsbezogene Erträge für das

Chinageschäft im Zusammenhang mit assoziierten Unternehmen

3) beinhaltet die Positionen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.,

Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Company Limited, SAIC Volkswagen

Automotive Company Ltd., Markenausgleich / leistungsbezogene Erträge

Chinageschäft

Das Finanzergebnis des Audi Konzerns verringerte sich im Zeitraum von Januar

bis März 2019 auf 96 (127) Mio. EUR.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 erreichte das Ergebnis vor

Steuern des Audi Konzerns 1.196 (1.426) Mio. EUR, was einer Umsatzrendite

vor Steuern in Höhe von 8,7 (9,3) Prozent entspricht.

Das Ergebnis nach Steuern lag bei 929 (1.060) Mio. EUR.

VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme des Audi Konzerns erhöhte sich zum 31. März 2019 gegenüber

dem 31. Dezember 2018 auf 66.585 (65.598) Mio. EUR. Hier wirkte sich auch

die Erstanwendung des IFRS 16 aus.

Die langfristigen Vermögenswerte stiegen im Vergleich zum 31. Dezember 2018

auf 33.602 (32.393) Mio. EUR. Die kurzfristigen Vermögenswerte verringerten

sich auf 32.983 Mio. EUR gegenüber 33.205 Mio. EUR zum Jahresende 2018.

Zum 31. März 2019 verringerte sich das Eigenkapital des Audi Konzerns auf

28.965 Mio. EUR gegenüber 29.698 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018. Die

Eigenkapitalquote erreichte, beeinflusst durch Bewertungseffekte bei

Pensionsrückstellungen und Sicherungsgeschäften, 43,5 (45,3) Prozent.

Zum Stichtag erhöhten sich die langfristigen Schulden auf 16.039 (14.549)

Mio. EUR. Zum gleichen Zeitpunkt stiegen die kurzfristigen Schulden auf

21.581 Mio. EUR gegenüber 21.351 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018.

FINANZLAGE

In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 erwirtschaftete der Audi Konzern

einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.113

(2.449) Mio. EUR. Der Rückgang ist unter anderem auf das geringere Ergebnis

nach Abzug von Ertragsteuerzahlungen zurückzuführen.

Der Netto-Cashflow lag, vor allem belastet durch Einmaleffekte aus der

Entkonsolidierung von Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften, bei 1.207 (1.919)

Mio. EUR. Zudem beinhaltete der hohe Vorjahreswert noch

Zahlungsmittelzuflüsse aus dem Verkauf von Anteilen an assoziierten

Unternehmen. Positiv wurde der Netto-Cashflow im aktuellen Berichtszeitraum

durch die weiter verbesserte Investitionsdisziplin beeinflusst.

Die Netto-Liquidität lag zum 31. März 2019, unter anderem beeinflusst durch

die Erstanwendung des IFRS 16, bei 20.058 Mio. EUR gegenüber 20.210 Mio. EUR

zum 31. März 2018.

BELEGSCHAFT

Wir wollen Audi im Umfeld der Transformation zukunftssicher aufstellen.

Dieser Wandel erfordert Flexibilität, um wirtschaftlich zu bleiben. Daher

überprüfen wir aktuell unsere Prozesse und Strukturen und entwickeln

gleichzeitig neue Arbeitsformen und Zusammenarbeitsmodelle. Um die

Transformation zusammen mit der Belegschaft effizient zu gestalten, sprechen

wir mit der Arbeitnehmervertretung über den gemeinsamen Pakt "Audi.Zukunft".

Im Fokus steht dabei unter anderem die Qualifizierung unserer Mitarbeiter,

um sie maßgeschneidert für künftige Aufgaben zu schulen.

Als Basis für unsere Zusammenarbeit gelten die Volkswagen Konzerngrundsätze.

Ziel ist eine Unternehmenskultur im Sinne dieser Grundsätze und unseres

Kodex der Zusammenarbeit.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Im Berichtszeitraum gab es keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat

oder im Vorstand der AUDI AG.

PROGNOSE-, RISIKO- UND CHANCENBERICHT

PROGNOSEBERICHT

Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Audi Konzern unverändert mit einer etwas

geringeren Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft als im Vorjahr. Sowohl für

die fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch für die Schwellenländer

gehen wir von einer schwächeren wirtschaftlichen Dynamik als im Jahr 2018

aus. Der Audi Konzern rechnet damit, dass die höchsten Zuwächse des

Bruttoinlandsprodukts nach wie vor in der Region Asien-Pazifik erreicht

werden. Allerdings könnten politische Unsicherheiten, eine stärker als

erwartet anziehende Inflation und ein beschleunigter Ausstieg aus der

insgesamt expansiven Geldpolitik die weltweiten Wachstumsaussichten

zusätzlich belasten. Zudem stellen geopolitische Spannungen und Konflikte,

strukturelle Defizite einzelner Länder sowie Turbulenzen auf den

Finanzmärkten und protektionistische Tendenzen weiterhin mögliche

Störfaktoren dar.

Der Audi Konzern erwartet für das Jahr 2019 eine uneinheitliche Entwicklung

der Automobilnachfrage in den einzelnen Regionen. Insgesamt wird die

weltweite Nachfrage nach Neufahrzeugen voraussichtlich auf dem Niveau des

Jahres 2018 liegen. Für Westeuropa rechnen wir mit Neuzulassungen auf dem

Niveau des Berichtsjahres 2018. In der Region Zentral- und Osteuropa gehen

wir von steigenden Neuzulassungszahlen aus. Die Verkäufe von Pkw und

leichten Nutzfahrzeugen in Nordamerika dürften unter dem Vorjahreswert

liegen. Im Gegensatz dazu sollte sich der Markt für Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge in Südamerika erneut positiv entwickeln. Auch in der Region

Asien-Pazifik rechnen wir im Jahresverlauf mit einer Erholung und insgesamt

mit leicht steigenden Neuzulassungen im Jahr 2019.

In den für die Marke Ducati relevanten Motorradmärkten im Hubraumsegment

über 500 ccm gehen wir nunmehr von einem Neuzulassungsvolumen auf dem Niveau

des Gesamtjahres 2018 aus.

Die Prognose der Spitzenkennzahlen für das Gesamtjahr 2019, die im

Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 137 f. ausführlich erläutert ist, hat -

bei erfolgreicher Umsetzung der nächsten Stufe des Audi Transformationsplans

- weiterhin Bestand. Dabei sind die Auswirkungen aus der Entkonsolidierung

von Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften bereits berücksichtigt. Zudem

erwarten wir im Umfeld der zweiten Phase der WLTP-Umstellung für den

Netto-Cashflow unterjährige Schwankungen, die sich gegen Jahresende jedoch

normalisieren dürften.

RISIKO- UND CHANCENBERICHT

Zentrale Aufgabe des Risiko- und Chancenmanagements ist es, Risiken

systematisch transparent zu machen, deren Beherrschbarkeit zu verbessern,

aber auch Impulse zur Chancengenerierung oder -nutzung zu erzeugen. Dabei

steht die Wertsteigerung des Unternehmens im Vordergrund.

Die Funktion des Risiko- und Chancenmanagementsystems sowie die Chancen und

Risiken, denen der Audi Konzern unterliegt, sind im Geschäftsbericht 2018

auf den Seiten 140 bis 152 ausführlich dargestellt. Darin enthalten sind die

auch grundsätzlich weiterhin gültigen Aussagen bezüglich der bedeutendsten

Risiken im Zusammenhang mit unserem Volumenziel aufgrund weltweit

verschärfter Abgas-, Emissions- und Homologationsvorschriften, möglichen

Abweichungen hinsichtlich geplanter Projektziele im Rahmen der

Produktentstehung sowie dem möglicherweise zukünftig verpflichtenden

Managementsystem im Zusammenhang mit Cyber-Security und Software-Updates.

Aktuell laufen beispielsweise hinsichtlich unseres Volumenziels bereits die

Vorbereitungen auf die zweite WLTP-Stufe, die ab September in Kraft treten

wird.

Die Produkte der AUDI AG unterliegen einem permanenten Überwachungsprozess.

Sowohl bereits in Serie befindliche Produkte als auch neu und

weiterentwickelte Software- und Hardware-Umfänge werden permanent auf

gesetzliche und technische Konformität geprüft. Hierbei besteht das mögliche

Risiko, dass die Produkte nicht durchgängig den gesetzlichen oder

technischen Anforderungen entsprechen. Wird eine Nonkonformität

festgestellt, werden umgehend interne Meldeprozesse, unter anderem über den

Ausschuss für Produktsicherheit, angestoßen und zusammen mit den zuständigen

Fachbereichen die Themen analysiert und, wo notwendig, Lösungsmaßnahmen

entwickelt. Darüber hinaus werden direkt, bei entsprechender Relevanz, die

zuständigen Behörden informiert.

Im Rechtsstreit um verbraucherschutzrechtliche Ansprüche, die der Attorney

General des Bundesstaates New Mexico gegen die Volkswagen AG und bestimmte

verbundene Unternehmen, darunter die AUDI AG, geltend macht, hat ein Gericht

des Bundesstaates New Mexico im März 2019 den Antrag von Volkswagen auf

Klageabweisung zurückgewiesen und im April 2019 die von Volkswagen und Audi

beantragte Zulassung von Rechtsmitteln gegen diese Entscheidung abgelehnt.

Die Volkswagen AG, die Volkswagen Group of America, Inc., und bestimmte

verbundene Unternehmen, darunter die AUDI AG, verteidigen sich weiterhin

gegen die Klagen der Attorneys General bestimmter US-Bundesstaaten und

Kommunen wegen angeblicher Verletzungen lokaler umweltrechtlicher

Vorschriften. Im März 2019 ist die Klage des Attorney General des

Bundesstaates Tennessee vom Berufungsgericht in Tennessee wegen Vorrangs des

Bundesrechts abgewiesen worden. Gegen diese Entscheidung kann der

Bundesstaat Tennessee die Zulassung von Rechtsmitteln beantragen. Ebenfalls

im März 2019 hat der Attorney General des Bundesstaates New Mexico seine

umweltrechtliche Klage freiwillig zurückgezogen.

Im April 2019 hat die Europäische Kommission im Rahmen der

kartellrechtlichen Untersuchungen in der Automobilindustrie der Volkswagen

AG sowie der AUDI AG und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG die

Beschwerdepunkte übermittelt. Mit diesen informiert die Europäische

Kommission über ihre vorläufige Bewertung des Sachverhalts und gibt

Gelegenheit zur Stellungnahme. Volkswagen und Audi werden die

Beschwerdepunkte prüfen. Der Gegenstand des Verfahrens beschränkt sich auf

die Kooperation deutscher Automobilhersteller zu technischen Fragen im

Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung von SCR-Systemen und

Otto-Partikelfiltern für Pkw, die im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft

worden sind. Andere Verhaltensweisen wie Preisabsprachen oder die Aufteilung

von Märkten und Kunden werden den Herstellern nicht vorgeworfen. Bisher

haben Volkswagen und Audi keine Einsicht in die Untersuchungsakte erhalten.

Zudem hat die chinesische Wettbewerbsbehörde im März 2019 ein

Auskunftsersuchen in dieser Angelegenheit an die Volkswagen AG sowie die

AUDI AG und die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG gerichtet.

Im Zusammenhang mit den genannten Sachverhalten besteht das Risiko, dass es

zu Auswirkungen auf unsere finanziellen Kennzahlen im Geschäftsjahr 2019

kommen kann.

Zu Beginn des Jahres hat sich zudem das Versorgungsrisiko von Batterien im

Anlaufjahr für unseren vollelektrischen Audi e-tron erhöht. Hieraus könnten

sich Volumenrisiken gegenüber unserer der Prognose zugrunde liegenden

Planung ergeben. Über ein kontinuierliches Monitoring sowie einen

Kapazitätsaufbau durch einen weiteren Lieferanten wird die Auswirkung dieses

Risikos bestmöglich gesteuert.

Darüber hinaus ergaben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Kapitel

"Risiko- und Chancenbericht" - einschließlich der Abschnitte im Kapitel

"Dieselthematik" - des zusammengefassten Lageberichts im Geschäftsbericht

2018 keine wesentlichen Änderungen.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Nach dem 31. März 2019 ergaben sich - bis auf die Übermittlung der

Beschwerdepunkte zu kartellrechtlichen Untersuchungen durch die Europäische

Kommission - keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE SOWIE EFFIZIENZKLASSEN

Nachfolgend werden die Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die

Effizienzklassen der im Dokument genannten Personenkraftwagen dargestellt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 18,4-3,8

Elektrofahrzeuge: Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 24,6-23,7

Hybridgasfahrzeuge: Kraftstoffverbrauch (CNG) in kg/100 km (kombiniert):

4,1-3,5

CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 499-0

Effizienzklassen: G-A+

Die Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie

Effizienzklassen bei Spannbreiten erfolgen in Abhängigkeit vom verwendeten

Reifen-/Rädersatz. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden

nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem

weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte

Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP),

einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und

der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der

WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der

realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen

Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die

nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden

zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.audi.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es

sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die

NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der

WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen.

Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht

auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des

Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen

Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat

usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie zum Beispiel Gewicht,

Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und

Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den

Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die

Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem

"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den

Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen

Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),

unentgeltlich erhältlich ist.

DISCLAIMER

Die Zwischenmitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen über erwartete

Entwicklungen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und sind

naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen

Ergebnisse können von den hier formulierten Aussagen abweichen. Die Zahlen

in Klammern stellen die Werte des entsprechenden Vorjahreszeitraums dar.

Alle Zahlen sind jeweils für sich gerundet, was bei der Addition zu

geringfügigen Abweichungen führen kann.

