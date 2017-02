DGAP-News: Auden AG beteiligt sich an ViaLight Communications (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Auden":

Auden AG beteiligt sich an ViaLight Communications

- Als größter institutioneller Investor beteiligt sich die Auden AG im Rahmen einer Pre-IPO-Finanzierungsrunde mit 2,4 Mio. Euro an der ViaLight Communications GmbH - ViaLight Communications, eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), ist führend in der Kommerzialisierung von Laserkommunikation für Flugobjekte und Satelliten, der Schlüsseltechnologie für Telekommunikationsnetzwerke der nächsten Generation, dem "Internet über den Wolken" - Börsengang im Sommer 2017 auf einer deutlich höheren Bewertung mit internationalem Konsortium, bestehend aus Fonds, Family Offices und strategischen Investoren - Erstes Special Situations-Investment der Auden AG

Berlin - Die Auden AG leitet mit einem Investment von 2,4 Mio. Euro eine Pre-IPO-Finanzierungsrunde der Münchner ViaLight Communications GmbH, des weltweit führenden Unternehmens in der Kommerzialisierung von Laserkommunikation - einer Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Telekommunikationsnetzwerken.

Weltweit schreitet die Menge der gesammelten Daten und der Bedarf nach schneller und vor allem allgegenwärtiger Anbindung an das Internet unaufhaltsam voran. Diverse führende Technologiekonzerne ebenso wie einzelne Länder oder Telekommunikationskonsortien aus verschiedenen Firmen streben daher ein "Internet über den Wolken" an, um eigene weltumspannende Datennetzwerke aufzubauen. Egal ob unbemannte Drohnen, Flugzeuge, hochfliegende Ballons oder Satelliten verwendet werden und das jeweilige Ziel die Anbindung des bisher nicht versorgten Teils der Weltbevölkerung an das Internet oder die Vernetzung globaler Supply-Chains ist - alle Konzepte benötigen Laserkommunikation als Schlüsseltechnologie zur Realisierung internationaler Telekommunikationsnetzwerke über den Wolken.

ViaLights Produkte ermöglichen die abhörsichere Vernetzung von Flugobjekten und Satelliten mit höchsten Datenraten und basieren auf über 20 Jahren Ingenieursarbeit und einem umfassenden Vermächtnis des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Rahmen der Grundlagenforschung und noch vor der Ausgründung im Jahr 2009 wurden bereits rund 50 Mio. Euro in die Technologieentwicklung seitens des DLR, diverser Forschungsinitiativen von Bund und Ländern sowie europäischer Forschungsprojekte investiert.

"ViaLight ist bestens positioniert, um mit seinen Produkten vom aktuellen Boom um Telekommunikationsnetzwerke über den Wolken zu profitieren und ein Musterbeispiel für die Stärke des Standorts Deutschland: Hochtechnologie, die einzigartig auf dem Weltmarkt ist. Das Unternehmen konnte bereits mehrere große nordamerikanische Konzerne, die in dem Bereich tätig sind, von seiner Technologie überzeugen. Denn in der Branche wird immer klarer, dass Laserkommunikation eine Schlüsseltechnologie für die Telekommunikationsnetzwerke der Zukunft darstellt. All diese Faktoren haben uns zu dem Investment bewogen und so waren wir bereit, die aktuelle Finanzierungsrunde auf einer Unternehmensbewertung von 33 Mio. Euro als Lead-Investor zu begleiten. Da ViaLight als eines der wenigen Unternehmen weltweit bereits heute marktreife Produkte anbieten kann, gehen wir davon aus, dass der Börsengang im Sommer mit einer etwa doppelt so hohen Bewertung stattfinden kann. Der Break-even soll bereits in 2018 erreicht werden", so Christofer Radic, Vorstand der Auden AG. "Im Rahmen unserer Investmentarbeit sehen wir oft vielversprechende Unternehmen, die jedoch für das Kerngeschäft der Auden AG - Beteiligungen an aussichtsreichen Startups - nicht in Frage kommen, da die Investmentrunden zu fortgeschritten, oder die Volumina zu groß sind. Hin und wieder gibt es aber Opportunitäten, die nicht nur von der Investmentgröße, sondern auch inhaltlich sehr gut zu uns passen und wo wir sehr schnell einen Mehrwert generieren können. So auch in diesem Fall, wo wir beim anstehenden Börsengang all unsere Kapitalmarkt-Erfahrung und -Kontakte einbringen können. Daher sind wir sehr froh, solche Gelegenheiten wahrnehmen zu können, auch wenn unser Portfolio weiterhin von aussichtsreichen Startups im Digitalbereich geprägt sein wird", erklärt Radic weiter.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanagement gehalten und finanziert. So entstehen absolut gleichgerichtete Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch untermauert werden, da die Gesellschaft keinerlei Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

