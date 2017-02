DGAP-News: Auden AG beteiligt sich mit 10,2 Prozent an der Curated Shopping Group (MODOMOTO) (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Auden":

DGAP-News: Auden AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Auden AG beteiligt sich mit 10,2 Prozent an der Curated Shopping Group (MODOMOTO)

15.02.2017 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





- Dynamische Umsatzentwicklung ermöglicht der Curated Shopping Group in 2017 erstmalig den Sprung in die Profitabilität - Eines der spannendsten E-Commerce-Unternehmen am Markt mit einer überzeugenden Equity Story - Durch das Investment werden Wachstum und Expansion nochmals signifikant gesteigert

Berlin - Die Auden AG beteiligt sich mit 10,2 Prozent an der Curated Shopping Group (CSG). Der Einstieg erfolgt über eine Direktinvestition in Höhe von vier Millionen Euro und die parallele Wandlung eines Darlehens an die CSG vom November vergangenen Jahres in Höhe von einer Million Euro.

Christofer Radic, Vorstand der Auden AG, erklärt zur Begründung für das aktuelle Investment: "Curated Shopping stellt für uns einen der spannendsten E-Commerce-Märkte überhaupt dar, weil er aufgrund hoher Kundenloyalität und überdurchschnittlicher Umsätze besonders hohe und planbare Margen ermöglicht. Die Curated Shopping Group hat sich darin mit der Marke MODOMOTO seit ihrer Gründung 2011 aus eigener Kraft nicht nur behauptet, sondern mit der Übernahme des niederländischen Konkurrenten The Cloakroom im vergangenen Jahr auch auf beeindruckende Weise weiter entwickelt. Wir wollen das Unternehmen bei seiner weiteren europäischen Expansion und tieferen Marktdurchdringung im deutschsprachigen Raum ab sofort mit all unseren Möglichkeiten unterstützen."

Unter Curated Shopping wird der schnell wachsende Markt des Mode-Online-Einkaufs mit individueller Stilberatung verstanden. Mit MODOMOTO und The Cloakroom betreibt die CSG in sieben europäischen Ländern Serviceangebote, die Menschen und Mode verbinden. Das Unternehmen setzt auf Kundenfreundlichkeit und individuelle Expertenberatung als entscheidende Erfolgsfaktoren bei der Weiterentwicklung des digitalen Handels. Mit über 250 Mitarbeitern und einem Logistikzentrum in Berlin bietet die CSG eine breitgefächerte Kollektion von qualitativ hochwertigen lokalen und internationalen Modemarken. Dabei profitiert das Unternehmen von dem hausinternen, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Lager- und Versandstandort, der eine deutlich margeneffizientere Abwicklung des gesamten Logistikprozesses ermöglicht.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanagement gehalten und finanziert. So entstehen absolut gleichgerichtete Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch untermauert werden, da die Gesellschaft keinerlei Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

544623 15.02.2017